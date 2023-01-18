جدول مباريات الهلال في كأس العالم للأندية 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على مشوار الهلال في كأس العالم للأندية 2022 والقنوات الناقلة بعد أن أوقعته القرعة في مواجهة الوداد المغربي

يخوض نادي الهلال للمرة الثالثة غمار كأس العالم للأندية بعد أن وصل لنسختي 2019 و2021 وحصل في كليهما على المركز الرابع.

يطمح الزعيم الهلالي المدجج بالنجوم لتحقيق ما هو أفضل من مجرد التأهل إلى المربع الذهبي، حين يخوض تلك المنافسة الصعبة التي أوقعته قرعتها في خصم معقد.

الوداد المغربي صاحب الجماهير على أرضه سيكون خصم الهلال الذي ينبغي تخطيه كي يكمل طريقه إلى مربع الذهب.

لكن القرعة خدمت مصالح الهلال بعد ذلك إذ أبعدته عن طريق ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا ليواجه فلامنجو البرازيلي حال تمكن من تخطي الوداد.

وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات الهلال في كأس العالم للأندية 2022 وما هي القنوات الناقلة؟.

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2022 والقنوات الناقلة

جدول مباريات الهلال في كأس العالم للأندية 2022

يفتتح الهلال مشواره بمواجهة حامية الوطيس مع الوداد المغربي آملًا في تخطي عقبته والوصول إلى نصف النهائي.

الدور المباراة الموعد النتيجة الملعب الدور الثاني الوداد - الهلال السبت 4 فبراير 2023،

17:30 السعودية، 15:30 المغرب - الأمير مولاي عبد الله



ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2022؟

أعلنت القناة الرياضية المغربية عن حصولها على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية 2022 بصورة قانونية تمامًا نظرًا لتنظيم البطولة في المغرب.

ويقدم موقع جول أيضًا بثًا مباشرًا للمباريات ينطلق قبلها بحوالي نصف ساعة.