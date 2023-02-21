تعرف على جدول مباريات الهلال في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 والقنوات الناقلة.

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 خلال حفل افتراضي يوم الإثنين 17 يناير 2022.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية، ويبدأ نادي الهلال حملة الدفاع عن لقبه من المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه الريان القطري، ونادي استقلال الطاجيكي، والفائز من مباراة الشارقة والزوراء.

ويعد الهلال أكثر الفرق تتويجًا بلقب دوري أبطال آسيا، بعد أن نجح في الانفراد بالرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج في النسخة الماضية، رافعًا رصيده إلى أربعة ألقاب.

الهلال تمكن في النسخة الماضية من التتويج بعد الفوز على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريدون معرفته عن مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا 2022 .

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

جدول مباريات الهلال في دوري أبطال آسيا 2022 - ربع النهائي

المباراة الموعد النتيجة الملعب فولاد - الهلال الخميس 23 فبراير 2023،

21:00 السعودية، 20:00 مصر الجنوب

جدول مباريات الهلال في دوري أبطال آسيا 2022 - دور الـ16

المباراة الموعد النتيجة الملعب الهلال - شباب الأهلي دبي الإثنين 20 فبراير 2023

21:00 السعودية، 20:00 مصر 1-3 الجنوب

جدول مباريات الهلال في دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2022

بحسب نظام بطولة دوري أبطال آسيا الذي بدأ العمل به في النسخة الماضية، ستقام مباريات كل مجموعة في دولة واحدة بنظام الدورة المجمعة، وستقام مباريات المجموعة الأولى بمدينة الرياض في السعودية.

المباراة الموعد النتيجة الملعب الهلال - الشارقة الجمعة 8 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر 1-2 الأمير فيصل بن فهد الريان - الهلال الأحد 10 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر 3-0 الأمير فيصل بن فهد الهلال - استقلال الخميس 14 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر 0-1 الأمير فيصل بن فهد استقلال - الهلال الإثنين 18 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر 3-0 الأمير فيصل بن فهد الشارقة - الهلال السبت 23 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر 2-2 الأمير فيصل بن فهد الهلال - الريان الثلاثاء26 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر 0-2 الأمير فيصل بن فهد

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا 2022؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2022 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كما يمكن المتابعة عبر قنوات beIN AFC خارج الأراضي السعودية، بينما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة داخل الإمارات.

إذا لم تتمكن من الوصول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب خدمة البث المباشر لمباريات دوري أبطال آسيا 2022 عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.

ترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا 2022

تأهل الهلال مباشرة إلى الدور القادم بعد تصدره المجموعة