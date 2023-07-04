جدول مباريات الهلال التحضيرية للموسم الجديد 2023-2024 وتفاصيل معسكر النمسا

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات الهلال للموسم الجديد من الدوري السعودي 2023-2024، جدول المباريات الودية للزعيم مكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟

بدأ الهلال تحضيراته للموسم الجديد في يوليو 2023 الجاري، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية بعد نهاية الدوري السعودي 2022-2023.

كان الموسم المنصرم سيئًا على الهلال إلا من تحقيق بطولة واحدة هي كأس خادم الحرمين الشريفين، وكذلك لم ينجح في تحقيق دوري أبطال آسيا رغم وصوله إلى المباراة النهائية..

وتستهدف إدارة وجماهير الهلال، أن يتحسن وضع الفريق في الموسم الجديد، تحت قيادة المدير الفني جورج جيسوس، مع التدعيمات التي تقوم بها إدارة الزعيم في الصيف والتي على رأسها حاليًا روبن نيفيش وخاليدو كوليبالي.

ويبدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي في 11 أغسطس 2023، أما دوري أبطال آسيا فموعده هو أغسطس 2023 والبطولة العربية تنطلق في الشهر ذاته أيضًا.

متى تبدأ تحضيرات الهلال لموسم 2023-2024؟

بدأ الهلال الإعداد للموسم الجديد في بداية يوليو 2023 وبالتحديد يوم 3 يوليو 2023 لدى وصوله إلى النمسا، وبدأ بالفحوصات الطبية للاعبين، ثم السفر لخوض المعسكر الخارجي في النمسا.

أين يقام معسكر الهلال الإعدادي لموسم 2023-2024؟

يقام المعسكر الإعدادي الخارجي للهلال هذا العام في النمسا، وسيتضمن نزالات ودية للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد

طارت بعثة الهلال إلى النمسا يوم 3 يوليو 2023 ويمكث هناك في استعدادات تحضيرية حتى انطلاق الموسم الجديد وتتخلل تلك الفترة 5 مباريات ودية تجهز الهلال للموسم المقبل بما فيها مباراة الكويت الكويتي الأخيرة في الرياض التي سيتجهز من خلالها الهلال للبطولة العربية.

جدول مباريات الهلال التحضيرية لموسم 2023-2024

يفتتح النصر مبارياته التحضيرية للموسم الجديد في النمسا، بمواجهة فيلدين النمساوي يوم 7 يوليو 2023، وينهيها بمواجهة الكويت الكويتي يوم 23 يوليو 2023 في الرياض بعد العودة من النمسا.

وبين المباراتين 3 مواجهات ودية مع كل من جوريكا البلغاري وفولفسبرجر النمساوي ودينامو كييف الأوكراني.