جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2024 والقنوات الناقلة

بلال محمد
Nassr 2023 - Ghislain KonanAl Nassr Twitter
النصردوري روشن السعودي

تعرف على جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة...

ينطلق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين، في 11 أغسطس 2023، ومن المنتظر أن يكون مليئًا بالإثارة والحماس.

ويأمل النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، إلى العودة إلى منصات التتويج من جديد بعد خسارة لقب الدوري الموسم المنصرم أمام الاتحاد، ويدخل العالمي وجمهوره الموسم بمعنويات مرتفعة بعد التعاقدات القوية التي أبرمها الفريق.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2024، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هي القنوات الناقلة لمباريات النصر في دوري روشن السعودي؟

تُنقل مباريات الدوري السعودي عبر شبكة SSC بصورة مجانية عبر تقنية SD، بينما قنوات HD تكون مشفرة.

وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات، فيمكن متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباريات النصر والذي عادةً ما يبدأ قبل كل مباراة بنصف ساعة.

جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2024

يفتتح النصر مشواره في البطولة بمواجهة الاتفاق يوم 14 أغسطس، قبل أن يستضيف الشباب في قمة الجولة الرابعة يوم 29 من الشهر ذاته.

وفي الجولة السابعة سيلعب العالمي أمام الأهلي، وفي نهاية الدور الأول وتحديدًا في الجولة الخامسة عشر سنكون على موعد مع الإثارة في الديربي أمام الهلال.

وتتجدد الإثارة من جديد في الجولة السابعة عشر أمام الاتحاد.

الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
1الاتفاق - النصرالإثنين 14 أغسطس 2023،
21:00 السعودية ومصر		-الأمير محمد بن فهد
2النصر - التعاونالجمعة 18 أغسطس 2023،
21:00 السعودية ومصر		-الأول بارك
3الفتح - النصرالجمعة 25 أغسطس 2023،
21:00 السعودية ومصر		-مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية
4النصر - الشبابالثلاثاء 29 أغسطس 2023،
21:00 السعودية ومصر		-الأول بارك
5الحزم - النصرالسبت 2 سبتمبر 2023،
21:00 السعودية ومصر		-ملعب نادي الحزم

جدول ترتيب النصر في دوري روشن السعودي 2024

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الشباب00000000
2الأخدود00000000
3الطائي00000000
4الاتحاد00000000
5الرياض00000000
6الاتفاق00000000
7الفيحاء00000000
8الأهلي00000000
9النصر00000000
10أبها00000000
11الخليج00000000
12الحزم00000000
13الرائد00000000
14الفتح00000000
15الوحدة00000000
16الهلال00000000
17ضمك00000000
18التعاون00000000

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  • 4993كريم بنزيما
  • 619خاليدو كوليبالي
  • 989روبرتو فيرمينو
  • 475نجولو كانتي
  • 1393مارسيلو بروزوفيتش
  • 1190صفقة أخرى
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