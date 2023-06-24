جدول مباريات النصر التحضيرية للموسم الجديد 2023-2024 وتفاصيل معسكري البرتغال واليابان

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات النصر للموسم الجديد من الدوري السعودي 2023-2024، جدول المباريات الودية للعالمي مكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟

يبدأ النصر تحضيراته للموسم الجديد في يوليو 2023، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية بعد نهاية الدوري السعودي 2022-2023.

كان الموسم المنصرم سيئًا على النصر، فقد أنهى الفريق الموسم دون تحقيق أي بطولة، ولكنه ضمن المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا بعد احتلاله المركز الثاني.

وتستهدف إدارة وجماهير النصر، أن يتحسن وضع الفريق في الموسم الجديد، تحت قيادة المدير الفني لويس كاسترو على الأغلب، مع التدعيمات التي تقوم بها إدارة العالمي في الصيف والتي ستكون على نفس منوال الحصول على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويبدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي في 11 أغسطس 2023، أما دوري أبطال آسيا فموعده هو أغسطس 2023 والبطولة العربية تنطلق في الشهر ذاته أيضًا.

متى تبدأ تحضيرات النصر لموسم 2023-2024؟

يبدأ النصر الإعداد للموسم الجديد في بداية يوليو 2023، وتبدأ بالفحوصات الطبية للاعبين، ثم السفر لخوض المعسكر الخارجي.

أين يقام معسكر النصر الإعدادي لموسم 2023-2024؟

سيقام المعسكر الإعدادي الخارجي للنصر هذا العام في البرتغال ثم اليابان، وسيتضمن نزالات ودية للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد

ستطير بعثة نادي النصر إلى البرتغال يوم 3 يوليو 2023 ويمكث هناك في استعدادات تحضيرية حتى 21 من الشهر ذاته.

أما موعد السفر إلى اليابان لخوض مباراتين وديتين أمام كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر الإيطالي فسيكون عقب انتهاء معسكر البرتغال مباشرة، بالتحديد في 21 يوليو 2023، ويتم خوض المباراتين في 25 و27 يوليو 2023 على الترتيب، وذلك ضمن "بطولة اليابان الدولية الودية".

جدول مباريات النصر التحضيرية لموسم 2023-2024

يفتتح النصر مبارياته التحضيرية للموسم الجديد في اليابان، بمواجهة باريس سان جيرمان يوم 25 يوليو 2023، ثم يواجه إنتر الإيطالي في 27 يوليو 2023.

المباراة الموعد النتيجة الملعب النصر - باريس سان جيرمان الثلاثاء 25 يوليو 2023،

20:20 السعودية ومصر - ناجاي النصر - إنتر الخميس 27 يوليو 2024 - ناجاي