جدول مباريات المنتخب السعودي الودية للتحضير إلى كأس آسيا 2023

أحمد الغنامأحمد الغنام
|
saudi arabiaGetty Images
السعوديةكأس آسيامباريات وديةالسعودية vs فنزويلافنزويلاالسعودية vs بوليفيابوليفيا

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات المنتخب السعودي لخوض منافسات بطولة كأس آسيا 2023، والمباريات الودية التي يخوضها "الأخضر" قبل البطولة..

Shahid NEW 1920 x 300 March 2023shahid

بعد انتهاء المشاركة الجيدة في بطولة كأس العالم 2022، يحول المنتخب السعودي الآن أنظاره إلى بطولة كأس آسيا 2023 التي تستضيفها قطر، والاستعدادات الخاصة التي سيقوم بها "الأخضر" قبل البطولة.

ومع انتظار إجراء قرعة البطولة في مايو المقبل، فإن المنتخب السعودي يسعى إلى تحسين تصنيفه أكثر من أجل ضمان التواجد في التصنيف الأول في قرعة البطولة.

وتستضيف قطر منافسات النسخة 18 من بطولة كأس آسيا، خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024.

وخلال الفترة الماضية، عمل الاتحاد السعودي لكرة القدم مع الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب "الأخضر"، على قدم وساق من أجل تحضير "الأخضر" بأفضل طريقة ممكنة لخوض بطولة كأس آسيا 2023.

ومع سعي المنتخب السعودي لتحقيق لقب كأس آسيا، الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 1996، فإن مرحلة الاستعداد للبطولة ستشهد عددًا من المراحل الهامة.

عودة دوري روشن السعودي .. تابعه على شاهد

ما هي مباريات المنتخب السعودي الودية قبل كأس آسيا 2023؟

يبدأ المنتخب السعودي تحضيراته لبطولة كأس آسيا خلال التوقف الدولي في مارس 2023، حيث يخوض مباراتين وديتين.

ويلعب "الأخضر" أمام فنزويلا وبوليفيا على الترتيب في التوقف الدولي لشهر مارس 2023، في بداية رحلة التحضير لكأس آسيا.

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
السعودية - فنزويلاالجمعة 24 مارس 2023،
22:00 السعودية، 21:00 مصر		-الأمير عبد الله الفيصل
السعودية - بوليفياالثلاثاء 28 مارس 2023،
22:00 السعودية، 21:00 مصر		-الأمير عبد الله الفيصل

Shahid NEW 1920 x 720 March 2023Shahid

اختيارات المحررين