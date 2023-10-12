تعرف على جدول مباريات المغرب في كأس أمم إفريقيا 2023 وما هي مجموعة أسود الأطلس في الحدث القاري الأبرز؟

مباريات قوية تنتظرها القارة السمراء في أهم حدث كروي في إفريقيا وهي كأس إفريقيا 2023 والتي تقام في ساحل العاج.

منتخب المغرب هو المرشح الذي يدخل البطولة دائمًا بهدف تحقيقها، كيف لا وهو رابع العالم والذي حقق إنجازًا لا ينسى في تاريخ الكرة العربية.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات المغرب في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة..

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قرعة كأس أمم إفريقيا 2023

ما هي مجموعة المغرب في كأس أمم إفريقيا 2023؟

وقع المغرب في المجموعة السادسة التي تضم إلى جانبها كلًا من:- الكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 المغرب 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الكونغو الديمقراطية 0 0 0 0 0 0 0 0 3 زامبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 تنزانيا 0 0 0 0 0 0 0 0

متى موعد كأس أمم إفريقيا 2023؟

في بيان عبر موقعه الرسمي، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان.

فيما ستختتم البطولة التي تستمر أربعة أسابيع، والتي تضم أفضل 24 منتخبًا في إفريقيا، يوم الأحد 11 فبراير 2024.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات المغرب في كأس أمم إفريقيا 2023؟

من المتوقع أن يتم نقل بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات beIN Sports بشكل اعتيادي.

لكن تجدر الإشارة إلى أن هناك خلافات واضحة فيما يتعلق بحقوق بعض بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بينها وبين الشبكة القطرية.

جدول مباريات المغرب في كأس أمم إفريقيا 2023 - دور المجموعات