جدول مباريات الكويت في كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الكويت خلال منافسات بطولة كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة لمباريات "الأزرق" في البطولة.

يخوض منتخب الكويت تحديًا جديدًا حين يخوض منافسات بطولة كأس الخليج العربي 25، والتي تقام في العراق، وتحديدًا في مدينة البصرة خلال الفترة من 6 يناير وحتى 19 يناير 2023.

المنتخب الكويتي، هو البطل التاريخي للبطولة والذي حصل عليها من قبل 10 مرات، يريد استعادة أمجاده والفوز بها من جديد وإسعاد جماهيره.

ولم يحقق الأزرق اللقب منذ عام 2010، وكان أفضل مركز حققه منذ ذلك الوقت، هو حصوله على الميدالية البرونزية في نسخة عام 2013.

جدول مباريات كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة والمجموعات

لكن، ما هي مجموعة منتخب الكويت في بطولة كأس الخليج العربي 25؟ وما هو ترتيب مباريات "الأزرق"؟ وما هي القنوات الناقلة لمباريات البطولة؟ كل ذلك وأكثر نتعرف عليه في التقرير التالي من "جول.كوم".

ما هي مجموعة منتخب الكويت في بطولة كأس الخليج العربي 25؟

قرعة كأس الخليج العربي 25 والتي أقيمت في مدينة البصرة يوم 25 أكتوبر الماضي، أوقعت منتخب الكويت في المجموعة الثانية، إلى جانب البحرين، وقطر والإمارات..

الترتيب المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 البحرين 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الكويت 0 0 0 0 0 0 0 0 3 قطر 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الإمارات 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هو جدول مباريات منتخب الكويت في بطولة كأس الخليج العربي 25؟

يبدأ منتخب الكويت مشواره في البطولة بمواجهة قطر يوم السبت 7 يناير، ثم يلعب أمام الإمارات في الجولة الثانية، ويواجه البحرين يوم 13 يناير في الجولة الأخيرة.

ويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني إلى دور الثمانية من البطولة، على أن يلعب المتصدر أمام وصيف المجموعة الثانية.

الدور المباراة الموعد النتيجة الملعب المجموعات الكويت - قطر السبت 7 يناير 2022،

19:15 السعودية، 20:15 الإمارات - ملعب الميناء الدولي المجموعات الإمارات - الكويت الثلاثاء 10 يناير 2022،

16:15 السعودية، 17:15 الإمارات - ملعب الميناء الدولي المجموعات البحرين - الكويت الجمعة 13 يناير 2022،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات - ستاد البصرة الدولي

ما هي القنوات الناقلة لمباريات الكويت في كأس الخليج العربي 25؟

تُنقل بطولة كأس الخليج العربي 25 على عدد من القنوات العربية، وهي كالتالي..