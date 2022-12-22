جدول مباريات الكويت في كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة

بلال محمد
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Kuwait Fans - AFC Asian Cup 2015Getty
كأس الخليجالكويت

تعرف على جدول مباريات الكويت خلال منافسات بطولة كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة لمباريات "الأزرق" في البطولة.

يخوض منتخب الكويت تحديًا جديدًا حين يخوض منافسات بطولة كأس الخليج العربي 25، والتي تقام في العراق، وتحديدًا في مدينة البصرة خلال الفترة من 6 يناير وحتى 19 يناير 2023.

المنتخب الكويتي، هو البطل التاريخي للبطولة والذي حصل عليها من قبل 10 مرات، يريد استعادة أمجاده والفوز بها من جديد وإسعاد جماهيره.

ولم يحقق الأزرق اللقب منذ عام 2010، وكان أفضل مركز حققه منذ ذلك الوقت، هو حصوله على الميدالية البرونزية في نسخة عام 2013.

جدول مباريات كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة والمجموعات

لكن، ما هي مجموعة منتخب الكويت في بطولة كأس الخليج العربي 25؟ وما هو ترتيب مباريات "الأزرق"؟ وما هي القنوات الناقلة لمباريات البطولة؟ كل ذلك وأكثر نتعرف عليه في التقرير التالي من "جول.كوم".

ما هي مجموعة منتخب الكويت في بطولة كأس الخليج العربي 25؟

قرعة كأس الخليج العربي 25 والتي أقيمت في مدينة البصرة يوم 25 أكتوبر الماضي، أوقعت منتخب الكويت في المجموعة الثانية، إلى جانب البحرين، وقطر والإمارات..

الترتيبالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارق النقاط
1البحرين00000000
2الكويت00000000
3قطر00000000
4الإمارات00000000

ما هو جدول مباريات منتخب الكويت في بطولة كأس الخليج العربي 25؟

يبدأ منتخب الكويت مشواره في البطولة بمواجهة قطر يوم السبت 7 يناير، ثم يلعب أمام الإمارات في الجولة الثانية، ويواجه البحرين يوم 13 يناير في الجولة الأخيرة.

ويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني إلى دور الثمانية من البطولة، على أن يلعب المتصدر أمام وصيف المجموعة الثانية.

الدورالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
المجموعاتالكويت - قطرالسبت 7 يناير 2022،
19:15 السعودية، 20:15 الإمارات		-ملعب الميناء الدولي
المجموعاتالإمارات - الكويتالثلاثاء 10 يناير 2022،
16:15 السعودية، 17:15 الإمارات		-ملعب الميناء الدولي
المجموعاتالبحرين - الكويتالجمعة 13 يناير 2022،
18:00 السعودية، 19:00 الإمارات		-ستاد البصرة الدولي

ما هي القنوات الناقلة لمباريات الكويت في كأس الخليج العربي 25؟

تُنقل بطولة كأس الخليج العربي 25 على عدد من القنوات العربية، وهي كالتالي..

القنوات الناقلة

beIN SPORTS HD
AD SPORTS HD
قنوات الكأس
KSA SPORTS HD
Bahrain SPORTS HD
Dubai SPORTS HD
Iraqi SPORTS HD
Oman SPORTS HD
KTV SPORTS HD
Jordan SPORTS