جدول مباريات الزمالك في كأس الرابطة المصرية 2023 والقنوات الناقلة

يستعد الزمالك، للدخول في منافسة على بطولة جديدة، وهي بطولة كأس الرابطة المصرية لموسم 2022-23، في نسختها الثانية.
الرابطة تهدف من خلال إنشاء البطولة الجديدة إلى زيادة مداخيل الأندية المصرية وزيادة التنافسية بينهم، وخلق المزيد من الحوافز لاكتشاف لاعبين جدد، خاصة وأن البطولة تقام خلال فترة توقف الدوري المصري.
ويسعى الزمالك، للذهاب بعيدًا إلى أبعد نقطة في البطولة، وتحقيقها للمرة الأولى في تاريخه، بعد خروجه في النسخة الأولى من دور المجموعات.
كما يريد الزمالك مصالحة جماهيره، بعد تراجع الأداء في الفترة الأخيرة، وخروج الفريق من دوري أبطال إفريقيا، وتأزم موقفه في جدول ترتيب الدوري المصري وابتعاده عن القمة، ومحاولة التتويج بالبطولة هذا الموسم للمرة الأولى.
وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على جدول مباريات الزمالك في كأس الرابطة المصرية 2023.
ما هي القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في كأس الرابطة المصرية 2023؟
تُبث فعاليات بطولة كأس الرابطة المصرية فقط وحصريًا على شبكة أون تايم سبورتس بتقنية HD وكذلك SD.
أما إذا لم تتمكن من متابعة المباريات عبر التلفاز، فيمكن مشاهدتها عبر موقع "كورة بلس".
جدول مباريات الزمالك في كأس الرابطة المصرية 2022-23
أسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك أمام نظيره البنك الأهلي، ضمن مباريات الدور الـ 16 من البطولة.
|الدور
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|الـ 16
|الزمالك - البنك الأهلي
|الأحد 26 مارس 2023،
21:15 مصر، 22:15 السعودية
|-
|القاهرة الدولي
اختيارات المحررين
- سباق الأفضل في الدوري السعودي | وجه جديد في القائمة، وأوديون إيجالو يزحف نحو القمة
- إنهم لصوص ومرتشون .. ماذا تفعل لو أن فريقك المفضل فاسدًا؟!
- ثلاث تجارب وموسيقى نيمار .. روشتة باريس لفك شفرة دوري أبطال أوروبا
- ثلاثية رونالدو وزرقاء العويس .. سيارات فارهة حسمت صفقات بالدوري السعودي
- أين هم الآن | جمال موسيالا وجود بيلينجهام ونجوم NXGN 2022