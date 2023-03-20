جدول مباريات الزمالك في كأس الرابطة المصرية 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الزمالك في بطولة كأس الرابطة المصرية لموسم 2022-23، وما هي القنوات الناقلة للمواجهات؟

يستعد الزمالك، للدخول في منافسة على بطولة جديدة، وهي بطولة كأس الرابطة المصرية لموسم 2022-23، في نسختها الثانية.

الرابطة تهدف من خلال إنشاء البطولة الجديدة إلى زيادة مداخيل الأندية المصرية وزيادة التنافسية بينهم، وخلق المزيد من الحوافز لاكتشاف لاعبين جدد، خاصة وأن البطولة تقام خلال فترة توقف الدوري المصري.

ويسعى الزمالك، للذهاب بعيدًا إلى أبعد نقطة في البطولة، وتحقيقها للمرة الأولى في تاريخه، بعد خروجه في النسخة الأولى من دور المجموعات.

كما يريد الزمالك مصالحة جماهيره، بعد تراجع الأداء في الفترة الأخيرة، وخروج الفريق من دوري أبطال إفريقيا، وتأزم موقفه في جدول ترتيب الدوري المصري وابتعاده عن القمة، ومحاولة التتويج بالبطولة هذا الموسم للمرة الأولى.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على جدول مباريات الزمالك في كأس الرابطة المصرية 2023.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في كأس الرابطة المصرية 2023؟

تُبث فعاليات بطولة كأس الرابطة المصرية فقط وحصريًا على شبكة أون تايم سبورتس بتقنية HD وكذلك SD.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباريات عبر التلفاز، فيمكن مشاهدتها عبر موقع "كورة بلس".

جدول مباريات الزمالك في كأس الرابطة المصرية 2022-23

أسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك أمام نظيره البنك الأهلي، ضمن مباريات الدور الـ 16 من البطولة.