جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الزمالك في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 وما هي القنوات الناقلة؟ وترتيب الفارس الأبيض؟

يدخل الزمالك، موسمًا جديدًا من الدوري المصري، وسيكون استثنائيًا بعد تغيير نظام البطولة، وسيهدف الفارس الأبيض إلى مصالحة جماهيره ومحاولة تحقيق اللقب، في موسم الكل يتوقع أن يكون ملئ بالإثارة والحماس.

ولم يكن الزمالك في أفضل حالاته بالموسم الماضي، وأنهى الدوري محتلًا المركز الثالث، وتحت قيادة المدرب جوميز، يريد الفارس الأبيض تحقيق اللقب الخامس عشر في تاريخه.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب الزمالك في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2024-2025

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 الزمالك - البنك الأهلي الجمعة 1 نوفمبر 2024،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - ستاد السلام 2 سموحة - الزمالك الجمعة 8 نوفمبر 2024،

17:00 مصر، 18:00 السعودية - ستاد برج العرب 3 الزمالك - المصري السبت 23 نوفمبر 2024،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - ستاد برج العرب 4 غزل المحلة - الزمالك الإثنين 2 ديسمبر 2024،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - ستاد غزل المحلة 5 الزمالك - سيراميكا كيلوباترا الخميس 19 ديسمبر 2024،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - ستاد القاهرة 6 طلائع الجيش - الزمالك الثلاثاء 24 ديسمبر 2024،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - ستاد الكلية الحربية 7 الزمالك - الاتحاد السكندري الأحد 29 ديسمبر 2024،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - ستاد القاهرة 8 الزمالك - حرس الحدود الأربعاء 15 يناير 2025،

17:00 مصر، 18:00 السعودية - ستاد القاهرة 9 مودرن سبورت - الزمالك الخميس 23 يناير 2025،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - ستاد القاهرة 10 الزمالك - الجونة الإثنين 27 يناير 2025ـ - ستاد القاهرة 11 بيراميدز - الزمالك الجمعة 31 يناير 2025، - ستاد القاهرة 12 الزمالك - الإسماعيلي الجمعة 7 فبراير 2025، - ستاد القاهرة 13 فاركو - الزمالك الثلاثاء 11 فبراير 2025 - ستاد برج العرب 14 الزمالك - بتروجيت الأحد 16 فبراير 2025، - ستاد القاهرة 15 الأهلي - الزمالك السبت 22 فبراير 2025، - ستاد القاهرة 16 الزمالك - زد الخميس 27 فبراير 2025، - ستاد القاهرة 17 إنبي - الزمالك الثلاثاء 4 مارس 2025، - ستاد المقاولون العرب

ما القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في الدوري المصري 2024-2025؟

تُبث فعاليات الدوري المصري الممتاز فقط وحصريًا على شبكة أون تايم سبورتس، وبكل تأكيد ستجد كافة مباريات الزمالك عبر شاشات القناة.

وإن كنت خارج ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري 2024-2025: