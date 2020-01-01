جدول مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مواعيد ونتائج مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2019-20

كان الموسم الماضي للزمالك موسمًا مميزًا في بدايته، حيث كان الفارس الأبيض متصدرًا لجدول ترتيب الدوري المصري، حتى اعتقد جماهيره أنه على وشك الفوز باللقب الرابع عشر، قبل أن يخيب لاعبي الفريق ظنون جماهيرهم بضياع اللقب في المباريات الختامية، وكذلك خسارته من غريمه التقليدي النادي الأهلي ، وأنهى الفارس الأبيض الدوري في المركز الثاني ليحجز مكانه في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

لكن ظهر الفريق بشكل مختلف مع اقتراب الموسم الجديد من الدوري المصري 2019-20، فقد حصد ملوك ميت عقبة ثلاث بطولات قابلة للزيادة هذا الموسم، فقد فاز الزمالك بكأس السوبر المصري السعودي وكأس مصر، وكان أهمها بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أوقعت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا الفارس الأبيض في المجموعة الأولى رفقة مازيمبي وبريميو دي أجوستو وزيسكو يونايتد، ووصل أبناء ميت عقبة لهذا الدور بعد تخطي جينيراسيون فوت في الدور الأول، وبعد بداية نسخة جديدة من البطولة الأقوى في القارة السمراء يقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن مباريات الزمالك في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2019-20، بالإضافة إلى جدول ترتيب المجموعة الأولى.

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جدول مباريات دوري أبطال أفريقيا 2020، القنوات الناقلة وموعد النهائي

جدول مباريات الزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2019-20

استهل الزمالك مشواره في دوري أبطال أفريقيا بسحق فريق ديكيداها بسبعة أهدافٍ نظيفة في ذهاب الدور التمهيدي، ثم فاز عليه في الإياب بنصف دستة أهداف، وفي الدور الأول خسر الفارس الأبيض من جينراسيون فيوت بهدفين لهدف في الذهاب، لكنه عاد في النتيجة في الإياب وفاز بهدفٍ نظيف وضعه في دور المجموعات.

كانت بداية الفارس الأبيض لدور المجموعات كارثية، حيث خسر من مازيمبي بثلاثيةٍ نظيفة، لكنه نهض وانتصر على بريميو دي أجوستو في اللقاء الثاني بهدفين نظيفين، لكنه سقط في اللقاء الثالث بالتعادل الإيجابي أمام زيسكو يونايتد، لكن الزمالك فاز على زيسكو في الجولة الرابعة وبرغم تعادله مع مازيمبي في الجولة الخامسة ولكنه تأهل رسميًا بعد التعادل بين زيسكو يونايتد وبريميو دي أجوستو.

أوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الزمالك في وجه منافس شرس هو الترجي، والذي فاز بآخر نسختين على حساب الأهلي والوداد على التوالي، ونجح الفارس الأبيض في الفوز عليه.

توقفت بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد ذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، وتقرر عودتها في أكتوبر من مباريات نصف النهائي، والذي سيواجه فيها نادي الزمالك الرجاء المغربي.

المباراة الموعد النتيجة الدور ديكيداها - الزمالك الجمعة 16 أغسطس 2019،

21:00 مصر، 20:00 المغرب 7-0 التمهيدي الزمالك - ديكيداها السبت 24 أغسطس 2019،

21:00 مصر، 20:00 المغرب 0-6 التمهيدي جينراسيون فوت - الزمالك السبت 14 سبتمبر 2019،

20:00 مصر، 19:00 المغرب 1-2 الأول الزمالك - جينراسيون فوت الخميس 24 أكتوبر 2019،

20:00 مصر، 19:00 المغرب 0-1 الأول مازيمبي - الزمالك السبت 30 نوفمبر 2019،

15:00 مصر، 14:00 المغرب 0-3 المجموعات الزمالك - بريميو دي أجوستو السبت 7 ديسمبر 2019،

21:00 مصر، 20:00 المغرب 0-2 المجموعات زيسكو يونايتد - الزمالك السبت 28 ديسمبر 2019،

15:00 مصر، 14:00 المغرب 1-1 المجموعات الزمالك - زيسكو يونايتد الجمعة 10 يناير 2020،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-2 المجموعات الزمالك - مازيمبي السبت 25 يناير 2020،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-0 المجموعات بريميو دي أجوستو - الزمالك السبت 1 فبراير 2020،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 0-0 المجموعات الزمالك - الترجي الجمعة 28 فبراير 2020،

18:00 مصر، 17:00 تونس 1-3 ذهاب ربع النهائي الترجي - الزمالك السبت 7 مارس 2020،

21:00 مصر، 20:00 تونس 0-1 إياب ربع النهائي الرجاء - الزمالك الأحد 18 أكتوبر 2020،

21:00 مصر، 20:00 المغرب ذهاب نصف النهائي الزمالك - الرجاء السبت 24 أكتوبر 2020،

21:00 مصر، 20:00 المغرب إياب نصف النهائي

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أفريقيا؟

ينقل دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS HD 1.

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ترتيب الزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2019-20