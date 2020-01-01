جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على كل ما يخص الجولة 27 من الدوري السعودي 2020، مواعيد المباريات، الغيابات، الترتيب، وما هي القنوات الناقلة للمباريات المرتقبة؟

تنطلق اليوم مباريات الجولة 27 من الدوري السعودي 2019-2020 ، وستشهد هذه الجولة مباريات شيقة وحاسمة.

البداية ستكون بمباراة بين الاتفاق صاحب المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والرائد الذي يحتل المركز السادس بـ42 نقطة، وهي مباراة هامة للثاني القريب من المربع الذهبي.

بنفس الأهداف سيواجه الشباب أبها ضمن مباريات اليوم في الدوري السعودي ، حيث يحتل الليث الأبيض المركز السابع بـ38 نقطة، وهو قريب أيضًا من المراكز التي تؤهل لدوري أبطال آسيا.

المزيد من الفرق

وفي صراع الهبوط سيواجه الحزم صاحب المركز 13 برصيد 27 نقطة، نادي الفتح صاحب المركز 14 برصيد 26 نقطة، كما سيستضيف فريق نادي الاتحاد صاحب المركز 12 نادي الفيحاء المتواجد بالمركز 11.

قد يحسم الهلال لقب الدوري السعودي في هذه الجولة عندما يواجه الفيصلي صاحب المركز الخامس، حيث يحتل الزعيم الصدارة بـ60 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر ، والذي سيواجه العدالة هذا الأسبوع، ويحتاج الأزرق للفوز على العنابي وخسارة العالمي من أجل حسم اللقب قبل نهايته بـ3 أسابيع.

سيلتقي أيضًا في الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الأهلي مع ضمك والتعاون مع الوحدة.

جدول مباريات الدوري السعودي بعد الكورونا والقنوات الناقلة

الآن نتعرف على موعد مباريات الجولة 27 من الدوري السعودي والقنوات الناقلة وأكثر.

جدول مباريات الدوري السعودي - الجولة 27:

المباراة الموعد النتيجة / القنوات الناقلة الملعب الاتفاق - الرائد الإثنين 24 أغسطس 2020،

5 محرم 1442،

18:45 السعودية، 17:45 مصر KSA Sports 2 HD الأمير محمد بن فهد الشباب - أبها الإثنين 24 أغسطس 2020،

5 محرم 1442،

19:00 السعودية، 18:00 مصر KSA Sports 3 HD ملعب نادي الشباب الحزم - الفتح الإثنين 24 أغسطس 2020،

5 محرم 1442،

19:10 السعودية، 18:10 مصر KSA Sports 4 HD ملعب نادي الحزم الاتحاد - الفيحاء الإثنين 24 أغسطس 2020،

5 محرم 1442،

20:50 السعودية، 19:50 مصر KSA Sports 1 HD الجوهرة المشعة الهلال - الفيصلي الثلاثاء 25 أغسطس 2020،

6 محرم 1442،

19:00 السعودية، 18:00 مصر KSA Sports 2 HD جامعة الملك سعود ضمك - الأهلي الثلاثاء 25 أغسطس 2020،

6 محرم 1442،

19:05 السعودية، 18:05 مصر KSA Sports 3 HD مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية الوحدة - التعاون الثلاثاء 25 أغسطس 2020،

6 محرم 1442،

19:20 السعودية، 18:20 مصر KSA Sports 4 HD مدينة الملك العزيز الرياضية النصر - العدالة الثلاثاء 25 أغسطس 2020،

6 محرم 1442،

20:50 السعودية، 19:50 مصر KSA Sports 1 HD الملك فهد

ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

القنوات الرياضية السعودية هي الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي .

لكن، يمكنك متابعة أهم المباريات عبر خدمة البث المباشر من موقع جول، والتي ستنقل لك جميع مجريات وأحداث أهم مباريات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

أبرز الغائبين عن الجولة 27 في الدوري السعودي:

للإصابة للإيقاف كريم الأحمدي - الاتحاد عمار النجار - أبها ويلفريد بوني - الاتحاد لا يوجد كارلوس إدواردو - الهلال لا يوجد عبد الله عطيف - الهلال لا يوجد مهند عسيري - الأهلي لا يوجد حسين المقهوي - الأهلي لا يوجد عبد الباسط هندي - الأهلي لا يوجد رافائيل دا سيلفا - الفيصلي لا يوجد

جدول ترتيب الدوري السعودي: