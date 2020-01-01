جدول ترتيب الدوري التونسي 2020-21

تعرف على ترتيب الدوري التونسي 2020-2021 بعد الجولة الثالثة...

بدأ الموسم الجديد من الدوري التونسي في 6 ديسمبر 2020، وذلك بعد حوالي 3 أشهر من موعد البدء الذي اعتاد عليه الجماهير، وذلك بسبب توقف الموسم الماضي لتفشي فيروس كورونا في جميع الأنحاء، قبل العودة في سبتمبر 2020.

ستحمل نسخة 2020-2021 الرقم 95 في التاريخ، لتكون بذلك بطولة الدوري التونسي من أقدم البطولات في الوطن العربي وإفريقيا.

فاز بالدوري التونسي الموسم الماضي نادي الترجي، بعد أن جمع 62 نقطة من 18 فوز و8 تعادلات، ولم يخسر الفريق في أي مباراة خلال الموسم، ليضيف بذلك البطولة رقم 30 في تاريخه ويعزز صدارته كأكثر الفرق فوزًا بالمسابقة.

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يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دوري أبطا إفريقيا، ويشارك صاحبا المركزين الثالث والرابع في كأس الكونفدرالية الإفريقية، أما المركزين الأخيرين فيهبطان للدرجة الثانية.

يشارك في دوري الأبطال من تونس هذا الموسم الترجي والصفاقسي، أما الفريقان الهابطان فكانا حمام الأنف وشبيبة القيروان.

جدول مباريات الدوري التونسي 2020-21 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب الدوري التونسي 2020-2021 ...

ترتيب الدوري التونسي 2020-21