مصعب صلاح

جدول مباريات الدوري الإيطالي 2025-2026، القنوات الناقلة والترتيب

مواعيد المباريات، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الدوري الإيطالي 2025-2026..

نجح نابولي، بقيادة أنطونيو كونتي، في تحقيق لقب الدوري الإيطالي، بالموسم الماضي بعد منافسة شرسة وقوية مع إنتر حٌسمت في الأمتار الأخيرة، ليخرج النيراتزوري بدون أي بطولة بعد أن كان منافسًا على الثلاثية.

يشارك في الكالتشيو 20 فريقًا كما هو معلوم للجميع، يتنافسون فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب.

وحددت رابطة الدوري الإيطالي انطلاق موسم 2025-2026 من يوم السبت 23 أغسطس، بعد فترة من انتهاء مسابقة كأس العالم للأندية 2025، كما يشار إلى أن انتهاء السيري آ سيكون يوم الأحد 24 مايو 2026.

وفي هذا التقرير يقدم لكم موقع جول ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

ما القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإيطالي 2025-2026

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، ويمكن مشاهدة البطولة من خلالها.

كل ما عليك هو الاشتراك في التطبيق مقابل 15 ريال سعودي فقط، والاستمتاع بمشاهدة فريقك المفضل في الدوري الإيطالي.

 شاهد الدوري الإيطالي عبر stc tv بـ15 ريال فقطاشترك الآن!

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2025-2026: 

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1ميلان16105127131435
2إنتر15110434142033
3يوفنتوس179532315832
4نابولي1510142213931
5روما1610061710730
6كومو1676322121027
7بولونيا1574423131025
8لاتسيو176651812624
9أتالانتا165742018222
10أودينيزي176471828-1022
11ساسولو166372120121
12كريمونيسي165651818021
13تورينو175571728-1120
14كالياري174671924-518
15بارما164571118-717
16ليتشي164481122-1116
17جنوى163581624-814
18هيلاس فيرونا162681325-1212
19بيسا171881224-1211
20فيورنتينا1716101728-119

جدول مباريات الدوري الإيطالي 2025-2026 - الجولة 17

المباراةالموعدالنتيجةالقنوات الناقلةالملعب
بارما - فيورنتيناالسبت 27 ديسمبر 2025
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		0-1

stc tv 

إنيو تارديني
تورينو - كالياريالسبت 27 ديسمبر 2025
17:00 السعودية، 18:00 الإمارات		2-1

stc tv 

أولمبيكو دي تورينو
ليتشي - كوموالسبت 27 ديسمبر 2025
17:00 السعودية، 18:00 الإمارات		3-0

stc tv 

فيا ديل ماري
أودينيزي - لاتسيوالسبت 27 ديسمبر 2025
20:00 السعودية، 21:00 الإمارات		1-1

stc tv 

 فريولي
بيسا - يوفنتوسالسبت 27 ديسمبر 2025
22:45 السعودية، 23:45 الإمارات		2-0

stc tv 

 روميو أنكونيتاني
ميلان - هيلاس فيروناالأحد 28 ديسمبر 2025
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		0-3

stc tv 

سان سيرو
كريمونيسي - نابوليالأحد 28 ديسمبر 2025
17:00 السعودية، 18:00 الإمارات		 

stc tv 

جيوفاني زيني
بولونيا - ساسولوالأحد 28 ديسمبر 2025
17:00 السعودية، 18:00 الإمارات		 

stc tv 

ريناتو دال آرا
أتلانتا - إنترالأحد 28 ديسمبر 2025
22:45 السعودية، 23:45 الإمارات		 

stc tv 

فارس عوض
روما - جنوىالإثنين 29 ديسمبر 2025
22:45 السعودية، 23:45 الإمارات		 

stc tv 

الأولمبيكو
