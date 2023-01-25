جدول مباريات دوري أدنوك الإماراتي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على جدول مباريات دوري أدنوك الإماراتي 2022-2023 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري الإماراتي..

انطلق الموسم الجديد من الدوري الإماراتي يوم الجمعة 2 سبتمبر 2022، والنسخة الجديدة من البطولة تعد بالكثير من القوة والإثارة.

نادي العين حقق لقب النسخة الماضية من الدوري الإماراتي بسيناريو مريح، بعدما أنهى المسابقة بفارق عشر نقاط عن وصيفه الشارقة، ليعزز بذلك الفريق العيناوي سجل ألقابه في الدوري الإماراتي، بتحقيق اللقب للمرة 14 في تاريخه.

بطل الدوري الإماراتي يتأهل مباشرة إلى دور المجموعات في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال آسيا، فيما يلعب صاحبي المركزين الثاني والثالث في الملحق المؤهل إلى دور المجموعات.

وشهد الموسم الماضي هبوط فريقي العروبة والإمارات إلى دوري الدرجة الأولى، بعدما احتلا آخر مركزين في البطولة، وصعد دبا الفجيرة والبطائح بدلًا منهما.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات الدوري الإماراتي 2022-2023، القنوات الناقلة والترتيب...

جدول ترتيب دوري أدنوك الإماراتي 2022-23

الترتيب الفريق لعب فوز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 شباب الأهلي دبي 13 9 1 3 26 13 +13 28 2 الشارقة 13 8 3 2 25 10 +15 27 3 الوحدة 13 8 2 3 26 12 +14 26 4 الوصل 13 7 4 2 24 14 +10 25 5 الجزيرة 13 7 2 4 25 17 +8 23 6 عجمان 13 7 2 4 16 13 +3 23 7 العين 13 6 4 3 30 17 +13 22 8 اتحاد كلباء 13 6 2 5 17 19 -2 20 9 بني ياس 13 4 3 6 18 18 0 15 10 خورفكان 13 4 3 6 15 20 -5 15 11 البطائح 13 4 1 8 14 28 -14 13 12 النصر 13 1 5 7 12 25 -13 8 13 الظفرة 13 2 1 10 14 37 -23 7 14 دبا الفجيرة 13 1 1 11 6 25 -19 4

ما هي القنوات الناقلة لدوري أدنوك الإماراتي 2022-2023؟

تذاع منافسات بطولة دوري أدنوك الإماراتي لموسم 2022-23 عبر شبكة قنوات دبي الرياضية، ويمكن للجميع متابعتها بصورة مجانية عبر الأقمار الصناعية المختلفة، مثل نايل سات وعرب سات.

جدول مباريات دوري أدنوك الإماراتي 2022-2023 - الجولة الرابعة عشر

المباراة الموعد النتيجة الملعب العين - عجمان الجمعة 27 يناير 2023،

17:15 الإمارات، 15:15 مصر هزاع بن زايد خورفكان - بني ياس الجمعة 27 يناير 2023،

17:15 الإمارات، 15:15 مصر صقر بن محمد القاسمي النصر - الظفرة الجمعة 27 يناير 2023،

20:00 الإمارات، 18:00 مصر آل مكتوم الشارقة - شباب الأهلي دبي الجمعة 27 يناير 2023،

20:00 الإمارات، 18:00 مصر نادي الشارقة دبا الفجيرة - الجزيرة السبت 28 يناير 2023،

17:15 الإمارات، 15:15 مصر ملعب دبا الفجيرة البطائح - اتحاد كلباء السبت 28 يناير 2023،

17:15 الإمارات، 15:15 مصر صقر بن محمد القاسمي الوحدة - الوصل السبت 28 يناير 2023،

20:00 الإمارات، 18:00 مصر آل نهيان

جدول مباريات دوري أدنوك الإماراتي 2022-2023 - الجولة الثالثة عشر

المباراة الموعد النتيجة الملعب اتحاد كلباء - الجزيرة الأحد 22 يناير 2023،

17:15 الإمارات، 15:15 مصر 2-1 نادي اتحاد كلباء الوصل - خورفكان الأحد 22 يناير 2023،

17:15 الإمارات، 15:15 مصر 3-0 زعبيل بنادي الوصل الشارقة - النصر الأحد 22 يناير 2023،

20:00 الإمارات، 18:00 مصر 1-1 نادي الشارقة البطائح - العين الأحد 22 يناير 2023،

20:00 الإمارات، 18:00 مصر 3-2 صقر بن محمد القاسمي الظفرة - دبا الفجيرة الإثنين 23 يناير 2023،

17:15 الإمارات، 15:15 مصر 2-1 حمدان بن زايد بنادي الظفرة عجمان - شباب الأهلي دبي الإثنين 23 يناير 2023،

17:15 الإمارات، 15:15 مصر 1-3 راشد بن سعيد بنادي عجمان بني ياس - الوحدة الإثنين 23 يناير 2023،

20:00 الإمارات، 18:00 مصر 0-1 نادي بني ياس

جدول مباريات دوري أدنوك الإماراتي 2022-2023 - الجولة الثانية عشر

المباراة الموعد النتيجة الملعب النصر - البطائح السبت 24 ديسمبر 2022،

16:45 الإمارات، 14:45 مصر 2-2 آل مكتوم بنادي النصر الجزيرة - الظفرة السبت 24 ديسمبر 2022،

16:45 الإمارات، 14:45 مصر 3-2 محمد بن زايد بنادي الجزيرة العين - الوصل السبت 24 ديسمبر 2022،

19:30 الإمارات، 17:30 مصر 1-1 هزاع بن زايد بنادي العين الوحدة - عجمان الأحد 25 ديسمبر 2022،

16:45 الإمارات، 14:45 مصر 0-1 آل نهيان بنادي الوحدة دبا الفجيرة - الشارقة الأحد 25 ديسمبر 2022،

16:45 الإمارات، 14:45 مصر 0-2 نادي دبا الفجيرة شباب الأهلي دبي - بني ياس الأحد 25 ديسمبر 2022،

19:30 الإمارات، 17:30 مصر 1-2 راشد بنادي شباب الأهلي دبي خورفكان - اتحاد كلباء الأحد 25 ديسمبر 2022،

19:30 الإمارات، 17:30 مصر 2-1 صقر بن محمد القاسمي

جدول مباريات دوري أدنوك الإماراتي 2022-2023 - الجولة الحادية عشر

المباراة الموعد النتيجة الملعب النصر - دبا الفجيرة الإثنين 19 ديسمبر 2022،

16:45 الإمارات، 14:45 مصر 0-1 آل مكتوم بنادي النصر الظفرة - عجمان الإثنين 19 ديسمبر 2022،

16:45 الإمارات، 14:45 مصر 0-1 حمدان بن زايد بنادي الظفرة الوصل - شباب الأهلي دبي الإثنين 19 ديسمبر 2022،

19:30 الإمارات، 17:30 مصر 1-2 زعبيل بنادي الوصل البطائح - الجزيرة الإثنين 19 ديسمبر 2022،

19:30 الإمارات، 17:30 مصر 2-4 صقر بن محمد القاسمي اتحاد كلباء - الشارقة الثلاثاء 20 ديسمبر 2022،

16:45 الإمارات، 14:45 مصر 0-4 نادي اتحاد كلباء الوحدة - خورفكان الثلاثاء 20 ديسمبر 2022،

16:45 الإمارات، 14:45 مصر 2-2 آل نهيان بنادي الوحدة العين - بني ياس الثلاثاء 20 ديسمبر 2022،

19:30 الإمارات، 17:30 مصر 2-2 هزاع بن زايد بنادي العين

جدول مباريات دوري أدنوك الإماراتي 2022-2023 - الجولة العاشرة

المباراة الموعد النتيجة الملعب شباب الأهلي دبي - النصر الجمعة 11 نوفمبر 2022،

16:45 الإمارات، 14:45 مصر 3-0 راشد بنادي شباب الأهلي دبي خورفكان - الظفرة الجمعة 11 نوفمبر 2022،

16:45 الإمارات، 14:45 مصر 4-3 صقر بن محمد القاسمي الجزيرة - الوحدة الجمعة 11 نوفمبر 2022،

19:30 الإمارات، 17:30 مصر 0-1 محمد بن زايد بنادي الجزيرة بني ياس - الوصل السبت 12 نوفمبر 2022،

16:45 الإمارات، 14:45 مصر 1-3 بني ياس عجمان - اتحاد كلباء السبت 12 نوفمبر 2022،

16:45 الإمارات، 14:45 مصر 1-0 راشد بن سعيد بنادي عجمان الشارقة - العين السبت 12 نوفمبر 2022،

19:30 الإمارات، 17:30 مصر 2-2 نادي الشارقة دبا الفجيرة - البطائح السبت 12 نوفمبر 2022،

19:30 الإمارات، 17:30 مصر 0-1 نادي دبا الفجيرة

جدول مباريات دوري أدنوك الإماراتي 2022-2023 - الجولة التاسعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب العين - خورفكان الجمعة 4 نوفمبر 2022،

16:45 الإمارات، 14:45 مصر 2-1 هزاع بن زايد بنادي العين البطائح - شباب الأهلي دبي الجمعة 4 نوفمبر 2022،

16:45 الإمارات، 14:45 مصر 0-6 صقر بن محمد القاسمي النصر - الجزيرة الجمعة 4 نوفمبر 2022،

19:30 الإمارات، 17:30 مصر 0-2 آل مكتوم بنادي النصر الوحدة - دبا الفجيرة السبت 5 نوفمبر 2022،

16:45 الإمارات، 14:45 مصر 3-0 آل نهيان بنادي الوحدة الظفرة - الشارقة السبت 5 نوفمبر 2022،

16:45 الإمارات، 14:45 مصر 0-1 حمدان بن زايد بنادي الظفرة اتحاد كلباء - بني ياس السبت 5 نوفمبر 2022،

19:30 الإمارات، 17:30 مصر 2-1 نادي اتحاد كلباء الوصل - عجمان السبت 5 نوفمبر 2022،

19:30 الإمارات، 17:30 مصر 2-1 زعبيل بنادي الوصل

جدول مباريات دوري أدنوك الإماراتي 2022-2023 - الجولة الثامنة

المباراة الموعد النتيجة الملعب الجزيرة - الوصل السبت 29 أكتوبر 2022،

17:00 الإمارات، 15:00 مصر 2-0 محمد بن زايد بنادي الجزيرة خورفكان - دبا الفجيرة السبت 29 أكتوبر 2022،

17:00 الإمارات، 15:00 مصر 1-0 صقر بن محمد القاسمي شباب الأهلي دبي - العين السبت 29 أكتوبر 2022،

20:00 الإمارات، 18:00 مصر 2-1 راشد بنادي شباب الأهلي دبي اتحاد كلباء - النصر السبت 29 أكتوبر 2022،

20:00 الإمارات، 18:00 مصر 5-3 نادي اتحاد كلباء بني ياس - الظفرة الأحد 30 أكتوبر 2022،

17:00 الإمارات، 15:00 مصر 5-0 بني ياس عجمان - البطائح الأحد 30 أكتوبر 2022،

17:00 الإمارات، 15:00 مصر 2-1 راشد بن سعيد بنادي عجمان الشارقة - الوحدة الأحد 30 أكتوبر 2022،

20:00 الإمارات، 18:00 مصر 0-1 نادي الشارقة

جدول مباريات دوري أدنوك الإماراتي 2022-2023 - الجولة السابعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب دبا الفجيرة - بني ياس السبت 22 أكتوبر 2022،

17:00 الإمارات، 15:00 مصر 1-2 نادي دبا الفجيرة خورفكان - شباب الأهلي دبي السبت 22 أكتوبر 2022،

17:00 الإمارات، 15:00 مصر 0-1 صقر بن محمد القاسمي النصر - العين السبت 22 أكتوبر 2022،

20:00 الإمارات، 18:00 مصر 1-3 آل مكتوم بنادي النصر الجزيرة - عجمان الأحد 23 أكتوبر 2022،

17:00 الإمارات، 15:00 مصر 0-1 محمد بن زايد بنادي الجزيرة الوصل - اتحاد كلباء الأحد 23 أكتوبر 2022،

20:00 الإمارات، 18:00 مصر 2-2 زعبيل بنادي الوصل البطائح - الشارقة الثلاثاء 25 أكتوبر 2022،

17:00 الإمارات، 15:00 مصر 0-1 صقر بن محمد القاسمي الوحدة - الظفرة الثلاثاء 25 أكتوبر 2022،

20:00 الإمارات، 18:00 مصر 4-2 آل نهيان بنادي الوحدة

جدول مباريات دوري أدنوك الإماراتي 2022-2023 - الجولة السادسة

المباراة الموعد النتيجة الملعب شباب الأهلي دبي - الجزيرة السبت 15 أكتوبر 2022،

17:00 الإمارات، 15:00 مصر 2-1 راشد بنادي شباب الأهلي دبي اتحاد كلباء - دبا الفجيرة السبت 15 أكتوبر 2022،

17:00 الإمارات، 15:00 مصر 2-0 نادي اتحاد كلباء العين - الوحدة السبت 15 أكتوبر 2022،

20:00 الإمارات، 18:00 مصر 2-3 هزاع بن زايد الظفرة - البطائح الأحد 16 أكتوبر 2022،

17:00 الإمارات، 15:00 مصر 1-2 حمدان بن زايد بنادي الظفرة بني ياس - النصر الأحد 16 أكتوبر 2022،

17:00 الإمارات، 15:00 مصر 1-1 بني ياس الشارقة - الوصل الأحد 16 أكتوبر 2022،

20:00 الإمارات، 18:00 مصر 0-1 نادي الشارقة عجمان - خورفكان الأحد 16 أكتوبر 2020،

20:00 الإمارات، 18:00 مصر 0-0 راشد بن سعيد بنادي عجمان

جدول مباريات دوري أدنوك الإماراتي 2022-2023 - الجولة الخامسة

المباراة الموعد النتيجة الملعب شباب الأهلي دبي - اتحاد كلباء الجمعة 7 أكتوبر 2022،

17:15 الإمارات، 15:15 مصر 0-0 راشد بنادي شباب الأهلي دبي دبا الفجيرة - العين الجمعة 7 أكتوبر 2022،

17:15 الإمارات، 15:15 مصر 2-0 نادي دبا الفجيرة الجزيرة - الشارقة الجمعة 7 أكتوبر 2022،

20:00 الإمارات، 18:00 مصر 3-3 محمد بن زايد بنادي الجزيرة عجمان - بني ياس الجمعة 7 أكتوبر 2022،

20:00 الإمارات، 18:00 مصر 2-0 راشد بن سعيد بنادي عجمان الوصل - الظفرة السبت 8 أكتوبر 2022،

17:15 الإمارات، 15:15 مصر 4-0 زعبيل بنادي الوصل خورفكان - البطائح السبت 8 أكتوبر 2022،

17:15 الإمارات، 15:15 مصر 3-0 صقر بن محمد القاسمي الوحدة - النصر السبت 8 أكتوبر 2022،

20:00 الإمارات، 18:00 مصر 4-0 آل نهيان بنادي الوحدة

جدول مباريات دوري أدنوك الإماراتي 2022-2023 - الجولة الرابعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب الشارقة - خورفكان السبت 1 أكتوبر 2022،

18:15 الإمارات، 16:15 مصر 3-0 نادي الشارقة بني ياس - الجزيرة السبت 1 أكتوبر 2022،

18:15 الإمارات، 16:15 مصر 1-1 نادي بني ياس النصر - الوصل السبت 1 أكتوبر 2022،

21:30 الإمارات، 19:30 مصر 1-2 آل مكتوم بنادي النصر دبا الفجيرة - عجمان السبت 1 أكتوبر 2022،

21:30 الإمارات، 19:30 مصر 1-3 نادي دبا الفجيرة الظفرة - شباب الأهلي دبي الأحد 2 أكتوبر 2022،

18:45 الإمارات، 16:45 مصر 3-2 حمدان بن زايد بنادي الظفرة البطائح - الوحدة الأحد 2 أكتوبر 2022،

18:45 الإمارات، 16:45 مصر 0-4 صقر بن محمد القاسمي العين - اتحاد كلباء الأحد 2 أكتوبر 2022،

22:00 الإمارات، 20:00 مصر 3-0 هزاع بن زايد - بنادي العين

جدول مباريات دوري أدنوك الإماراتي 2022-2023 - الجولة الثالثة

المباراة الموعد النتيجة الملعب الوصل - دبا الفجيرة الخميس 15 سبتمبر 2022،

17:45 الإمارات، 15:45 مصر 1-1 زعبيل بنادي الوصل عجمان - الشارقة الخميس 15 سبتمبر 2022،

17:45 الإمارات، 15:45 مصر 3-2 راشد بن سعيد بنادي عجمان الجزيرة - العين الخميس 15 سبتمبر 2022،

20:30 الإمارات، 18:30 مصر 2-1 محمد بن زايد بنادي الجزيرة خورفكان - النصر الخميس 15 سبتمبر 2022،

20:30 الإمارات، 18:30 مصر 0-0 صقر بن محمد القاسمي اتحاد كلباء - الظفرة الجمعة 16 سبتمبر 2022،

17:45 الإمارات، 15:45 مصر 2-0 نادي اتحاد كلباء بني ياس - البطائح الجمعة 16 سبتمبر 2022،

17:45 الإمارات، 15:45 مصر 0-1 بني ياس شباب الأهلي دبي - الوحدة الجمعة 16 سبتمبر 2022،

20:30 الإمارات، 18:30 مصر 2-1 راشد بنادي شباب الأهلي دبي

جدول مباريات دوري أدنوك الإماراتي 2022-2023 - الجولة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب خورفكان - الجزيرة الجمعة 9 سبتمبر 2022،

17:45 الإمارات، 15:45 مصر 2-4 صقر بن محمد القاسمي البطائح - الوصل الجمعة 9 سبتمبر 2022،

17:45 الإمارات، 15:45 مصر 2-1 نادي البطائح الشارقة - بني ياس الجمعة 9 سبتمبر 2022،

20:30 الإمارات، 18:30 مصر 3-0 نادي الشارقة دبا الفجيرة - شباب الأهلي دبي الجمعة 9 سبتمبر 2022،

20:30 الإمارات، 18:30 مصر 1-2 نادي دبا الفجيرة النصر - عجمان السبت 10 سبتمبر 2022،

17:45 الإمارات، 15:45 مصر 2-0 آل مكتوم بنادي النصر العين - الظفرة السبت 10 سبتمبر 2022،

17:45 الإمارات، 15:45 مصر 7-0 هزاع بن زايد الوحدة - اتحاد كلباء السبت 10 سبتمبر 2022،

20:30 الإمارات، 18:30 مصر 0-1 آل نهيان بنادي الوحدة

جدول مباريات دوري أدنوك الإماراتي 2022-2023 - الجولة الأولى