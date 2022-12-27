جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

نجح مانشستر سيتي، بقيادة بيب جوارديولا، في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، بالموسم الماضي متفوقًا على ليفربول في موسم شهد العديد من الإثارة والتنافس بين كافة الفرق.
رحلة مانشستر سيتي لحسم اللقب لم تكن سهلة، إذ اشتعلت المنافسة بينه وبين ليفربول، حتى الجولة الأخيرة، ليستطيع تحقيق البطولة في النهاية للمرة الثانية على التوالي، والسادسة في تاريخه.
والآن تنطلق نسخة جديدة من البطولة، بطموحات مرتفعة من كافة الفرق لتحقيق اللقب الثمين، في البطولة التي يصنفها البعض على أنها البطولة الأكثر إثارة في العالم.
يشارك في البريمييرليج 20 فريقًا كما هو معلوم للجميع، يتنافسون فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب، ويشارك في دوري أبطال أوروبا رفقة أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع، أما صاحب المركز الخامس فيشارك في الدوري الأوروبي، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة إلى دوري البطولة الإنجليزية.
وفي هذا التقرير يقدم لكم موقع جول جميع جولات وترتيب الدوري الإنجليزي.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-23
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|آرسنال
|15
|13
|1
|1
|36
|12
|+24
|40
|2
|نيوكاسل
|16
|9
|6
|1
|32
|11
|+21
|33
|3
|مانشستر سيتي
|14
|10
|2
|2
|40
|14
|+26
|32
|4
|توتنهام
|16
|9
|3
|4
|33
|23
|+10
|30
|5
|مانشستر يونايتد
|15
|9
|2
|4
|23
|20
|+3
|29
|6
|ليفربول
|15
|7
|4
|4
|31
|18
|+13
|25
|7
|برايتون
|15
|7
|3
|5
|26
|20
|+6
|24
|8
|تشيلسي
|15
|7
|3
|5
|19
|17
+2
|24
|9
|فولهام
|16
|6
|4
|6
|27
|26
|-1
|22
|10
|برينتفورد
|16
|4
|8
|4
|25
|27
|-2
|21
|11
|كريستال بالاس
|15
|5
|4
|6
|15
|21
|-6
|19
|12
|أستون فيلا
|16
|5
|3
|8
|17
|25
|-8
|18
|13
|ليستر سيتي
|16
|5
|2
|9
|25
|28
|-3
|17
|14
|بورنموث
|16
|4
|4
|8
|18
|34
|-16
|16
|15
|ليدز يونايتد
|14
|4
|3
|7
|22
|26
|-4
|15
|16
|وست هام
|15
|4
|2
|10
|13
|20
|-7
|14
|17
|إيفرتون
|16
|3
|5
|8
|12
|19
|-7
|14
|18
|وولفرهامبتون
|16
|3
|4
|9
|10
|25
|-15
|13
|19
|نوتنجهام فورست
|16
|3
|4
|9
|11
|33
|-22
|13
|20
|ساوثامبتون
|16
|3
|3
|10
|14
|30
|-16
|12
ما هي القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي؟
تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شاشتها لقاطني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد خصصت القناة 1 و 2 Premium لتكون قناة البريمييرليج.
كما يمكنك متابعة المباريات من خلال البث المباشر الكتابي الذي يقدمه موقع جول ويبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.
جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة السابعة عشرة
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|برينتفورد - توتنهام
|الإثنين 26 ديسمبر 2022،
14:30 مصر، 15:30 السعودية
|2-2
|جريفين بارك
|إيفرتون - وولفرهامبتون
|الإثنين 26 ديسمبر 2022،
17:00 مصر، 18:00 السعودية
|2-1
|جوديسون بارك
|ساوثامبتون - برايتون
|الإثنين 26 ديسمبر 2022،
17:00 مصر، 18:00 السعودية
|3-1
|سانت ماري
|ليستر سيتي - نيوكاسل
|الإثنين 26 ديسمبر 2022،
17:00 مصر، 18:00 السعودية
|3-0
|كينج باور
|كريستال بالاس - فولهام
|الإثنين 26 ديسمبر 2022،
17:00 مصر، 18:00 السعودية
|3-0
|سيلهرست بارك
|أستون فيلا - ليفربول
|الإثنين 26 ديسمبر 2022،
19:30 مصر، 20:30 السعودية
|3-1
|فيلا بارك
|أرسنال - وست هام
|الإثنين 26 ديسمبر 2022،
22:00 مصر، 23:00 السعودية
|1-3
|استاد الإمارات
|تشيلسي - بورنموث
|الثلاثاء 27 ديسمبر 2022،
19:30 مصر، 20:30 السعودية
|0-2
|ستامفورد بريدج
|مانشستر يونايتد - نوتينجهام
|الثلاثاء 27 ديسمبر 2022،
22:00 مصر، 23:00 السعودية
|0-3
|أولد ترافورد
|ليدز يونايتد - مانشستر يونايتد
|الأربعاء 28 ديسمبر 2022،
22:00 مصر، 23:00 السعودية
|-
|إيلاند رود
جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة السادسة عشرة
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|مانشستر سيتي – برينتفورد
|السبت 12 نوفمبر 2022
14:30 مصر، 15:30 السعودية
|2-1
|الاتحاد
|ليفربول – ساوثامبتون
|السبت 12 نوفمبر 2022
17:00 مصر، 18:00 السعودية
|1-3
|أنفيلد
|بورنموث – إيفرتون
|السبت 12 نوفمبر 2022
17:00 مصر، 18:00 السعودية
|0-3
|فيتاليتي
|وست هام – ليستر سيتي
|السبت 12 نوفمبر 2022
17:00 مصر، 18:00 السعودية
|2-0
|لندن
|توتنهام – ليدز يونايتد
|السبت 12 نوفمبر 2022
17:00 مصر، 18:00 السعودية
|3-4
|توتنهام
|نوتنجهام فورست – كريستال بالاس
|السبت 12 نوفمبر 2022
17:00 مصر، 18:00 السعودية
|0-1
|سيتي جراوند
|نيوكاسل – تشيلسي
|السبت 12 نوفمبر 2022
19:30 مصر، 20:30 السعودية
|0-1
|سانت جيمس بارك
|وولفرهامبتون - آرسنال
|السبت 12 نوفمبر 2022
21:45 مصر، 22:45 السعودية
|2-0
|مولينيو
|برايتون – أستون فيلا
|الأحد 13 نوفمبر 2022
16:00 مصر، 17:00 السعودية
|2-1
|فالمر
|فولهام – مانشستر يونايتد
|الأحد 13 نوفمبر 2022
18:30 مصر، 19:30 السعودية
|2-1
|كرافين كوتيدج
جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الخامسة عشرة
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|ليدز يونايتد - بورنموث
|السبت 5 نوفمبر 2022،
17:00 مصر، 18:00 السعودية
|4-3
|أيلاند رود
|مانشستر سيتي - فولهام
|السبت 5 نوفمبر 2022،
17:00 مصر، 18:00 السعودية
|1-2
|الاتحاد
|نوتنجهام فورست - برينتفورد
|السبت 5 نوفمبر 2022،
17:00 مصر، 18:00 السعودية
|2-2
|سيتي جراوند
|وولفرهامبتون - برايتون
|السبت 5 نوفمبر 2022،
17:00 مصر، 18:00 السعودية
|3-2
|مولينيو
|إيفرتون - ليستر سيتي
|السبت 5 نوفمبر 2022،
19:30 مصر، 20:30 السعودية
|2-0
|جوديسو بارك
|تشيلسي - آرسنال
|الأحد 6 نوفمبر 2022،
14:00 مصر، 15:00 السعودية
|1-0
|ستامفورد بريدج
|ساوثهامتون - نيوكاسل
|الأحد 6 نوفمبر 2022،
16:00 مصر، 17:00 السعودية
|4-1
|سانت ماري
|وست هام - كريستال بالاس
|الأحد 6 نوفمبر 2022،
16:00 مصر، 17:00 السعودية
|2-1
|لندن
|أستون فيلا - مانشستر يونايتد
|الأحد 6 نوفمبر 2022،
16:00 مصر، 17:00 السعودية
|1-3
|فيلا بارك
|توتنهام - ليفربول
|الأحد 6 نوفمبر 2022،
18:30 مصر، 19:30 السعودية
|2-1
|توتنهام
جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الرابعة عشرة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
ليستر سيتي – مانشستر سيتي
السبت 29 أكتوبر 2022
13:30 مصر، 14:40 السعودية
1-0
كينج باور
بورنموث – توتنهام
السبت 29 أكتوبر 2022
16:00 مصر، 17:00 السعودية
3-2
فيتاليتي
برينتفورد – ولفرهامبتون
السبت 29 أكتوبر 2022
16:00 مصر، 17:00 السعودية
1-1
جريفين بارك
برايتون – تشيلسي
السبت 29 أكتوبر 2022
16:00 مصر، 17:00 السعودية
1-4
فالمر
كريستال بالاس – ساوثامبتون
السبت 29 أكتوبر 2022
16:00 مصر، 17:00 السعودية
0-1
سيلهورست بارك
نيوكاسل – أستون فيلا
السبت 29 أكتوبر 2022
16:00 مصر، 17:00 السعودية
0-4
سانت جيمس بارك
فولهام - إيفرتون
السبت 29 أكتوبر 2022
18:30 مصر، 19:30 السعودية
0-0
كرافين كوتاج
ليفربول – ليدز
السبت 29 أكتوبر 2022
20:45 مصر، 21:45 السعودية
2-1
أنفيلد
آرسنال – نوتنجهام فورست
الأحد 30 أكتوبر 2022
16:00 مصر، 17:00 السعودية
0-5
الإمارات
مانشستر يونايتد – وست هام
الأحد 30 أكتوبر 2022
18:30 مصر، 19:30 السعودية
0-1
أولد ترافورد
جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الثالثة عشرة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
نوتنجهام فوريست - ليفربول
السبت 22 أكتوبر 2022
13:30 مصر، 14:30 السعودية
0-1
سيتي جراوند
إيفرتون - كريستال بالاس
السبت 22 أكتوبر 2022
16:00 مصر، 17:00 السعودية
0-3
جوديسون بارك
مانشستر سيتي - برايتون
السبت 22 أكتوبر 2022
16:00 مصر، 17:00 السعودية
1-3
الاتحاد
تشيلسي - مانشستر يونايتد
السبت 22 أكتوبر 2022
18:30 مصر، 19:30 السعودية
1-1
ستمفورد بريدج
وولفرهامبتون - ليستر سيتي
الأحد 23 أكتوبر 2022
15:00 مصر، 16:00 السعودية
4-0
مولينيو
ليدز يونايتد - فولهام
الأحد 23 أكتوبر 2022
15:00 مصر، 16:00 السعودية
3-2
ايلاند رود
ساوثهامتون - آرسنال
الأحد 23 أكتوبر 2022
15:00 مصر، 16:00 السعودية
1-1
سانت ماري
أستون فيلا - برينتفورد
الأحد 23 أكتوبر 2022
15:00 مصر، 16:00 السعودية
0-4
فيلا بارك
توتنهام - نيوكاسل
الأحد 23 أكتوبر 2022
17:30 مصر، 18:30 السعودية
2-1
توتهام هوتسبر
وست هام - بورنموث
الإثنين 24 أكتوبر 2022
21:00 مصر، 22:00 السعودية
0-2
لندن
جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الثانية عشر
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
برايتون - نوتنجهام فورست
الثلاثاء 18 أكتوبر 2022،
0-0
فالمر
كريستال بالاس - وولفرهامبتون
الثلاثاء 18 أكتوبر 2022،
1-2
سيلهرست بارك
آرسنال - مانشستر سيتي
تأجلت
الإمارات
ليفربول - وست هام
الأربعاء 19 أكتوبر 2022،
0-1
أنفيلد
نيوكاسل يونايتد - إيفرتون
الأربعاء 19 أكتوبر 2022،
0-1
سانت جيمس بارك
بورنموث - ساوثامبتون
الأربعاء 19 أكتوبر 2022،
1-0
فيتاليتي
برينتفورد - تشيلسي
الأربعاء 19 أكتوبر 2022،
0-0
جريفين بارك
مانشستر يونايتد - توتنهام
الأربعاء 19 أكتوبر 2022،
0-2
أولد ترافورد
فولهام - أستون فيلا
الخميس 20 أكتوبر 2022،
0-3
كرافن كوتيدج
ليستر سيتي - ليدز يونايتد
الخميس 20 أكتوبر 2022،
0-2
كينج باور
جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الحادية عشر
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
برينتفورد - برايتون
الجمعة 14 أكتوبر 2022،
0-2
جريفين بارك
ليستر سيتي - كريستال بالاس
السبت 15 أكتوبر 2022،
0-0
كينج باور
وولفرهامبتون - نوتينجهام
السبت 15 أكتوبر 2022،
0-1
مولينيو
فولهام - بورنموث
السبت 15 أكتوبر 2022،
2-2
كرافين كوتاج
توتنهام - إيفرتون
السبت 15 أكتوبر 2022،
0-2
ستاد توتنهام
أستون فيلا - تشيلسي
الأحد 16 أكتوبر 2022،
2-0
فيلا بارك
ليدز يونايتد - آرسنال
الأحد 16 أكتوبر 2022،
1-0
إيلاند رود
مانشستر يونايتد - نيوكاسل
الأحد 16 أكتوبر 2022،
0-0
أولد ترافورد
ساوثامبتون - وست هام
الأحد 16 أكتوبر 2022،
1-1
سانت ماري
ليفربول - مانشستر سيتي
الأحد 16 أكتوبر 2022،
0-1
آنفيلد
جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة العاشرة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
تشيلسي - وولفرهامبتون
السبت 8 أكتوبر 2022،
0-3
ستامفورد بريدج
مانشستر سيتي - ساوثامبتون
السبت 8 أكتوبر 2022،
0-4
ستاد الاتحاد
نيوكاسل - برينتفورد
السبت 8 أكتوبر 2022،
1-5
سانت جايمس بارك
بورنموث - ليستر سيتي
السبت 8 أكتوبر 2022،
1-2
فيتاليتي
برايتون - توتنهام
السبت 8 أكتوبر 2022،
1-0
فالمر
وست هام - فولهام
الأحد 9 أكتوبر 2022،
1-3
ستاد لندن الأولمبي
كريستال بالاس - ليدز يونايتد
الأحد 9 أكتوبر 2022،
1-2
سيلهرست بارك
آرسنال - ليفربول
الأحد 9 أكتوبر 2022،
2-3
ستاد الإمارات
إيفرتون - مانشستر يونايتد
الأحد 9 أكتوبر 2022،
2-1
جوديسون بارك
نوتينجهام - أستون فيلا
الإثنين 10 أكتوبر 2022،
1-1
سيتي جراوند
جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة التاسعة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
آرسنال - توتنهام
السبت 1 أكتوبر 2022،
1-3
استاد الإمارات
ليفربول - برايتون
السبت 1 أكتوبر 2022،
3-3
آنفيلد
كريستال بالاس - تشيلسي
السبت 1 أكتوبر 2022،
2-1
سيلهرست بارك
فولهام - نيوكاسل
السبت 1 أكتوبر 2022،
4-1
كرافين كوتاج
ساوثامبتون - إيفرتون
السبت 1 أكتوبر 2022،
2-1
سانت ماري
بورنموث - برينتفورد
السبت 1 أكتوبر 2022،
0-0
فيتاليتي
وست هام - وولفرهامبتون
السبت 1 أكتوبر 2022،
0-2
ستاد لندن الأولمبي
مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد
الأحد 2 أكتوبر 2022،
3-6
ستاد الاتحاد
ليدز يونايتد - أستون فيلا
الأحد 2 أكتوبر 2022،
0-0
ايلاند رود
ليستر سيتي - نوتينجهام
الإثنين 3 أكتوبر 2022،
0-4
كينج باور
جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الثامنة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
أستون فيلا - ساوثامبتون
الجمعة 16 سبتمبر 2022،
0-1
فيلا بارك
نوتنجهام فورست - فولهام
الجمعة 16 سبتمبر 2022،
3-2
سيتي جراوند
وولفرهامبتون - مانشستر سيتي
السبت 17 سبتمبر 2022،
0-3
مولينو
نيوكاسل - بورنموث
السبت 17 سبتمبر 2022،
1-1
سانت جيمس بارك
برايتون - كريستال بالاس
تأجلت
فالمر
توتنهام - ليستر سيتي
السبت 17 سبتمبر 2022،
2-6
ملعب توتنهام
برينتفورد - آرسنال
الأحد 18 سبتمبر 2022،
3-0
جريفين بارك
مانشستر يونايتد - ليدز
تأجلت
أولد ترافورد
إيفرتون - وست هام
الأحد 18 سبتمبر 2022،
0-1
جوديسون بارك
تشيلسي - ليفربول
تأجلت
ستامفورد بريدج
جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة السابعة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
فولهام - تشيلسي
تأجلت
كرافين كوتيج
ليفربول - وولفرهامبتون
تأجلت
أنفيلد
ساوثامبتون - برينتفورد
تأجلت
سانت ماري
ليستر سيتي - أستون فيلا
تأجلت
كينج باور
بورنموث - برايتون
تأجلت
فيتاليتي
مانشستر سيتي - توتنهام
تأجلت
الاتحاد
آرسنال - إيفرتون
تأجلت
الإمارات
وست هام يونايتد - نيوكاسل
تأجلت
لندن الأولمبي
كريستال بالاس - مانشستر يونايتد
تأجلت
سيلهرست بارك
ليدز يونايتد - نوتنجهام فورست
تأجلت
إيلاند رود
جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة السادسة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
إيفرتون - ليفربول
السبت 3 سبتمبر 2022،
0-0
جوديسون بارك
تشيلسي - وست هام
السبت 3 سبتمبر 2022،
1-2
ستامفورد بريدج
نيوكاسل - كريستال بالاس
السبت 3 سبتمبر 2022،
0-0
سانت جايمس بارك
توتنهام - فولهام
السبت 3 سبتمبر 2022،
1-2
ستاد توتنهام
نوتينجهام فورست - بورنموث
السبت 3 سبتمبر 2022،
3-2
سيتي جراوند
وولفرهامبتون - ساوثامبتون
السبت 3 سبتمبر 2022،
0-1
مولينيو
برينتفورد - ليدز يونايتد
السبت 3 سبتمبر 2022،
2-5
جريفين بارك
أستون فيلا - مانشستر سيتي
السبت 3 سبتمبر 2022،
1-1
فيلا بارك
برايتون - ليستر سيتي
الأحد 4 سبتمبر 2022،
2-5
فالمر
مانشستر يونايتد - آرسنال
الأحد 4 سبتمبر 2022،
1-3
أولد ترافورد
جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الخامسة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
فولهام - برايتون
الثلاثاء 30 أغسطس 2022،
1-2
كرافين كوتاج
كريستال بالاس - برينتفورد
الثلاثاء 30 أغسطس 2022،
1-1
سيلهرست بارك
ساوثامبتون - تشيلسي
الثلاثاء 30 أغسطس 2022،
1-2
سانت ماري
ليدز يونايتد - إيفرتون
الثلاثاء 30 أغسطس 2022،
1-1
ايلاند رود
آرسنال - أستون فيلا
الأربعاء 31 أغسطس 2022،
1-2
إمارات
مانشستر سيتي - نوتنيجهام فورست
الأربعاء 31 أغسطس 2022،
0-6
اتحاد
بورنموث - وولفرهامبتون
الأربعاء 31 أغسطس 2022،
0-0
فيتاليتي
وست هام يونايتد - توتنهام
الأربعاء 31 أغسطس 2022،
1-1
لندن الأولمبي
ليفربول - نيوكاسل يونايتد
الأربعاء 31 أغسطس 2022،
1-2
أنفيلد
ليستر سيتي - مانشستر يونايتد
الخميس 1 سبتمبر 2022،
1-0
كينج باور
جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الرابعة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
ساوثامبتون - مانشستر يونايتد
السبت 27 أغسطس 2022،
1-0
سانت ماري
تشيلسي - ليستر سيتي
السبت 27 أغسطس 2022،
1-2
ستامفورد بريدج
ليفربول - بورنموث
السبت 27 أغسطس 2022،
0-9
آنفيلد
مانشستر سيتي - كريستال بالاس
السبت 27 أغسطس 2022،
2-4
استاد الاتحاد
برايتون - ليدز يونايتد
السبت 27 أغسطس 2022،
0-1
فالمر
برينتفورد - إيفرتون
السبت 27 أغسطس 2022،
1-1
جريفين بارك
آرسنال - فولهام
السبت 27 أغسطس 2022
1-2
ستاد الإمارات
أستون فيلا - وست هام
الأحد 28 أغسطس 2022،
0-1
فيلا بارك
وولفرهامبتون - نيوكاسل
الأحد 28 أغسطس 2022،
1-1
مولينيو
نوتينجهام فورست - توتنهام
الأحد 28 أغسطس 2022،
2-0
سيتي جراوند
جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الثالثة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
توتنهام - وولفرهامبتون
السبت 20 أغسطس 2022،
0-1
ستاد توتنهام
إيفرتون - نوتينجهام
السبت 20 أغسطس 2022،
1-1
جوديسون بارك
فولهام - برينتفورد
السبت 20 أغسطس 2022،
2-3
كرافين كوتاج
ليستر سيتي - ساوثامبتون
السبت 20 أغسطس 2022،
2-1
كينج باور
كريستال بالاس - أستون فيلا
السبت 20 أغسطس 2022،
1-3
سيلهرست بارك
بورنموث - آرسنال
السبت 20 أغسطس 2022،
3-0
فيتاليتي
ليدز يونايتد - تشيلسي
الأحد 21 أغسطس 2022،
3-0
إيلاند رود
وست هام - برايتون
الأحد 21 أغسطس 2022،
0-2
ستاد لندن الأولمبي
نيوكاسل - مانشستر سيتي
الأحد 21 أغسطس 2022،
3-3
سانت جايمس بارك
مانشستر يونايتد - ليفربول
الإثنين 22 أغسطس 2022،
1-2
أولد ترافورد
جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الثانية
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
أستون فيلا - إيفرتون
السبت 13 أغسطس 2022،
1-2
فيلا بارك
ساوثامبتون - ليدز يونايتد
السبت 13 أغسطس 2022،
2-2
سانت ماري
آرسنال - ليستر سيتي
السبت 13 أغسطس 2022،
2-4
ستاد الإمارات
برايتون - نيوكاسل
السبت 13 أغسطس 2022،
0-0
فالمر
مانشستر سيتي - بورنموث
السبت 13 أغسطس 2022،
0-4
ستاد الاتحاد
وولفرهامبتون - فولهام
السبت 13 أغسطس 2022،
0-0
مولينيو
برينتفورد - مانشستر يونايتد
السبت 13 أغسطس 2022،
4-0
جتيتش كوميونيتي
نوتنجهام فورست - وست هام
الأحد 14 أغسطس 2022،
0-1
سيتي جراوند
تشيلسي - توتنهام
الأحد 14 أغسطس 2022،
2-2
ستامفورد بريدج
ليفربول - كريستال بالاس
الإثنين 15 أغسطس 2022،
1-1
آنفيلد
جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الأولى
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
كريستال بالاس - آرسنال
الجمعة 5 أغسطس 2022،
2-0
سيلهرست بارك
فولهام - ليفربول
السبت 6 أغسطس 2022،
2-2
كرافن كوتيج
بورنموث - أستون فيلا
السبت 6 أغسطس 2022،
0-2
فيتاليتي
ليدز يونايتد - وولفرهامبتون
السبت 6 أغسطس 2022،
1-2
إيلاند رود
نيوكاسل - نوتنجهام
السبت 6 أغسطس 2022،
0-2
سانت جايمس بارك
توتنهام - ساوثامبتون
السبت 6 أغسطس 2022،
1-4
ستاد توتنهام
إيفرتون - تشيلسي
السبت 6 أغسطس 2022،
1-0
جوديسون بارك
ليستر سيتي - برينتفورد
الأحد 7 أغسطس 2022،
2-2
كينج باور
مانشستر يونايتد - برايتون
الأحد 7 أغسطس 2022،
2-1
أولد ترافورد
وست هام - مانشستر سيتي
الأحد 7 أغسطس 2022،
2-0
ستاد لندن
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