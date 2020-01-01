جدول مباريات الدوري الإماراتي 2020 الجولة الأولى والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات الجولة الرابعة من دوري أمم أوروبا 2020-2021، القنوات الناقلة وترتيب مجموعات دوري الأمم الأوروبية في نسختها الثانية

تنطلق صافرة لقاءات الجولة الأولى من دوري الخليج العربي الإماراتي للموسم الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١ مساء يوم الجمعة الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠٢٠، وتستمر الجولة يومين على التوالي وتشمل الجولة عدد كبير من اللقاءات الحماسية والممتعة.

تستهل الجولة فعالياتها يوم الجمعة حيث يستضيف فريق الوحدة نظيره حتا في تمام الساعة 6:15 مساءً، في حين يحل عجمان ضيفاً على نظيره الظفرة في نفس التوقيت، ويحل الشارقة ضيفاً على الفجيرة في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويلتقي نادي الوصل مع نادي بني ياس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتُستأنف الجولة يوم السبت بلقاء لنادي العين مع نادي خورفكان الساعة 6:15 عصراً، كما يحل شباب الأهلي ضيفاً على إتحاد كلباء في نفس التوقيت، وتُختتم الجولة بلقاء يجمع نادي الجزيرة أمام نادي النصر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

المزيد من الفرق

يشارك في بطولة الدوري الإماراتي ١٤ فريق، تشمل البطولة ١٣ جولة، وتتميز المسابقة بقوة الفرق المشاركة وحدة المنافسة، وكان فريق شباب الأهلي هو الفائز بالبطولة الموسم الماضي ٢٠١٩-٢٠٢٠، في حين فاز نادي الشارقة بالبطولة موسم ٢٠١٨-٢٠١٩.

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جدول مباريات الدوري الإماراتي - الجولة الأولى

المباراة الموعد الملعب الظفرة - عجمان الجمعة 16 أكتوبر 2020،

29 صفر 1442،

18:15 الإمارات، 17:15 السعودية ستاد الظفرة الوحدة - حتا الجمعة 16 أكتوبر 2020،

29 صفر 1442،

18:15 الإمارات، 17:15 السعودية ستاد آل نهيان الفجيرة - الشارقة الجمعة 16 أكتوبر 2020،

29 صفر 1442،

21:00 الإمارات، 20:00 السعودية ستاد الفجيرة الوصل - بني ياس الجمعة 16 أكتوبر 2020،

29 صفر 1442،

21:00 الإمارات، 20:00 السعودية ستاد زعبيل العين - خورفكان السبت 17 أكتوبر 2020،

30 صفر 1442،

18:15 الإمارات، 17:15 السعودية ستاد هزاع بن زايد اتحاد كلباء - شباب الأهلي دبي السبت 17 أكتوبر 2020،

30 صفر 1442،

18:15 الإمارات، 17:15 السعودية ستاد اتحاد كلباء النصر - الجزيرة السبت 17 أكتوبر 2020،

30 صفر 1442،

21:00 الإمارات، 20:00 السعودية ستاد آل مكتوم

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإماراتي 2020-21؟

تمتلك مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية حقوق إذاعة دوري الخليج العربي، وستخصص لها مجموعة قنواتها الرياضية المفتوحة والمشفرة.