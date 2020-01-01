جدول مباريات الجولة الخامسة في الدوري القطري 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الجولة الخامسة من دوري نجوم قطر، وما هي القنوات الناقلة للقمم المرتقبة؟ وما هو ترتيب البطولة حتى الآن؟

تنطلق منافسات الجولة الخامسة من دوري نجوم قطر مساء السبت الموافق 24 أكتوبر 2020، الموافق 7 ربيع الأول 1442 هجريًا.

المتعة مضمونة في الدوري القطري، والبداية ستكون من خلال مباراة ستجمع بين الوكرة والعربي، ثم يحل أم صلال ضيفًا على نادي قطر.

وفي يوم الأحد يلتقي الأهلي المتصدر ومفاجأة هذا الموسم مع السد في قمة هذه الجولة، ثم قمة أخرى تاريخية ستجمع بين الريان والدحيل.

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الختام سيكون يوم الإثنين بمباراتين يتوقع منهما الكثير، عندما يلتقي السيلية مع الغرافة ويستضيف الخريطيات نظيره الخور.

ووجبت الإشارة إلى أن القمة الكبرى في قطر بين السد والدحيل المؤجلة من الجولة الثالثة سوف تلعب يوم الأربعاء المقبل على ستاد عبد الله بن خليفة.

في هذا التقرير نستعرض سويًا جدول مباريات الجولة الخامسة وما هي القنوات الناقلة..

جدول مباريات الجولة الخامسة من الدوري القطري

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الدحيل - السد (مؤجلة من الجولة الثالثة) الأربعاء 21 أكتوبر 2020،

19:45 قطر والسعودية beIN Sports HD

الدوري والكأس عبد الله بن خليفة الوكرة - العربي السبت 24 أكتوبر 2020،

17:30 قطر والسعودية beIN Sports HD

الدوري والكأس سعود بن عبد الرحمن نادي قطر - أم صلال السبت 24 أكتوبر 2020،

19:45 قطر والسعودية beIN Sports HD

الدوري والكأس سحيم بن حمد الأهلي - السد الأحد 25 أكتوبر 2020،

17:30 قطر والسعودية beIN Sports HD

الدوري والكأس نادي الأهلي الريان - الدحيل الأحد 25 أكتوبر 2020،

19:45 قطر والسعودية beIN Sports HD

الدوري والكأس جاسم بن حمد السيلية - الغرافة الإثنين 26 أكتوبر 2020،

17:30 قطر والسعودية beIN Sports HD

الدوري والكأس حامد بن خليفة الخريطيات - الخور الإثنين 26 أكتوبر 2020،

19:45 قطر والسعودية beIN Sports HD

الدوري والكأس الخور

ما هي القنوات الناقلة للدوري القطري؟

تنقل فعاليات دوري نجوم قطر عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وكذلك شبكة قنوات الدوري والكأس.

أما إذا كنت لا تستطيع متابعة المباريات عبر التلفاز فيمكنك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول للبطولة والذي يبدأ قبل المباريات بنصف ساعة

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