دوري النجوم القطري

جدول مباريات الجولة الخامسة في الدوري القطري 2021 والقنوات الناقلة

عمر خليل
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تعرف على جدول مباريات الجولة الخامسة من دوري نجوم قطر، وما هي القنوات الناقلة للقمم المرتقبة؟ وما هو ترتيب البطولة حتى الآن؟

تنطلق منافسات الجولة الخامسة من دوري نجوم قطر مساء السبت الموافق 24 أكتوبر 2020، الموافق 7 ربيع الأول 1442 هجريًا.

المتعة مضمونة في الدوري القطري، والبداية ستكون من خلال مباراة ستجمع بين الوكرة والعربي، ثم يحل أم صلال ضيفًا على نادي قطر.

وفي يوم الأحد يلتقي الأهلي المتصدر ومفاجأة هذا الموسم مع السد في قمة هذه الجولة، ثم قمة أخرى تاريخية ستجمع بين الريان والدحيل.

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    الختام سيكون يوم الإثنين بمباراتين يتوقع منهما الكثير، عندما يلتقي السيلية مع الغرافة ويستضيف الخريطيات نظيره الخور.

    ووجبت الإشارة إلى أن القمة الكبرى في قطر بين السد والدحيل المؤجلة من الجولة الثالثة سوف تلعب يوم الأربعاء المقبل على ستاد عبد الله بن خليفة.

    في هذا التقرير نستعرض سويًا جدول مباريات الجولة الخامسة وما هي القنوات الناقلة..

    جدول مباريات الجولة الخامسة من الدوري القطري

    المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب
    الدحيل - السد (مؤجلة من الجولة الثالثة)
    الأربعاء 21 أكتوبر 2020،
    19:45 قطر والسعودية
    		 beIN Sports HD
    الدوري والكأس    		 عبد الله بن خليفة
    الوكرة - العربي
    السبت 24 أكتوبر 2020،
    17:30 قطر والسعودية

    beIN Sports HD
    الدوري والكأس

    		 سعود بن عبد الرحمن
    نادي قطر - أم صلال السبت 24 أكتوبر 2020،
    19:45 قطر والسعودية

    beIN Sports HD
    الدوري والكأس

    		 سحيم بن حمد
    الأهلي - السد
    الأحد 25 أكتوبر 2020،
    17:30 قطر والسعودية

    beIN Sports HD
    الدوري والكأس

    		 نادي الأهلي
    الريان - الدحيل الأحد 25 أكتوبر 2020،
    19:45 قطر والسعودية

    beIN Sports HD
    الدوري والكأس

    		 جاسم بن حمد
    السيلية - الغرافة الإثنين 26 أكتوبر 2020،
    17:30 قطر والسعودية

    beIN Sports HD
    الدوري والكأس

    		 حامد بن خليفة
    الخريطيات - الخور الإثنين 26 أكتوبر 2020،
    19:45 قطر والسعودية

    beIN Sports HD
    الدوري والكأس

    		 الخور

    ما هي القنوات الناقلة للدوري القطري؟

    تنقل فعاليات دوري نجوم قطر عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وكذلك شبكة قنوات الدوري والكأس.

    أما إذا كنت لا تستطيع متابعة المباريات عبر التلفاز فيمكنك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول للبطولة والذي يبدأ قبل المباريات بنصف ساعة

    ترتيب الدوري القطري

    الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط
    1 الأهلي 4 4 0 0 7 1 +6 12
    2 الغرافة 4 3 0 1 7 4 +3 9
    3 السد 3 2 1 0 10 2 +8 7
    4 الريان 4 2 1 1 5 3 +2 7
    5 الدحيل 3 2 0 1 5 2 +3 6
    6 الوكرة 4 2 0 2 4 3 +1 6
    7 العربي 4 1 1 2 5 7 -2 4
    8 السيلية 4 1 1 2 4 8 -4 4
    9 الخور 4 0 3 1 2 3 -1 3
    10 قطر 4 1 0 3 3 6 -3 3
    11 الخريطيات 4 1 0 3 3 10 -7 3
    12 أم صلال 4 0 1 3 1 7 -6 1

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