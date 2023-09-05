يستعد الأهلي المصري للمشاركة الرابعة على التوالي في بطولة كأس العالم للأندية ،والتاسعة في تاريخ مشاركاته بالبطولة ليعزز بذلك مكانته كثاني أكثر الأندية مشاركة في تاريخ البطولة، بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي.
ويخوض الأهلي منافسات كأس العالم للأندية 2023، بصفته حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية.
وتقام النسخة رقم 20 من بطولة كأس العالم للأندية في السعودية، خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر 2023، بمشاركة سبعة أندية من ست قارات.
وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2023 وما هي القنوات الناقلة؟
جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة
جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2023
الدور
المباراة
النتيجة
الموعد
الملعب
ربع النهائي
الأهلي - الفائز من الاتحاد وأوكلاند سيتي
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الجمعة 15 ديسمبر 2023
لم يحدد
ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2023؟
تذاع منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 بشكل حصري في منطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات SSC السعودية.
ويقدم موقع جول أيضًا بثًا مباشرًا للمباريات ينطلق قبلها بحوالي نصف ساعة.
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