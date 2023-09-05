تعرف على مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية 2023 بعد إجراء قرعة النسخة الجديدة من مونديال الأندية، وما هي القنوات الناقلة لمباريات "المارد الأحمر"؟

يستعد الأهلي المصري للمشاركة الرابعة على التوالي في بطولة كأس العالم للأندية ،والتاسعة في تاريخ مشاركاته بالبطولة ليعزز بذلك مكانته كثاني أكثر الأندية مشاركة في تاريخ البطولة، بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويخوض الأهلي منافسات كأس العالم للأندية 2023، بصفته حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية.

وتقام النسخة رقم 20 من بطولة كأس العالم للأندية في السعودية، خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر 2023، بمشاركة سبعة أندية من ست قارات.

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وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2023 وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2023

الدور المباراة النتيجة الموعد الملعب ربع النهائي الأهلي - الفائز من الاتحاد وأوكلاند سيتي - الجمعة 15 ديسمبر 2023 لم يحدد



ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2023؟

تذاع منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 بشكل حصري في منطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات SSC السعودية.

ويقدم موقع جول أيضًا بثًا مباشرًا للمباريات ينطلق قبلها بحوالي نصف ساعة.