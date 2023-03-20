جدول مباريات الأهلي في كأس الرابطة المصرية 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الأهلي في بطولة كأس الرابطة المصرية لموسم 2022-23، وما هي القنوات الناقلة للمواجهات؟

يستعد الأهلي، للدخول في منافسة على بطولة جديدة، وهي بطولة كأس الرابطة المصرية لموسم 2022-23، في نسختها الثانية.

الرابطة تهدف من خلال إنشاء البطولة الجديدة إلى زيادة مداخيل الأندية المصرية وزيادة التنافسية بينهم، وخلق المزيد من الحوافز لاكتشاف لاعبين جدد، خاصة وأن البطولة تقام خلال فترة توقف الدوري المصري.

ويسعى الأهلي، للذهاب بعيدًا إلى أبعد نقطة في البطولة، وتحقيقها للمرة الأولى في تاريخه، بعد خروجه في النسخة الأولى من دور المجموعات.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على جدول مباريات الأهلي في كأس الرابطة المصرية 2023.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في كأس الرابطة المصرية 2023؟

تُبث فعاليات بطولة كأس الرابطة المصرية فقط وحصريًا على شبكة أون تايم سبورتس بتقنية HD وكذلك SD.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباريات عبر التلفاز، فيمكن مشاهدتها عبر موقع "كورة بلس".

جدول مباريات الأهلي في كأس الرابطة المصرية 2022-23

أسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي أمام نظيره المصري، ضمن مباريات الدور الـ 16 من البطولة.