تعرف على جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الكرة الإفريقية بداية نسخة جديدة من دوري أبطال إفريقيا، انطلقت في أغسطس بالأدوار التمهيدية للبطولة.

فاز نادي الأهلي المصري على الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، وحقق المارد الأحمر البطولة الحادية عشرة في تاريخه.

أجريت قرعة الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا 2024 في يوليو 2023، وذلك في مدينة القاهرة العاصمة المصرية.

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وفي هذا التقرير، يقدم جول كل ما تريد معرفته عن مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024، القنوات الناقلة وابرز التفاصيل..

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حدول مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 - الدور التمهيدي

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب سان جورج - الأهلي الأحد 24 سبتمبر 2023

20:00 مصر والسعودية أون تايم سبورتس القاهرة الدولي الأهلي - سان جورج 30 سبتمبر \ 1 أكتوبر 2023 أون تايم سبورتس القاهرة الدولي

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال إفريقيا 2023-2024؟

ينقل دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية بدايةً من دور المجموعات، أما الدوران التمهيديين فتنقل مبارياتهما على القنوات الخاصة بمستضيف كل مباراة.

لكن هناك بعض المشكلات في النسخة المقبلة جعلت الشكوك تثار حول ملكية بي إن سبورتس للحقوق وسط المشكلات القضائية مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".