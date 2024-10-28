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بلال محمد

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة

الأهليالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات الأهلي في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 وما هي القنوات الناقلة؟ وترتيب المارد الأحمر؟

يدخل الأهلي، موسمًا جديدًا من الدوري المصري، وسيكون استثنائيًا بعد تغيير نظام البطولة، وسيهدف المارد الأحمر إلى الحفاظ على لقبه، في موسم الكل يتوقع أن يكون ملئ بالإثارة والحماس.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق اللقب الموسم الماضي، ليرتفع رصيده إلى 44 لقبًا، متفوقًا على أقرب ملاحقيه الزمالك بفارق كبير.

الأهلي يريد استمرارية الألقاب مع المدرب السويسري مارسيل كولر، في موسم لن يكون سهلًا بالنسبة للمارد الأحمر، الذي يشارك خلاله في أكثر من بطولة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب الأهلي في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2024-2025

المباراة التالية

الجولة المباراةالموعدالنتيجةالملعب
1الأهلي - سيراميكا كيلوباتراالسبت 2 نوفمبر 2024،
20:00 مصر، 21:00 السعودية		-ستاد السلام
2زد - الأهليالخميس 7 نوفمبر 2024،
20:00 مصر، 21:00 السعودية		-ستاد المقاولون العرب
3الأهلي - الاتحاد السكندريالجمعة 22 نوفمبر 2024،
20:00 مصر، 21:00 السعودية		-ستاد القاهرة
4البنك الأهلي - الأهليالأحد 1 ديسمبر 2024،
17:00 مصر، 18:00 السعودية		-ستاد القاهرة
5الأهلي - سموحةالأحد 22 ديسمبر 2024،
20:00 مصر، 21:00 السعودية		-ستاد القاهرة
6المصري - الأهليالخميس 26 ديسمبر 2024،
20:00 مصر، 21:00 السعودية		-ستاد برج العرب
7إنبي - الأهليالإثنين 30 ديسمبر 2024،
17:00 مصر، 18:00 السعودية		-ستاد المقاولون العرب
8الأهلي - الجونةالثلاثاء 14 يناير 2025،
20:00 مصر، 21:00 السعودية		-ستاد القاهرة
9فاركو - الأهليالأربعاء 22 يناير 2025،
17:00 مصر، 18:00 السعودية		-ستاد برج العرب
10الأهلي - بيراميدزالأحد 26 يناير 2025-ستاد القاهرة
11مودرن سبورت - الأهليالأحد 2 فبراير 2025،-ستاد القاهرة
12الأهلي - بتروجيتالخميس 6 فبراير 2025،-ستاد القاهرة
13الأهلي - غزل المحلةالثلاثاء 11 فبراير 2025-ستاد القاهرة
14الإسماعيلي - الأهليالأحد 16 فبراير 2025،-ستاد برج العرب
15الأهلي - الزمالكالسبت 22 فبراير 2025،-ستاد القاهرة
16حرس الحدود - الأهليالأربعاء 26 فبراير 2026،-ستاد برج العرب
17الأهلي - طلائع الجيشالأربعاء 5 مارس 2025،-ستاد القاهرة

ما القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في الدوري المصري 2024-2025؟

تُبث فعاليات الدوري المصري الممتاز فقط وحصريًا على شبكة أون تايم سبورتس، وبكل تأكيد ستجد كافة مباريات المارد الأحمر عبر شاشات القناة.

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ترتيب الأهلي في الدوري المصري 2024-2025:

الترتيبالفريقلعبفازخسرتعادللهعليهالفارقالنقاط
1الأهلي00000000
2الزمالك00000000
3بيراميدز00000000
4الإسماعيلي00000000
5الاتحاد السكندري00000000
6المصري00000000
7غزل المحلة00000000
8سموحة00000000
9فاركو00000000
10سيراميكا كيلوباترا00000000
11مودرن سبورت00000000
12البنك الأهلي00000000
13حرس الحدود00000000
14طلائع الجيش00000000
15زد00000000
16الجونة00000000
17إنبي00000000
18بتروجيت00000000
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