جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الأهلي في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 وما هي القنوات الناقلة؟ وترتيب المارد الأحمر؟

يدخل الأهلي، موسمًا جديدًا من الدوري المصري، وسيكون استثنائيًا بعد تغيير نظام البطولة، وسيهدف المارد الأحمر إلى الحفاظ على لقبه، في موسم الكل يتوقع أن يكون ملئ بالإثارة والحماس.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق اللقب الموسم الماضي، ليرتفع رصيده إلى 44 لقبًا، متفوقًا على أقرب ملاحقيه الزمالك بفارق كبير.

الأهلي يريد استمرارية الألقاب مع المدرب السويسري مارسيل كولر، في موسم لن يكون سهلًا بالنسبة للمارد الأحمر، الذي يشارك خلاله في أكثر من بطولة.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب الأهلي في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2024-2025

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 الأهلي - سيراميكا كيلوباترا السبت 2 نوفمبر 2024،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - ستاد السلام 2 زد - الأهلي الخميس 7 نوفمبر 2024،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - ستاد المقاولون العرب 3 الأهلي - الاتحاد السكندري الجمعة 22 نوفمبر 2024،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - ستاد القاهرة 4 البنك الأهلي - الأهلي الأحد 1 ديسمبر 2024،

17:00 مصر، 18:00 السعودية - ستاد القاهرة 5 الأهلي - سموحة الأحد 22 ديسمبر 2024،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - ستاد القاهرة 6 المصري - الأهلي الخميس 26 ديسمبر 2024،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - ستاد برج العرب 7 إنبي - الأهلي الإثنين 30 ديسمبر 2024،

17:00 مصر، 18:00 السعودية - ستاد المقاولون العرب 8 الأهلي - الجونة الثلاثاء 14 يناير 2025،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - ستاد القاهرة 9 فاركو - الأهلي الأربعاء 22 يناير 2025،

17:00 مصر، 18:00 السعودية - ستاد برج العرب 10 الأهلي - بيراميدز الأحد 26 يناير 2025 - ستاد القاهرة 11 مودرن سبورت - الأهلي الأحد 2 فبراير 2025، - ستاد القاهرة 12 الأهلي - بتروجيت الخميس 6 فبراير 2025، - ستاد القاهرة 13 الأهلي - غزل المحلة الثلاثاء 11 فبراير 2025 - ستاد القاهرة 14 الإسماعيلي - الأهلي الأحد 16 فبراير 2025، - ستاد برج العرب 15 الأهلي - الزمالك السبت 22 فبراير 2025، - ستاد القاهرة 16 حرس الحدود - الأهلي الأربعاء 26 فبراير 2026، - ستاد برج العرب 17 الأهلي - طلائع الجيش الأربعاء 5 مارس 2025، - ستاد القاهرة

ما القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في الدوري المصري 2024-2025؟

تُبث فعاليات الدوري المصري الممتاز فقط وحصريًا على شبكة أون تايم سبورتس، وبكل تأكيد ستجد كافة مباريات المارد الأحمر عبر شاشات القناة.

وإن كنت خارج ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري 2024-2025: