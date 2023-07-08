جدول مباريات الأهلي التحضيرية للموسم الجديد 2023-2024 وتفاصيل معسكر النمسا

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات الأهلي للموسم الجديد من الدوري السعودي 2023-2024، جدول المباريات الودية للراقي مكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟

بدأ الأهلي تحضيراته للموسم الجديد في يوليو 2023 الجاري، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية بعد نهاية دوري يلو موسم 2022-2023.

ويستعد الراقي للموسم الجديد، بمعنويات مرتفعة بعد عودته إلى دوري روشن من جديد، ويريد مصالحة جماهيره على الفترة الماضية.

وتسعى جماهير الأهلي إلى أن يعود فريقها إلى المكانة التي يستحقها، خاصة مع التدعيمات المميزة التي قامت بها الإدارة في الصيف، بالتعاقد مع إدوارد ميندي، وربيرتو فيرمينو.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على تفاصيل معسكر الأهلي الاستعدادي لموسم 2023-2024، وموعد المباريات الودية للراقي.

متى تبدأ تحضيرات الأهلي لموسم 2023-2024؟

بدأ الأهلي الاستعداد للموسم الجديد في يوليو الجاري، وتحديدًا يوم السادس من يوليو بالكشف الطبي على اللاعبين، وبعض التمارين الخفيفة قبل بداية المعسكر الخارجي.

أين يقام معسكر الأهلي الإعدادي لموسم 2023-2024؟

قررت إدارة الأهلي هذا الموسم، إقامة المعسكر الخارجي في النمسا بداية من يوم 16 يوليو وحتى الخامس من أغسطس المقبل، ومن المنتظر أن يتخلله بعض المباريات الودية للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

جدول مباريات الأهلي التحضيرية لموسم 2023-2024

لم يعلن الأهلي حتى الآن عن إقامة أي مباريات ودية خلال معسكر النمسا، ولكن بحسب التقارير الصحفية فإن المعسكر سيتضمن أربع مباريات على الأقل.