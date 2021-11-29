جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة

عاد النادي الأهلي مرة أخرى إلى كأس العالم للأندية بعد تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه متغلبًا على كايزر تشيفيز الجنوب إفريقي.

الأهلي وصل إلى النسخة الماضية واستطاع تحقيق المركز الثالث وتكرار إنجاز 2006 وذلك بعد التغلب على الدحيل ثم الخسارة من بايرن ميونخ والفوز على بالميراس بضربات الجزاء.

أوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2021 الأهلي في مواجهة مونتيري المكسيكي وفي حال تغلبه عليه سوف يواجه بالميراس في نصف النهائي.

وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2021 وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد بطولة كأس العالم للأندية 2021؟ وما هي الفرق المشاركة؟

جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2021

كما سبق الذكر ستكون بداية الأهلي أمام مونتيري المكسيكسي في في كأس العالم للأندية.

الدور المباراة الموعد الملعب ربع النهائي مونتيري - الأهلي فبراير 2021 لم يحدد بعد



ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2021؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية حصريًا في الشرق الأوسط، وستكون قبلة المشاهد العربي إذا ما أراد متابعة المونديال العالمي.

لكن، إذا لم تتمكن من مشاهدة مباريات الأهلي عبر المجموعة القطرية، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من جول لمتابعيها من المحيط للخليج.