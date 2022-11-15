جدول مباريات الاتحاد في كأس الملك 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الاتحاد في كأس الملك 2022-23 والقنوات الناقلة ونظام البطولة.

بطولة مشتعلة تنتظر عشاق كرة السعودية تتمثل في مسابقة كأس الملك 2022-23 والتي تم تم تدشين النسخة الجديدة منها بإقامة القرعة في الدرعية يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022، ويُنتظر أن تكون مثيرة كسابقاتها.

ولثالث موسم على التوالي، ستشارك أندية الدوري السعودي للمحترفين فقط في كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك لازدحام الموسم الجديد بعدد من الأحداث خاصةً على صعيد المنتخب السعودي.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن أن المسابقة التي يشارك فيها 16 فريقًا هي أندية دوري روشن السعودي.

ووضعت القرعة الاتحاد في مواجهة نارية أمام الشباب بقمة دور الـ 16 على أن يواجه الفائز بينهما في دور الـ 8 نظيره الفائز من مواجهة الفيحاء والخليج.

وكان الاتحاد قد خرج من كأس الملك الموسم الماضي أمام الفيحاء بالخسارة بهدف نظيف في نصف النهائي ويسعى لمصالحة أنصاره بتحقيق لقب نسخة 2022-2023.

وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات الاتحاد في كأس الملك 2022-23 والقنوات الناقلة ونظام البطولة.

نتيجة قرعة كأس الملك 2023 ومتى تبدأ البطولة؟

ما هو نظام كأس الملك 2022-2023؟

كأس الملك شأنها شأن جميع مسابقات الكأس في العالم، تُلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى النهائي.

يشارك في البطولة هذا الموسم للمرة الثالثة على التوالي أندية الدوري السعودي للمحترفين فقط، وسيبدأ كأس خادم الحرمين الشريفين من دور 16.

ما هي القنوات الناقلة لكأس الملك؟

القنوات الناقلة لكأس الملك هذا الموسم هي قنوات SSC، والتي تم تدشينها مطلع الموسم وحصلت على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

يمكنك أيضًا المشاهدة عبر الإنترنت من خلال شاهد، كذلك ستتيح النسخة العربية من جول تغطية مباشرة لأهم مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

جدول مباريات الاتحاد في كأس الملك 2022-23

📸| الاتحاد صباح الثلاثاء ☀️ pic.twitter.com/ch3MA5LeqN — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 15, 2022