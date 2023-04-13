كم نقطة يحتاجها الأهلي للفوز بدوري يلو 2022-23؟ والعودة إلى دوري روشن السعودي؟

الراقي في الطريق الصحيح للعودة إلى دوري روشن السعودي...

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تشتد الإثارة والمتعة في دوري يلو موسم 2022-23، ولم تتبق إلا جولات يسيرة ويتم الإعلان عن بطل الدوري الذي يتصدره الأهلي في الوقت الحالي.

ومع دخول دوري يلو الرمق الأخير، يطمح الأهلي إلى مواصلة تصدره للترتيب من أجل تحقيق اللقب، مع العودة إلى دوري روشن السعودي من جديد في الموسم المقبل.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على كم عدد النقاط التي يحتاجها الأهلي الصعود إلى دوري روشن، والفوز بدوري يلو.

جدول ترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023

الترتيب الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 الأهلي 27 17 7 3 38 18 +20 58 2 الأخدود 27 17 5 5 49 25 +24 56 3 الحزم 27 16 6 4 48 23 +25 55 4 الرياض 28 16 5 7 43 30 +13 53 5 الفيصلي 26 12 7 7 31 24 +7 43 6 العربي 28 11 9 8 36 35 +1 42 7 الخلود 28 10 7 11 28 24 +4 37 8 هجر 28 9 9 10 33 36 -3 36 9 أحد 27 8 12 7 25 28 -3 36 10 العروبة 28 9 7 12 32 35 -3 34 11 الجبلين 28 8 10 10 38 39 -1 34 12 العين 28 9 6 13 29 36 -7 33 13 القيصومة 28 6 14 8 29 37 -8 32 14 جدة 28 8 6 14 25 31 -6 30 15 نجران 27 7 7 13 26 42 -16 28 16 القادسية 28 6 10 12 21 30 -9 28 17 الساحل 27 4 11 12 25 37 -12 23 18 الشعلة 28 2 7 19 17 43 -26 13

كم نقطة يحتاجها الأهلي للصعود إلى دوري روشن السعودي؟

يتبقى للأهلي سبع مباريات حتى نهاية المسابقة، ويتصدر ترتيب الدوري حاليًا برصيد 58 نقطة، جمعهم من الفوز في 17 مباراة والتعادل في سبعة وخسارة ثلاث مباريات.

ويحتاج الراقي إلى الوصول للنقطة 67 من أجل ضمان التأهل إلى دوري روشن السعودي الموسم المقبل، دون النظر إلى نتائج المنافسين.

هذا يعني أن الأهلي بحاجة إلى 9 نقطة من مبارياته القادمة، وفي حاله فوزه على الفيصلي صاحب المركز الخامس، فإنه سيكون بحاجة إلى ثلاث نقاط فقط لضمان التأهل إلى دوري روشن.

كم نقطة يحتاجها الأهلي للفوز بدوري يلو 2022-23؟

كما ذكرنا سابقًا فإن الأهلي لديه سبع مباريات حتى نهاية الدوري، وفي رصيده 58 نقطة، ويحتاج الراقي إلى الوصول للنقطة 77 لضمان الفوز بالبطولة، بشكل رسمي دون النظر إلى نتائج المنافسين.

هذا يعني أن الأهلي بحاجة إلى 19 نقطة للفوز بالدوري بشكل رسمي، إما بالفوز في مبارياته السبع القادمة، أو الفوز في ستة منها والتعادل في مباراة وحيدة.

ما هي المباريات المتبقية للأهلي في دوري يلو 2023؟

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 26 الأهلي - الفيصلي السبت 15 أبريل 2023،

22:00 السعودية، 21:00 مصر - الأمير عبد الله الفيصل 29 الساحل - الأهلي الإثنين 24 أبريل 2023،

20:40 السعودية، 19:40 مصر - استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية 30 هجر - الأهلي الأربعاء 3 مايو 2023،

20:15 السعودية، 19:15 مصر - ملعب نادي هجر 31 الأهلي - العربي الثلاثاء 9 مايو 2023،

20:45 السعودية، 19:45 مصر - الأمير عبد الله الفيصل 32 الشعلة - الأهلي الأربعاء 17 مايو 2023،

20:20 السعودية، 19:20 مصر - ملعب نادي الشعلة 33 الأهلي - القادسية الثلاثاء 23 مايو 2023،

21:00 السعودية، 20:00 مصر - الأمير عبد الله الفيصل 34 الحزم - الأهلي الإثنين 29 مايو 2023،

21:00 السعودية، 20:00 مصر - ملعب نادي الحزم

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