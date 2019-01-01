جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري لموسم 2019-20

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المصري الودية التحضيرية للموسم الجديد 2019-20، ومن هم اللاعبون المنضمون حديثاً والراحلون؟

أبانوب صفوت

عانى الأهلي كثيراً في الموسم الماضي في جميع البطولات دون استناء، مروراً بالدوري المصري الذي كان نادي القرن بعيداً كل البعد عن الفوز به على غير العادة قبل أن يتمكن من استغلال تعثر الزمالك الغريم التقليدي والتخبطات التي حدثت له قبل عدة جولات من نهاية الموسم وذلك بسبب رحيل المدرب السويسري جروس، وبرغم ذلك إلا أن طريقة التتويج بتلك الصعوبة لم تكن مرضية لطموحات كثير من عشاق الفريق.

لم يكن تعيين لاسارتي بالحل السحري للأهلي، حيث تعرض الفريق لخسارة مذلة أمام صن داونز بخماسية نظيفة في دوري أبطال أفريقيا بعد أن كان قد وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبلها في أخر عامين، وفي مباراة الكأس خسر المارد الأحمر أمام بيراميدز للمرة الثالثة هذا الموسم وهي إحصائية تؤكد الأزمة التي يمر بها العملاق القاهري.

قام مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب بتعيين فايلر مدرباً جديداً للفريق بعد أسابيع طويلة من التكهنات عمن سيكون بديل الأوروجوياني لاسارتي، وبعد اقتراح عدة اسماء مميزة من بينهم سباليتي، تم تأكيد السويسري قائداً لنادي القرن، على أمل أن يحقق ما فشل فيه من سبقوه في عهد الخطيب، الذي يحلم بإعادة الفريق للتتويج بالأميرة الأفريقية مرة أخرى.

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وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن الجولة الصيفية للأهلي المصري استعداداً لموسم 2019-20، جدول مباريات المارد الأحمر التحضيرية، بعض مبارياته في الموسم الجديد وأكثر من ذلك.

جدول مباريات الأهلي قبل إنطلاق موسم 2019-20

المباراة الموعد النتيجة الملعب أوليمبيا - الأهلي الخميس 6 يونيو 2019،

3 شوال 1440 1-1 ليوبليانا، سلوفينيا سوكر سمارت - الأهلي الإثنين 8 يوليو 2019،

5 ذو القعدة 1440 9-0 لافينكا، إسبانيا الأهلي - نيوبورت الخميس 11 يوليو 2019،

8 ذو القعدة 1440 1-1 بيناتار أرينا، إسبانيا الأهلي - أوكام الإثنين 15 يوليو 2019،

12 ذو القعدة 1440 0-7 لافينكا، إسبانيا

خاض الأهلي أربع مباريات ودية في الصيف استعداداً للموسم الجديد، بدايةً بمعسكره في سلوفينا والذي تقابل فيه مع أولميبيا وتعادل بهدف نظيف لكل فريق وكان وليد سليمان هو من أحرز الهدف الوحيد الذي سجله العملاق المصري، قبل أن يقيم معسكره في إسبانيا ويلعب ثلاثة لقاءات أخرى.

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لعب الأهلي ضد كل من سوكر سمارت في 8 يوليو الماضي واستطاع تحقيق انتصار عريض بتسعة أهداف نظيفة، قبل أن يقابل نيوبورت الإنجليزي في أقوى مواجهة له في التحضيرات والتي تعادل فيها بهدف لكل فريق، وفي ختام معسكره في مدينة أليكانتي تمكن من التفوق على فريق أوكام بنتيجة أخرى كبيرة بسبعة أهداف مقابل لا شئ.

سوق انتقالات الأهلي في صيف 2019

نجح الأهلي المصري في ضم أربعة لاعبين في سوق الانتقالات الصيفية، شملت دعم أغلب احتياجات الفريق وخاصةً في خط الوسط والدفاع اللذان كانا بحاجة إلى ضخ أسماء جديدة قادرة على صناعة الفارق بسبب معاناة المارد الأحمر بعد هبوط مستوى حسام عاشور ومنذ رحيل عبدلله السعيد إلى بيراميدز.

تمكن من الأهلي من التعاقد مع السنغالي الموهوب أليو ديانج قادماً من صفوف مولودية وهران الجزائري، محمود متولي مدافع الإسماعيلي، قفشة صانع ألعاب فريق بيراميدز كما استطاع أيضاً تجديد إعارة رمضان صبحي لاعب هادرسفيلد تاون خاصةً بعد أن هبط فريقه إلى دوري الرابطة الإنجليزية.

صفقات الأهلي في صيف 2019:

اللاعب الفريق السابق السعر أليو ديانج مولودية وهران - الجزائر 1.1 مليون يورو قفشة بيراميدز - مصر 1 مليون يورو محمود متولي الإسماعيلي - مصر 850 ألف يورو رمضان صبحي هادرسفيلد تاون - إنجلترا إعارة مقابل 750 ألف دولار

جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-20 شارك الأهلي في ثلاث مباريات من دوري أبطال أفريقيا حتى الآن، بدايةً من الدور الأول الذي واجه فيه فريق اطلع برة ممثل جنوب السودان والذي تفوق عليه 13/0 بمجموع مباريات الذهاب والإياب، قبل أن توقعه القرعة في مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية والذي لعب ضده مباراة الذهاب منذ أيام قليلة.

المباراة الموعد النتيجة الملعب اطلع برة - الأهلي الإثنين 11 أغسطس 2019،

11 ذي الحجة 1440 4-0 برج العرب، القاهرة الأهلي - اطلع برة الجمعة 23 أغسطس 2019،

22 ذي الحجة 1440 0-9 برج العرب، القاهرة كانو سبورت - الأهلي السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441 2-0 مالابو، غينيا

جدول مباريات الأهلي في الدوري لموسم 2019-20