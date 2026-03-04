جدول سباقات سلسلة كأس ناسكار 2026: ما هي سباقات ناسكار التي تقام اليوم؟

فاز كايل لارسون ببطولة سلسلة كأس ناسكار في نوفمبر الماضي بعد أن احتل المركز الثالث في سباق بطولة سلسلة كأس ناسكار. كانت هذه هي بطولته الثانية وفوزه المفاجئ على ديني هاملين، الذي بدا أنه على وشك الفوز بالبطولة بنفسه.

تحدث لارسون بعد السباق الحاسم، وعبّر عن صدمته لفوزه باللقب: "بصراحة، لا أستطيع تصديق ذلك"، حسبما نقل موقع Hendrick Motorsports الرسمي عن لارسون. "أعني، حقًا، أنا عاجز عن الكلام. لا أستطيع تصديق ذلك. كانت سيارتنا متوسطة في أحسن الأحوال. تعطل الإطار الأمامي الأيمن، وخسرنا لفة.

أنقذتنا الحذر. قمنا بالالتفاف. كان ذلك السباق سيئًا للغاية. استبدلنا إطارين. قلت في نفسي: "يا إلهي، ها نحن ذا. سنذهب إلى الخلف الآن". كان التماسك أفضل بكثير مما توقعت".

دع GOAL يخبرك بكل ما تحتاج لمعرفته عن سلسلة كأس NASCAR 2026 أدناه، بما في ذلك جدول الموسم الكامل ونتائج السباقات وكيف يمكنك مشاهدة جميع الأحداث الحية هذا العام. تعد سلسلة كأس NASCAR 2026 بمغامرات مثيرة لمحبي رياضة السيارات.

متى تبدأ سلسلة كأس NASCAR؟

يبدأ جدول سباقات سلسلة كأس ناسكار في 1 فبراير، مع سباق كوكاوت كلاش في استاد بومان جراي. ومع ذلك، لا يبدأ الموسم فعليًا حتى انطلاق سباق دايتونا 500 يوم الأحد 15 فبراير، عندما يبدأ السائقون في حصد نقاط البطولة.

جدول سباقات سلسلة كأس ناسكار

التاريخ السباق الفائز مشاهدة 4 فبراير كوك آوت كلاش رايان بريس FOX / FuboTV 12 أمريكا 250 فلوريدا دويل 1 جوي لوجانو FS1 / FuboTV 12 أمريكا 250 فلوريدا دويل 2 تشيس إليوت FOX / FuboTV 15 دايتون 500 تايلر ريدديك FOX / FuboTV 22 أوتوترادر 400 تايلر ريدديك FOX / FuboTV 1 دورا ماكس جراند بريكس تايلر ريدديك FS1 / FuboTV 8 ستريت توك وايرلس 500 FS1 / FuboTV 15 بنزويل 400 FS1 / FuboTV 22 جوديير 400 FS1 / FuboTV 29 مارس كوك آوت 400 FS1 / FuboTV 12 فود سيتي 500 FS1 / FuboTV 19 أدفنت هيلث 400 FOX / FuboTV 26 جاك لينكس 500 FS1 / FuboTV 3 Wurth 400 FS1 / FuboTV 10 Go Bowling at The Glen FS1 / FuboTV 17 سباق NASCAR All-Star FS1 / FuboTV 24 كوكا كولا 600 FS1 / FuboTV 31 كراكر باريل 400 FS1 / FuboTV 7 يونيو كازينو فايركيبرز 400 برايم 14 سباق سلسلة كأس ناسكار برايم 21 أندوريل 250 برايم 28 يونيو تايوتا / سيف مارت 350 برايم 5 يوليو سباق سلسلة كأس ناسكار في شيكاغولاند TNT / Sling TV 12 كويكر ستيت 400 TNT / Sling TV 19 يوليو ويندو وورلد 450 TNT / Sling TV 26 بريكيارد 400 شبكة الولايات المتحدة الأمريكية / FuboTV 9 أغسطس آيوا كورن 350 شبكة USA / FuboTV 15 كوك آوت 400 شبكة الولايات المتحدة الأمريكية / FuboTV 23 سباق كأس ناسكار في نيو هامبشاير شبكة الولايات المتحدة الأمريكية / FuboTV 29 كوك زيرو شوجر 400 شبكة الولايات المتحدة الأمريكية / FuboTV 6 سبتمبر كوك آوت ساوثرن 500 شبكة الولايات المتحدة / FuboTV 13 إينجوي إلينوي 300 شبكة الولايات المتحدة الأمريكية / FuboTV 19 سباق Bass Pro Shops الليلي شبكة الولايات المتحدة الأمريكية / FuboTV 27 هوليوود كازينو 400 شبكة الولايات المتحدة الأمريكية / FuboTV 4 ساوث بوينت 400 شبكة الولايات المتحدة الأمريكية / FuboTV 11 بنك أوف أمريكا رويفال 400 شبكة الولايات المتحدة الأمريكية / FuboTV 18 Freeway Insurance 500 شبكة الولايات المتحدة الأمريكية / FuboTV 25 يلاوود 500 بيكوك 1 Xfinity 500 بيكوك 8 نوفمبر بطولة سلسلة كأس ناسكار بيكوك

🇺🇸 كيف يمكن مشاهدة سلسلة كأس ناسكار في الولايات المتحدة؟

سيتم بث سباقات سلسلة كأس ناسكار على قناتي FOX و FS1 خلال الجزء الأول من الموسم (من 2 فبراير إلى 18 مايو). تتولى قناتا Prime و TNT تغطية المرحلة الافتتاحية من بطولة ناسكار خلال الموسم (من 25 مايو إلى 27 يوليو). ثم تتولى قناتا NBC و USA Network البث لبقية الموسم، بما في ذلك التصفيات (من 3 أغسطس إلى 2 نوفمبر).

يمكن بث السباقات على قناتي FOX و FS1 عبر تطبيق Fox Sports، بينما يتم بث سباقات NBC و USA على قناة Peacock. يمكن للمشجعين الذين يبحثون عن خيار بث أسهل التسجيل في FuboTV، حيث يمكنهم مشاهدة جميع السباقات التي تبث على قنوات FOX و FS1 و NBC و USA Network. يمكن بث السباقات التي تغطيها قناة TNT مباشرة على Sling TV.

🇬🇧 كيف تشاهد سلسلة كأس NASCAR في المملكة المتحدة؟

تقوم قناة Premier Sports ببث تغطية حية لسلسلة سباقات NASCAR Cup Series على مدار العام في المملكة المتحدة. يمكن لعملاء Sky إضافة قناة Premier Sports مقابل 10.99 جنيه إسترليني شهريًا بعقد لمدة 12 شهرًا على الأقل. تبلغ تكلفة باقة العقد الشهري المتجدد 15.99 جنيه إسترليني، ويمكن إلغاؤها بعد إشعار مسبق مدته 30 يومًا. الخيار الأرخص هو دفع 120 جنيه إسترليني مقدمًا مقابل اشتراك لمدة عام كامل.

يمكن لعملاء Amazon Prime Video أيضًا إضافة قناة Premier Sports مقابل

🛜 شاهد سلسلة كأس NASCAR من أي مكان باستخدام VPN

إذا لم تكن سباقات NASCAR Cup Series متاحة للمشاهدة المباشرة في منطقتك أو إذا كنت مسافرًا، يمكنك استخدام VPN لمتابعة الأحداث أينما كنت. تُنشئ VPN اتصالاً آمنًا يتيح لك تجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك من أي مكان.

نوصي باستخدام ExpressVPN إذا كنت غير متأكد من VPN الذي تختاره، ولكن يمكنك أيضًا الاطلاع على دليل VPN التفصيلي الخاص بنا لتحديد الأفضل بالنسبة لك.