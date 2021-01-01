مواعيد مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وما هي القنوات الناقلة والملاعب المستضيفة وترتيب المجموعات؟

تحتدم المنافسة في دوري أبطال آسيا 2021 مع بداية الجولة الخامسة من دور المجموعات يوم الإثنين 26 أبريل، وستشهد العديد من المباريات المصيرية للفرق العربية.

اقتربنا من نهاية الدور الأول من دوري الأبطال، ولم يحسم أي فريق عربي حتى الآن التأهل للدور الثاني، وشهدت الجولات السابقة عدد من المفاجآت والنتائج التي عقدت حسابات الأندية العربية.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

تغير نظام دوري أبطال آسيا هذا الموسم، حيث سيتأهل متصدر كل مجموعة مباشرةً للدور الثاني، وسيلحق بهم أفضل 3 فرق حققت المركز الثاني من الشرق، وأفضل وصفاء الغرب، وتقام مباريات كل مجموعة في مدينة واحدة بنظام التجمع كما انتهت النسخة السابقة.

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة والملاعب.

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا 2021؟

لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها، وذلك بعد أن كانت تنقل في السابق حصريًا على شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

لكن هناك طريقة لمتابعة دوري الأبطال عبر الإنترنت، حيث أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توقيع اتفاقية حقوق حصرية مع شركة الرياضة السعودية، تحصل بموجبها الشركة على الحقوق الإعلامية لمسابقات الاتحاد القاري في السعودية بين 2021 و2024.

وتقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا بشكلٍ مبدأي من خلال منصتها على الإنترنت GSA ، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

إذا لم تتمكن من الوضول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب خدمة البث المباشر لمباريات دوري أبطال آسيا 2021 عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.

البطولة المتابعة عبر الإنترنت دوري أبطال آسيا 2021 موقع جول، GSA

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2021 - الجولة الخامسة

سيواجه نادي الوحدة القريب من التأهل نادي بيرسبوليس الذي ضمن الصعود بالفعل، وفي نفس المجموعة سيواجه الريان بعد تأكد خروجه في الجولة الماضية نادي جوا الهندي.

وفي المجموعة الرابعة المشتعلة، سيواجه السد نادي فولاد في مواجهة مباشرة على بطاقة التأهل، كما سيواجه النصر المتصدر نادي الوحدات الذي خرج بالفعل من المسابقة.

وفي مواجهة عربية خالصة، سيلتقي الشارقة مع القوة الجوية العراقي، وفي نفس المجموعة سيواجه تراكتور باختاكور.

ودع نادي الشرطة العراقي دوري أبطال آسيا الجولة الماضية، وسيكون في هذه الجولة أمام مواجهة ضد نادي الدحيل الذي لن يقبل بأقل من الفوز لضمان التأهل، كما سيواجه الأهلي السعودي استقلال الإيراني في مباراة فك الارتباط بين الفريقين.

وأخيرًا، في المجموعة الأولى المعقدة سيواجه الهلال أجمك الأوزبكي، وسيلتقي شباب الأهلي مع استقلول المتصدر.

المباراة الموعد الملعب الوحدة - بيرسبوليس الإثنين 26 أبريل 2021،

14 رمضان 1442،

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات ستاد فاتوردا تراكتور - باختاكور الإثنين 26 أبريل 2021،

14 رمضان 1442،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات ستاد الشارقة الريان - جوا الإثنين 26 أبريل 2021،

14 رمضان 1442،

20:00 قطر، 21:00 الإمارات ستاد فاتوردا فولاد - السد الإثنين 26 أبريل 2021،

14 رمضان 1442،

21:00 قطر، 22:00 الإمارات ستاد الملك فهد الدولي النصر - الوحدات الإثنين 26 أبريل 2021،

14 رمضان 1442،

21:00 السعودية والأردن، 22:00 الإمارات مرسول بارك القوة الجوية - الشارقة الإثنين 26 أبريل 2021،

14 رمضان 1442،

21:00 العراق، 22:00 الإمارات ستاد الشارقة الشرطة - الدحيل الثلاثاء 27 أبريل 2021،

15 رمضان 1442،

20:45 قطر والعراق، 21:45 الإمارات الجوهرة المشعة أجمك - الهلال الثلاثاء 27 أبريل 2021،

15 رمضان 1442،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ستاد الأمير فيصل بن فهد شباب الأهلي - استقلول الثلاثاء 27 أبريل 2021،

15 رمضان 1442،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ستاد الملك فهد الدولي الأهلي السعودي - استقلال الثلاثاء 27 أبريل 2021،

15 رمضان 1442،

23:15 السعودية، 00:15 الإمارات "اليوم التالي" الجوهرة المشعة

ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2021

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 استقلول 4 2 1 1 8 6 +2 7 2 الهلال 4 2 1 1 8 7 +1 7 3 شباب الأهلي 4 1 1 2 4 5 -1 4 4 أجمك 4 1 1 2 7 9 -2 4

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الشارقة 4 2 2 0 6 2 +4 8 2 تراكتور 4 1 3 0 4 3 +1 6 3 باختاكور 4 0 3 1 5 8 -3 3 4 القوة الجوية 4 0 2 2 0 2 -2 2

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الدحيل 4 2 2 0 9 6 +3 8 2 الاستقلال 4 2 1 1 13 8 +5 7 3 الأهلي 4 2 1 1 8 7 +1 7 4 الشرطة 4 0 0 4 1 10 -9 0

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 النصر 4 2 2 0 6 2 +4 8 2 السد 4 2 1 1 7 5 +2 7 3 فولاد 4 1 2 1 3 4 -1 5 4 الوحدات 4 0 1 3 1 6 -5 1