تعد بطولة كأس أمم أوروبا ثاني أقوى بطولات كرة القدم، ولا يسبقها إلا كأس العالم من حيث القوة والشعبية.
قدمت بطولة اليورو لنا الكثير من النجوم عبر تاريخها، من المنتظر أن تقدم لنا نجومًا أخرى في نسخة 2024، والتي تستضيفها ألمانيا بمشاركة كوكبة من النجوم.
أسماء ضخمة يحتوي عليها كل منتخب عندما يتعلق الأمر بخط الهجوم، وفي مقدمة المشاركين في نسختنا الحالية الأسطورة كريستيانو رونالدو، كما يلعب كيليان مبابي، النجم الفرنسي المنتقل حديثًا إلى ريال مدريد، وكذلك هاري كين صاحب الحذاء الذهبي للموسم وغيرهم من النجوم، لذلك يتوقع أن تكون المنافسة على لقب الهداف على أشدها في هذه النسخة.
الموضوع يُستكمل بالأسفل
وفي هذا التقرير من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول ترتيب هدافي يورو 2024.
جدول ترتيب هدافي يورو 2024:
|المركز
|اللاعب
|عدد الأهداف
|=1
|كاي هافيرتس - ألمانيا
|1
|=1
|فابيان رويز - إسبانيا
|1
|=1
|ميشيل أيبشير - سويسرا
|1
|=1
|جود بيلينجهام - إنجلترا
|1
|=1
|فلوريان فيرتس - ألمانيا
|1
|=1
|فوتر فيجورست - هولندا
|1
|=1
|جمال موسيالا - ألمانيا
|1
|=1
|كودي جاكبو - هولندا
|1
|=1
|كريستيان إريكسن - الدنمارك
|1
|=1
|إيمري تشان - ألمانيا
|1
|=1
|نيكولاس فولكروج - ألمانيا
|1
|=1
|آدم بوكسا - بولندا
|1
|=1
|كوادوه دواه - سويسرا
|1
|=1
|إيريك جانزا - سلوفينيا
|1
|=1
|بريل إيمبولو - سويسرا
|1
|=1
|بارناباس فارجا - المجر
|1
|=1
|ألفارو موراتا - إسبانيا
|1
|=1
|داني كارباخال - إسبانيا
|1
|=1
|نديم بايرامي - ألبانيا
|1
|=1
|أليساندرو باستوني - إيطاليا
|1
|=1
|نيكولا باريلا - إيطاليا
|1
|=1
|نيكولاي ستانشيو - رومانيا
|1
|=1
|رازافان مارين - رومانيا
|1
|=1
|دينيس دراجوس - رومانيا
|1
|=1
|إيفان سكرانز - سلوفاكيا
|1