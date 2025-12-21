تستضيف الأراضي المغربية، بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بمشاركة 24 منتخبًا، للمرة الثانية بعد 1988.
ومع عودة البطولة، تتجه أنظار الجماهير كلها إلى المغرب التي تأخذ هذه المسابقة الإقليمية لتؤكد استعدادها لتنظيم البطولات الكبرى خاصة مع تنظيم كأس العالم في 2030.
ومن المنتظر أن نكون على موعد مع مباريات مثيرة ومليئة بالحماس بين المنتخبات الأفريقية، بداية من دور المجموعات وحتى النهائي، كما كانت النسخ السابقة من البطولة.
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025..
جدول ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 2025
|المركز
|اللاعب
|عدد الأهداف
|=1
|براهيم دياز - المغرب
|1
|=1
|أيوب الكعبي - المغرب
|1
ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا عبر التاريخ
يتصدر صامويل إيتو قائمة هدافين أمم إفريقيا عبر التاريخ برصيد 18 هدفًا
|المركز
|اللاعب
|المنتخب
|الأهداف
|1
|صامويل إيتو
|الكاميرون
|18
|2
|لوران بوكو
|ساحل العاج
|14
|3
|رشيدي يقيني
|نيجيريا
|13
|4
|حسن الشاذلي
|مصر
|12
|=5
|باتريك مبوما
|الكاميرون
|11
|=5
|حسام حسن
|مصر
|11
|=5
|ديدييه دروغبا
|ساحل العاج
|11
|=8
|مولامبا نداي
|جمهورية الكونغو الديمقراطية
|10
|=8
|فرانسيلودو سانتوس
|تونس
|10
|=8
|جويل تيهي
|ساحل العاج
|10
|=8
|منغستو ووركو
|إثيوبيا
|10
|=8
|كالوشا بواليا
|زامبيا
|10
|=8
|أندريه آيو
|غانا
|10
|=14
|مانوتشو
|أنجولا
|9
|=14
|فينسنت أبو بكر
|الكاميرون
|9
|=14
|ساديو ماني
|السنغال
|9
|=14
|عبد الله تراوري
|ساحل العاج
|9
|=18
|باسكال فيندونو
|غينيا
|8
|=18
|أحمد حسن
|مصر
|8
|=18
|سيدو كيتا
|مالي
|8
|=18
|أسامواه جيان
|غانا
|8
|=22
|أوسي كوفي
|غانا
|7
|=22
|علي أبو جريشة
|مصر
|7
|=22
|طاهر أبو زيد
|مصر
|7
|=22
|فريديريك كانوتيه
|مالي
|7
|=22
|فلافيو أمادو
|أنجولا
|7
|=22
|بيني ماكارثي
|جنوب إفريقيا
|7
|=22
|كريستوفر كاتونغو
|زامبيا
|7
|=22
|روجيه ميلا
|الكاميرون
|7
|=22
|عبيدي بيليه
|غانا
|7
|=22
|محمد صلاح
|مصر
|7
|=22
|جي-جي أوكوتشا
|نيجيريا
|7
|=22
|يوسف المساكني
|تونس
|7