بدأ الموسم الجديد من دوري روشن السعودي يوم الخميس 22 أغسطس 2024، وهو موسم يتوقع متابعو دوري روشن السعودي أن يكون قويًا ومثيرًا يستحق المتابعة في ظل رغبة العديد من الفرق في تحقيق اللقب الغالي وفي ظل الصفقات القوية للغاية التي أبرمتها الفرق السعودية.
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وفي الموسم الماضي نجح صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو، في حسم لقب هداف الدوري وبفارق سبعة أهداف، عن ميتروفيتش مهاجم الهلال.
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ومن المنتظر أن يستمر التنافس بين رونالدو، وميتروفيتش، وبنزيما وغيرهم من النجوم في الموسم الحالي من دوري روشن، لحسم لقب الهداف.
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025.
ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025: رونالدو يسجل والصدارة من نصيب جودوين
|الترتيب
|اللاعب
|عدد الأهداف
|1
|كريج جودوين - الوحدة
|2
|=2
|كريستيانو رونالدو - النصر
|1
|=2
|بيرنارد مينساه - الرياض
|1
|=2
|عبد الفتاح آدم - التعاون
|1
|=2
|محمد فوزير - الرائد
|1
|=2
|مراد خضري - الوحدة
|1
|=2
|إبراهيم بايش - الرياض
|1