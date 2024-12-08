تستمر المتعة الإفريقية بمباريات نسخة جديدة من دوري أبطال إفريقيا، والتي من المنتظر أن تكون فيها الإثارة والتنافس على أشدة بين نخبة فرق القارة السمراء.
ونجح الأهلي المصري، في التتويج بآخر ألقاب البطولة بعد الفوز على الترجي التونسي، بهدف دون رد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
ومع التنافس الشديد بين الفرق على تحقيق اللقب الغالي، هناك تنافس آخر بين اللاعبين على تحقيق لقب الهداف، في ظل وجود العديد من اللاعبين المميزين المشاركين في البطولة هذا الموسم.
الموضوع يُستكمل بالأسفل
وفي هذا التقرير من موقع جول، سنتعرف معًا على ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا 2025
جدول ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا 2025:
|المركز
|اللاعب
|عدد الأهداف
|=1
|إبراهيم عادل - بيراميدز
|2
|=1
|محمود كهربا - الأهلي
|2
|=1
|موهاو نكوتا - أورلاندو بايرتس
|2
|=4
|محمد مجدي أفشة - الأهلي
|1
|=4
|الياس موكوانا - الترجي
|1
|=4
|حسين الشحات - الأهلي
|1
|=4
|جان كلود جيروموجيشا - الهلال
|1
|=4
|إيكرام راينيرز - صن داونز
|1
|=4
|سفيان بايازيد - مولودية الجزائر
|1
|=4
|يونس النجاري - الرجاء
|1
|=4
|أوسكار كابويت - مازيمبي
|1