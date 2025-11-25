تابعت الجماهير حول العالم انطلاق النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والتي بدأت من يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، بمجموعة واحدة من 36 فريقًا.
ومع غياب كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا عن المسابقة بعد رحيله إلى النصر السعودي، ووصيفه الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل إلى الولايات المتحدة رفقة إنتر ميامين فإننا سنشهد تغييرًا في خريطة المنافسة على لقب هداف البطولة.
النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا شهدت تساوي كل من سيريهو جيراسي ورافينيا في الأهداف في صدارة الترتيب.
ملامح الصراع على لقب الهداف ستختلف هذا الموسم بكل تأكيد، بوجود العديد من اللاعبين الأفذاذ إلى جوار هالاند، مثل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وهاري كين والعديد من المهاجمين المميزين.
جدول مباريات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة
وفي هذا التقرير نتعرف عبر "GOAL.com" على جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ومن هو الأكثر تسجيلًا في تاريخ المسابقة؟
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2025-2026: بيير إيميريك أوباميانج يصل للهدف الثالث
|الترتيب
|اللاعب
|الفريق
|عدد الأهداف
|=1
|فيكتور أوسيمين
|جلطة سراي
|6
|=2
|إيرلينج هالاند
|مانشستر سيتي
|5
|=2
|كيليان مبابي
|ريال مدريد
|5
|=2
|هاري كين
|بايرن ميونخ
|5
|=5
|ماركوس راشفورد
|برشلونة
|4
|=5
|لاوتارو مارتينيز
|إنتر
|4
|=5
|أنتوني جوردون
|نيوكاسل
|4
|=5
|هارفي بارنز
|نيوكاسل
|4
|=9
|جوناثان بوركارد
|آينتراخت فرانكفورت
|3
|=9
|جابريل مارتينلي
|أرسنال
|3
|=9
|لويس دياز
|بايرن ميونخ
|3
|=9
|فيرمين لوبيز
|برشلونة
|3
|=9
|فيليكس نميشا
|بوروسيا دورتموند
|3
|=9
|بيير إيميريك أوباميانج
|مارسيليا
|3
|=9
|إجور بايكساو
|مارسيليا
|3
|=9
|غوركا غوروزيتا
|أتلتيك بيلباو
|3
|=9
|ماركوس يورنتي
|أتلتيكو مدريد
|3
|=9
|لياندرو أندرادي
|كاراباج
|3
|=9
|دوسان فلاهوفيتش
|يوفنتوس
|3
|=9
|سكوت ماكتوميناي
|نابولي
|3
|=9
|إستيفاو
|تشيلسي
|3
|=9
|سيرهو جيراسي
|بوروسيا دورتموند
|3
|=23
|نيكولاس جاكسون
|بايرن ميونخ
|2
|=23
|لامين يامال
|برشلونة
|2
|=23
|فيران توريس
|برشلونة
|2
|=23
|يونس أكجون
|جلطة سراي
|2
|=23
|نونو مينديز
|باريس سان جيرمان
|2
|=23
|بوكايو ساكا
|أرسنال
|2
|=23
|ميكل ميرينو
|أرسنال
|2
|=23
|فيكتور جيوكيريس
|أرسنال
|2
|=23
|خفيتشا كفاراتسخيليا
|باريس سان جيرمان
|2
|=23
|ديزيري دوي
|باريس سان جيرمان
|2
|=23
|جونزالو راموس
|باريس سان جيرمان
|2
|=23
|كارلوس فوربس
|كلوب بروج
|2
|=23
|نيكولو تريزولدي
|كلوب بروج
|2
|=23
|راسموس هويلوند
|نابولي
|2
|=23
|ماركوس تورام
|إنتر
|2
|=23
|دينزل دومفريس
|إنتر
|2
|=23
|ريكاردو بيبي
|آيندهوفن
|2
|=23
|إسماعيل صيباري
|آيندهوفن
|2
|=23
|دينيس مان
|آيندهوفن
|2
|=23
|جوليان ألفاريز
|أتلتيكو مدريد
|2
|=23
|فيل فودين
|مانشستر سيتي
|2
|=23
|فرانسيسكو ترينكاو
|سبورتنج لشبونة
|2
|=23
|أليسون سانتوس
|سبورتنج لشبونة
|2
|=23
|فيرجيل فان دايك
|ليفربول
|2
|=23
|سوندري برونستاد فيت
|بودو/ جليمت
|2
|=23
|ينس بيتر هاوجي
|بودو/ جليمت
|2
|=23
|رامي بن سبعيني
|بوروسيا دورتموند
|2
|=23
|بروميس ديفيد
|رويال سانت جيلواز
|2
|=23
|باتريك شيك
|باير ليفركوزن
|2
|=23
|أليخاندرو جريمالدو
|باير ليفركوزن
|2
|=23
|أليكس جارسيا
|باير ليفركوزن
|2
|=23
|ميكي فان دي فين
|توتنهام
|2
|=23
|يوسوفا مبودجي
|سلافيا براج
|2
|=23
|لازار سامارديتش
|أتالانتا
|2
|=23
|كريم أديمي
|بوروسيا دورتموند
|2
|=23
|دانيال سفينسون
|بوروسيا دورتموند
|2
|=59
|محمد صلاح
|ليفربول
|1
|=59
|أندرو روبرتسون
|ليفربول
|1
|=59
|جيريمي دوكو
|مانشستر سيتي
|1
|=59
|ماركينيوس
|باريس سان جيرمان
|1
|=59
|كول بالمر
|تشيلسي
|1
|=59
|لياندرو تروسارد
|أرسنال
|1
|=59
|تيمو وياه
|مارسيليا
|1
|=59
|روبن فان بوميل
|آيندهوفن
|1
|=59
|كيفن ماك اليستر
|سانت جيلواز
|1
|=59
|أيت الحاج
|سانت جيلواز
|1
|=59
|بروميس دافيد
|سانت جيلواز
|1
|=59
|لويد كيلي
|يوفنتوس
|1
|=59
|يان كوتو
|بوروسيا دورتموند
|1
|=59
|كارني تشوكويميكا
|بوروسيا دورتموند
|1
|=59
|جوليان براندت
|بوروسيا دورتموند
|1
|=59
|كينان يلدز
|يوفنتوس
|1
ما هو ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟
كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفًا، ويأتي خلفه ليونيل ميسي برصيد 129 هدفًا.
|الترتيب
|اللاعب
|الأهداف
|عدد المباريات
|المعدل التهديفي / مباراة
|1
|كريستيانو رونالدو
|140
|183
|0.77
|2
|ليونيل ميسي
|129
|163
|0.79
|3
|روبرت ليفاندوفسكي
|105
|136
|0.77
|4
|كريم بنزيما
|90
|152
|0.59
|5
|راؤول جونزاليس
|71
|142
|0.50
|=6
|كيليان مبابي
|60
|91
|0.66
|=6
|توماس مولر
|57
|163
|0.34
|8
|رود فان نيستلروي
|56
|73
|0.77
|9
|إرلينج هالاند
|54
|53
|1.01
|10
|تييري هنري
|50
|112
|0.45
|11
|ألفريدو دي ستيفانو
|49
|58
|0.84
|=12
|محمد صلاح
|48
|92
|0.52
|=12
|أندري شيفتشينكو
|48
|100
|0.48
|=12
|زلاتان إبراهيموفيتش
|48
|124
|0.39
|=15
|إيزيبيو
|46
|65
|0.71
|=15
|فيليبو إنزاجي
|46
|81
|0.57
|=17
|هاري كين
|45
|61
|0.75
|=17
|ديدييه دروجبا
|44
|92
|0.48
|=19
|أنطوان جريزمان
|43
|109
|0.39
|=19
|نيمار
|43
|81
|0.53
|21
|أليساندرو ديل بييرو
|42
|89
|0.47
|22
|سيرخيو أجويرو
|41
|79
|0.52
|23
|فيرينتس بوشكاش
|36
|41
|0.88
|24
|إدينسون كافاني
|35
|70
|0.50
|25
|جيرد مولر
|34
|35
|0.97
|26
|فيرناندو مورينتس
|33
|93
|0.35
|27
|آريين روبن
|31
|110
|0.28
|=28
|صامويل إيتو
|30
|78
|0.38
|=28
|واين روني
|30
|85
|0.35
|=28
|كاكا
|30
|86
|0.35
|=28
|فرانشيسكو خينتو
|30
|89
|0.34
|=32
|دافيد تريزيجيه
|29
|58
|0.50
|=32
|روي ماكاي
|29
|61
|0.48
|=32
|باتريك كلويفرت
|29
|71
|0.41
|=32
|إدين دجيكو
|29
|74
|0.39
|=32
|فينيسيوس جونيور
|29
|72
|0.40
|=32
|ألفارو موراتا
|29
|89
|0.32
|=38
|جيان بيير بابين
|28
|37
|0.76
|=38
|ريان جيجز
|28
|145
|0.19
|=40
|ساديو ماني
|27
|63
|0.43
|=40
|لويس سواريز
|27
|73
|0.37
|=40
|ريفالدو
|27
|73
|0.37
|=40
|رحيم ستيرلينج
|27
|88
|0.30
|=44
|ماريو جوميز
|26
|44
|0.59
|=45
|ماريو جارديل
|25
|46
|0.54
|=45
|روبين فان بيرسي
|25
|59
|0.42
|=45
|هيرنان كريسبو
|25
|65
|0.38