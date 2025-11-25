Champions League trophy Kylian Mbappe Erling Haaland 2024-25Getty
أحمد مجدي

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2025-2026

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2025-2026..

تابعت الجماهير حول العالم انطلاق النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والتي بدأت من يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، بمجموعة واحدة من 36 فريقًا.

ومع غياب كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا عن المسابقة بعد رحيله إلى النصر السعودي، ووصيفه الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل إلى الولايات المتحدة رفقة إنتر ميامين فإننا سنشهد تغييرًا في خريطة المنافسة على لقب هداف البطولة.

النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا شهدت تساوي كل من سيريهو جيراسي ورافينيا في الأهداف في صدارة الترتيب.

ملامح الصراع على لقب الهداف ستختلف هذا الموسم بكل تأكيد، بوجود العديد من اللاعبين الأفذاذ إلى جوار هالاند، مثل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وهاري كين والعديد من المهاجمين المميزين.

جدول مباريات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف عبر "GOAL.com" على جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ومن هو الأكثر تسجيلًا في تاريخ المسابقة؟

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2025-2026: بيير إيميريك أوباميانج يصل للهدف الثالث 

الترتيباللاعبالفريقعدد الأهداف
=1فيكتور أوسيمينجلطة سراي6
=2إيرلينج هالاندمانشستر سيتي5
=2كيليان مبابيريال مدريد5
=2هاري كينبايرن ميونخ5
=5ماركوس راشفوردبرشلونة4
=5لاوتارو مارتينيزإنتر4
=5أنتوني جوردوننيوكاسل4
=5هارفي بارنزنيوكاسل4
=9جوناثان بوركاردآينتراخت فرانكفورت3
=9جابريل مارتينليأرسنال3
=9لويس ديازبايرن ميونخ3
=9فيرمين لوبيزبرشلونة3
=9فيليكس نميشابوروسيا دورتموند3
=9بيير إيميريك أوباميانجمارسيليا3
=9إجور بايكساومارسيليا3
=9غوركا غوروزيتاأتلتيك بيلباو3
=9ماركوس يورنتيأتلتيكو مدريد3
=9لياندرو أندراديكاراباج3
=9دوسان فلاهوفيتشيوفنتوس3
=9سكوت ماكتوميناينابولي3
=9إستيفاوتشيلسي3
=9سيرهو جيراسيبوروسيا دورتموند3
=23نيكولاس جاكسونبايرن ميونخ2
=23لامين يامالبرشلونة2
=23فيران توريسبرشلونة2
=23يونس أكجونجلطة سراي2
=23نونو مينديزباريس سان جيرمان2
=23بوكايو ساكاأرسنال2
=23ميكل ميرينوأرسنال2
=23فيكتور جيوكيريسأرسنال2
=23خفيتشا كفاراتسخيلياباريس سان جيرمان2
=23ديزيري دويباريس سان جيرمان2
=23جونزالو راموسباريس سان جيرمان2
=23كارلوس فوربسكلوب بروج2
=23نيكولو تريزولديكلوب بروج2
=23راسموس هويلوندنابولي2
=23ماركوس تورامإنتر2
=23دينزل دومفريسإنتر2
=23ريكاردو بيبيآيندهوفن2
=23إسماعيل صيباريآيندهوفن2
=23دينيس مانآيندهوفن2
=23جوليان ألفاريزأتلتيكو مدريد2
=23فيل فودينمانشستر سيتي2
=23فرانسيسكو ترينكاوسبورتنج لشبونة2
=23أليسون سانتوسسبورتنج لشبونة2
=23فيرجيل فان دايكليفربول2
=23سوندري برونستاد فيتبودو/ جليمت2
=23ينس بيتر هاوجيبودو/ جليمت2
=23رامي بن سبعينيبوروسيا دورتموند2
=23بروميس ديفيدرويال سانت جيلواز2
=23باتريك شيكباير ليفركوزن2
=23أليخاندرو جريمالدوباير ليفركوزن2
=23أليكس جارسياباير ليفركوزن2
=23ميكي فان دي فينتوتنهام2
=23يوسوفا مبودجيسلافيا براج2
=23لازار سامارديتشأتالانتا2
=23كريم أديميبوروسيا دورتموند2
=23دانيال سفينسونبوروسيا دورتموند2
=59محمد صلاحليفربول1
=59أندرو روبرتسونليفربول1
=59جيريمي دوكومانشستر سيتي1
=59ماركينيوسباريس سان جيرمان1
=59كول بالمرتشيلسي1
=59لياندرو تروساردأرسنال1
=59تيمو وياهمارسيليا1
=59روبن فان بوميلآيندهوفن1
=59كيفن ماك اليسترسانت جيلواز1
=59أيت الحاجسانت جيلواز1
=59بروميس دافيدسانت جيلواز1
=59لويد كيلييوفنتوس1
=59يان كوتوبوروسيا دورتموند1
=59كارني تشوكويميكابوروسيا دورتموند1
=59جوليان براندتبوروسيا دورتموند1
=59كينان يلدزيوفنتوس1

ما هو ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟

كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفًا، ويأتي خلفه ليونيل ميسي برصيد 129 هدفًا.

 الترتيب  اللاعب  الأهداف  عدد المباريات  المعدل التهديفي / مباراة 
1كريستيانو رونالدو1401830.77
2ليونيل ميسي1291630.79
3روبرت ليفاندوفسكي1051360.77
4كريم بنزيما901520.59
5راؤول جونزاليس711420.50
=6كيليان مبابي60910.66
=6توماس مولر571630.34
8رود فان نيستلروي56730.77
9إرلينج هالاند54531.01
10تييري هنري501120.45
11ألفريدو دي ستيفانو49580.84
=12محمد صلاح48920.52
=12أندري شيفتشينكو481000.48
=12زلاتان إبراهيموفيتش481240.39
=15إيزيبيو46650.71
=15فيليبو إنزاجي46810.57
=17هاري كين45610.75
=17ديدييه دروجبا44920.48
=19أنطوان جريزمان431090.39
=19نيمار43810.53
21أليساندرو ديل بييرو42890.47
22سيرخيو أجويرو41790.52
23فيرينتس بوشكاش36410.88
24إدينسون كافاني35700.50
25جيرد مولر34350.97
26فيرناندو مورينتس33930.35
27آريين روبن311100.28
=28صامويل إيتو30780.38
=28واين روني30850.35
=28كاكا30860.35
=28فرانشيسكو خينتو30890.34
=32دافيد تريزيجيه29580.50
=32روي ماكاي29610.48
=32باتريك كلويفرت29710.41
=32إدين دجيكو29740.39
=32فينيسيوس جونيور29720.40
=32ألفارو موراتا29890.32
=38جيان بيير بابين28370.76
=38ريان جيجز281450.19
=40ساديو ماني27630.43
=40لويس سواريز27730.37
=40ريفالدو27730.37
=40رحيم ستيرلينج27880.30
=44ماريو جوميز26440.59
=45ماريو جارديل25460.54
=45روبين فان بيرسي25590.42
=45هيرنان كريسبو25650.38
إعلان