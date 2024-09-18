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مصعب صلاح

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2024-2025

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تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2024-2025..

تترقب الجماهير حول العالم انطلاق النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والذي بدأ من يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، بمجموعة واحدة من 36 فريقًا.

ومع غياب كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا عن المسابقة بعد رحيله إلى النصر السعودي، ووصيفه الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل إلى الولايات المتحدة رفقة إنتر ميامين فإننا سنشهد تغييرًا في خريطة المنافسة على لقب هداف البطولة.

النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا شهدت تساوي هاري كين وكيليان مبابي في الرصيد ذاته من الأهداف في الصدارة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ملامح الصراع على لقب الهداف ستختلف هذا الموسم بكل تأكيد، بوجود العديد من اللاعبين الأفذاذ إلى جوار هالاند، مثل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وهاري كين والعديد من المهاجمين المميزين.

جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف عبر "GOAL.com" على جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2024-2025، ومن هو الأكثر تسجيلًا في تاريخ المسابقة؟

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2024-2025: هاري كين يبدأ المسابقة بسوبر هاتريك

سجل هاري كين رباعية في ليلة فوز بايرن ميونخ على دينامو زغرب بنتيجة 9-2.

الترتيباللاعبعدد الأهداف
1هاري كين - بايرن ميونخ4
=2ميكايل أوليس - بايرن ميونخ2
=2جيمي بينو جيتنز - بوروسيا دورتموند2
=4أرني إنجليس - سليتك1
=4نيكولاس جونزاليس - يوفنتوس1
=4 فيكتور أولاتونجي - سبارتا براج1
=4يوري تيليمانس - أستون فيلا1
=4كيليان مبابي - ريال مدريد1
=4دومينيك سوبوسلاي - ليفربول1
=4إندريك - ريال مدريد1
=4إبراهيما كوناتي - ليفربول 1
=4ليروي ساني - بايرن ميونخ1
=4دينيز أونديف - شتوتجارت1
=4أمادو أونانا - أستون فيلا1
=4ليون جوريتسكا - بايرن ميونخ1
=4زينو ديباست - سبورتنج لشبونة1
=4كينان يلدز - يوفنتوس 1
=4أنطونيو روديجير - ريال مدريد1
=4فيرجيل فان دايك - ليفربول1
=4رافاييل جيريرو - بايرن ميونخ1
=4كريستيان بوليسيتش - ميلان1
=4ويستون ماكيني - يوفنتوس1

ما هو ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟

كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفًا، ويأتي خلفه ليونيل ميسي برصيد 129 هدفًا.

الترتيب اللاعب الأهداف عدد المباريات المعدل التهديفي / مباراة
1 كريستيانو رونالدو 140 183 0.77
2 ليونيل ميسي 129 163 0.79
3 روبرت ليفاندوفسكي 94 120 0.78
4 كريم بنزيما 90 152 0.59
5 راؤول جونزاليس 71 142 0.50
6 رود فان نيستلروي 56 73 0.77
7 توماس مولر 54 152 0.35
8 تييري هنري 50 112 0.45
9 ألفريدو دي ستيفانو 49 58 0.84
=10كيليان مبابي49740.66
=10 أندري شيفتشينكو 48 100 0.48
=10 زلاتان إبراهيموفيتش 48 124 0.39
=13 إيزيبيو 46 65 0.71
=13 فيليبو إنزاجي 46 81 0.57
=15 محمد صلاح 44 80 0.5
=15 ديدييه دروجبا 44 92 0.48
17 نيمار 43 81 0.53
18 أليساندرو ديل بييرو 42 89 0.47
=19 إرلينج هالاند 41 40 1.02
=19 سيرخيو أجويرو 41 79 0.52
21 فيرينتس بوشكاش 36 41 0.88
22أنطوان جريزمان36950.38
23 إدينسون كافاني 35 70 0.50
24 جيرد مولر 34 35 0.97
=25هاري كين 33 45 0.73
=25 فيرناندو مورينتس 33 93 0.35
27 آريين روبن 31 110 0.28
=28 صامويل إيتو 30 78 0.38
=28 واين روني 30 85 0.35
=28 كاكا 30 86 0.35
=28 فرانشيسكو خينتو 30 89 0.34
=32 دافيد تريزيجيه 29 58 0.50
=32 روي ماكاي 29 61 0.48
=32 باتريك كلويفرت 29 71 0.41
=32 إدين دجيكو 29 74 0.39
=36 ألفارو موراتا 28 83 0.33
=36 جيان بيير بابين 28 37 0.76
=36 ريان جيجز 28 145 0.19
=39 ساديو ماني 27 63 0.43
=39 لويس سواريز 27 73 0.37
=39 ريفالدو 27 73 0.37
=39 رحيم ستيرلينج 27 82 0.33
43 ماريو جوميز 26 44 0.59
=44 ماريو جارديل 25 46 0.54
=44 روبين فان بيرسي 25 59 0.42
=45 هيرنان كريسبو 25 65 0.38
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