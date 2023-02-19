تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2022..

انطلقت النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا يوم الخميس 7 أبريل 2022، وذلك بنظامها الجديد الذي بدأ العام الماضي مع وضع عليه بعض التعديلات.

ستقام البطولة الآسيوية في شكلها الجديد على عامين، حيث يسدل الستار عنها في فبراير 2023، على أن يعود النهائي للعب على مباراتين بدلاً من مباراة واحدة.

تتنافس أفضل الأندية في القارة على لقب دوري أبطال آسيا في كل عام، وخلال عمر البطولة يتنافس عدد من اللاعبين على لقب الهداف.

فاز باللقب العام الماضي مهاجم الدحيل ميكائيل أولونجا، والذي سجل 9 أهداف قبل أن يغادر فريقه البطولة من دور المجموعات.

وفي هذا التقرير نتعرف على جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2022.

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 والقنوات الناقلة

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2022