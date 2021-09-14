جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021-22

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021-2022

انطلقت مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22 يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، وذلك بمرحلة المجموعات التي تضم 32 فريقاً من جميع أرجاء القارة العجوز.

لا يوجد شك أن دوري الأبطال هي المسابقة الأكثر شعبية وقوة على صعيد الأندية في العالم، ولا يسبقها في كرة القدم عامةً إلا كأس العالم الذي يجمع المنتخبات كل 4 سنوات، وليس فقط المنتخبات بل محبيها ومشجعيها من جميع أنحاء المعمورة.

غاب عن المنافسة على لقب هداف دوري أبطال أوروبا الموسمين الماضيين الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

فاز إرلينج هالاند بلقب هداف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وفي الموسم قبل الماضي كان نجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي هو هداف دوري الأبطال.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021-2022، ومن هو الأكثر تسجيلاً في تاريخ المسابقة؟

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021-22: ليفاندوفسكي ينفرد بالصدارة

سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفي بايرن ميونخ الثاني والثالث في برشلونة، وأصبح رصيده هدفين.

كما أحرز كريستيانو رونالدو هدف مانشستر يونايتد الوحيد في يونج بويز، وسجل لوكاكو هدف تشيلسي الوحيد في زينيت.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:

الترتيب اللاعب الأهداف 1 روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونخ 2 =2 يوسف النصيري - إشبيلية 1 =2 لوكا سوتشيتش - سالزبورج 1 =2 كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد 1 =2 مومي نجاماليو - يونج بويز 1 =2 تيوسون سيباتشيو - يونج بويز 1 =2 مانو تريجيروس - فياريال 1 =2 أرناوت دانجوما - فياريال 1 =2 ريمو فريلير - أتالانتا 1 =2 روبين جوسينس - أتالانتا 1 =2 روميلو لوكاكو - تشيلسي 1 =2 أليكس ساندرو - يوفنتوس 1 =2 باولو ديبالا - يوفنتوس 1 =2 ألفارو موراتا - يوفنتوس 1 =2 توماس مولر - بايرن ميونخ 1

ما هو ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟

يعتبر كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 135 هدفًا، ويأتي خلفه ليونيل ميسي برصيد 120 هدفًا.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا: