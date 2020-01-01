ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا: هالاند يشارك ليفاندوفسكي في الصدارة

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2019-2020 بعد انطلاق دور الـ16

أحمد رضوان | تويتر

انطلقت مباريات دوري أبطال أوروبا 2019-2020 يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2018 ميلادياً، الموافق 18 محرم 1441 هجرياً، وذلك بمرحلة المجموعات التي تضم 32 فريقاً من جميع أرجاء القارة العجوز.

لا يوجد شك أن دوري الأبطال هي المسابقة الأكثر شعبية وقوة على صعيد الأندية في العالم، ولا يسبقها في كرة القدم عامةً إلا كأس العالم الذي يجمع المنتخبات كل 4 سنوات، وليس فقط المنتخبات بل محبيها ومشجعيها من جميع أنحاء المعمورة.

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حصد أسطورة برشلونة ليونيل ميسي جائزة هداف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي برصيد 12 هدفًا، متفوقًا بذلك على روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الذي جاء في المركز الثاني بأربعة أهداف، أما الهداف التاريخي لدوري الأبطال كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق فقد سجل 6 أهدافٍ فقط وابتعد عن المنافسة طوال الموسم.

كانت هذه المرة السادسة التي يحصل فيها ميسي على جائزة هداف دوري الأبطال، وكانت الأولى منذ ثلاث مواسم حيث كانت المرة الأخيرة له على قمة جدول ترتيب هدافي ذات الأذنين موسم 2014-15.

وفي هذا التقرير نستعرض جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2019-2020، وجدول ترتيب الموسم الماضي، ومن هو الأكثر تسجيلاً في تاريخ المسابقة.

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ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2019-2020

انطلقت مباريات دور 16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 18 فبراير 2020، حيث واجه بوروسيا دورتموند باريس سان جيرمان وفاز عليه بهدفين سجلهما هالاند، لهدف سجله نيمار.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:

الترتيب اللاعب الأهداف =1 روبيرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونخ 10 =1 إيرلينج هالاند - سالزبورج 10 3 هاري كين - توتنهام 6 =4 كيليان مبابي - باريس سان جيرمان 5 =4 هيونج مين سون - توتنهام 5 =4 رحيم ستيرلينج - مانشستر سيتي 5 =4 لاوتارو مارتينيز - الإنتر 5 =4 دريس ميريتينس - نابولي 5 =4 ممفيس ديباي - ليون 5 =4 ماورو إيكاردي - باريس سان جيرمان 5 =11 محمد صلاح - ليفربول 4 =11 سيرجي جنابري - بايرن ميونخ 4 =11 كريم بنزيما - ريال مدريد 4 =11 جابرييل جيسوس - مانشستر سيتي 4 =11 ميسلاف أورشيتش - دينامو زغرب 4 =11 أشرف حكيمي - بوروسيا دورتموند 4 =11 رودريجو - ريال مدريد 4 =11 كوينسي بروميس - أياكس 4

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2018-2019

انتهى دوري أبطال أوروبا 2018-2019 بتتويج ليفربول باللقب السادس له في تاريخه بعد الانتصار على توتنهام في النهائي بهدفين نظيفين، سجل أولهما الفرعون المصري محمد صلاح في الدقائق الأولى من عمر المباراة، وأضاف الثاني رجل ريمونتادا الريدز على برشلونة في نصف النهائي ديفوك أوريجي.

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أصبح ميسي هداف النسخة الحالية من ذات الأذنين رسمياً برصيد 12 هدفاً رغم خروج البلاوجرانا من نصف النهائي، أما المركز الثاني فاحتله نجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي، أما محمد صلاح فرغم أنه هداف ليفربول هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، إلا أنه لم يتخط حاجز الخمسة أهداف.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2018-2019:

الترتيب اللاعب الأهداف 1 ليونيل ميسي - برشلونة 12 2 روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونخ 8 =3 دوشان تاديتش - أياكس 6 =3 موسى ماريجا - بورتو 6 =3 كريستيانو رونالدو - يوفنتوس 6 =3 سيرخيو أجويرو - مانشستر سيتي 6 =7 محمد صلاح - ليفربول 5 =7 إيدين دجيكو - روما 5 =7 آندري كراماريتش - هوفنهايم 5 =7 نيمار - باريس سان جيرمان 5 =7 هاري كين - توتنهام 5 =7 رحيم ستيرلينج - مانشستر سيتي 5 =7 باولو ديبالا - يوفنتوس 5 =7 لوكاس مورا - توتنهام 5 =15 ليروي ساني - مانشستر سيتي 4 =15 أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد 4 =15 بيرناردو سيلفا - مانشستر سيتي 4 =15 هيونج مين سون - توتنهام 4 =15 ساديو ماني - ليفربول 4 =15 كريم بنزيمه - ريال مدريد 4 =15 رافائيل جيريرو - بوروسيا دورتموند 4 =15 ماورو إيكاردي - الإنتر 4 =15 كيليان مبابي - باريس سان جيرمان 4 =15 جابرييل جيسوس - مانشستر سيتي 4 =15 روبيرتو فيرمينو - ليفربول 4

ما هو ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟

يعتبر كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 126 هدفًا، ويأتي خلفه ليونيل ميسي برصيد 112 هدفًا، أما المركز الثالث فيتواجد به أسطورة ريال مدريد السابق راؤول جونزاليس برصيد 71 هدفًا.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا: