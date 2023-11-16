جدول ترتيب هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

أحمد مجدي
Lionel Messi Argentina Darwin Nunez Uruguay(C)Getty Images
تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالمكأس العالم

تعرف على جدول ترتيب هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

تتواصل فعاليات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بمباريات كبيرة بين منتخبات القارة التي يراها الكثيرون الأكثر التحامات وإثارة في العالم.

ولا تزال المنتخبات اللاتينية تنجب العديد من اللاعبين الهدافين من أعلى مستوى والناشطين في أفضل فرق العالم.

في السطور التالية نستعرض لكم ترتيب هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ..

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جدول مباريات وترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ترتيب هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.. ميسي لا يزال في الطليعة

كعادة أي رقم تهديفي، تجد ميسي دائمًا منافسًا فويًا عليه، وهذا ما يعنيه أن تكون "البرغوث"..

الترتيباللاعبعدد الأهداف
=1ليونيل ميسي - الأرجنتين3
=1نيكولاس لا كروز - أوروجواي3
=3داروين نونيز - أوروجواي2
=3فيليكس كايسيدو - الإكوادور2
=3سالومون روندون - فنزويلا2
=3نيمار - البرازيل2
=3رودريجو جويس - البرازيل2
=8أجوستين كانوبيو - أوروجواي1
=8أنطونيو سانابريا - باراجواي1
=8ماتيوس أوريبي - كولومبيا1
=8أرتورو فيدال - تشيلي1
=8داروين ماتشيس - فنزويلا1
=8إنزو فيرنانديز - الأرجنتين1
=8فيديريكو فالفيردي - أوروجواي1
=8جابرييل - البرازيل

1

=8خاميس رودريجيز - كولومبيا1
=8دييجو فالديز - تشيلي1
=8ماركينيوس - البرازيل1
=8نيكولاس جونزاليس - الأرجنتين1

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