جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2022-23

تعرف على ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2022-2023....

بدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الخميس 25 أغسطس 2022، وهو موسم يتوقع متابعي دوري روشن السعودي أن يكون قويًا ومثيرًا في ظل رغبة العديد من الفرق في تحقيق اللقب الغالي.

فاز الهلال بلقب الدوري في الموسم الماضي، وصعد إلى دوري أبطال آسيا رفقة الاتحاد والنصر، كذلك الفيحاء الذي صعد من بوابة الكأس.

ونجح اللاعب النيجيري أوديون إيجالو في الفوز بلقب هداف الدوري السعودي الموسم الماضي، وذلك بعد أن سجل 24 هدفًا، مع الهلال والشباب، بينما جاء في المركز الثاني كل من رومارينيو، وأندرسون تاليسكا برصيد 20 هدفًا لكل لاعب.

Shahid

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب هدافي الدوري السعودي 2022-2023...

ترتيب هدافي الدوري السعودي 2022-23:

الترتيب اللاعب عدد الأهداف =1 أوديون إيجالو - الهلال 1 =1 آرون بوبندزا - الشباب 1 =1 هارون كمارا - الاتحاد 1 =1 جي مبينزا - الطائي 1 =1 محمد الكويكبي - الاتفاق 1 =1 موسى ماريجا - الهلال 1