أحمد مجدي

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2025-2026

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2025-2026...

انطلق موسم 2025-2026، من الدوري الإنجليزي يوم الجمعة 15 أغسطس، والذي من المنتظر أن يكون موسمًا قويًا ومثيرًا.

نجح ليفربول، بقيادة أرني سلوت، في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، بالموسم الماضي متفوقًا على كافة الفرق.

وتمكن محمد صلاح، نجم ليفربول من حسم لقب الهداف بعد منافسة حسمها المصري مع عدد من اللاعبين، وفي الموسم الحالي من المتوقع أن نرى سباقًا كبيرًا لحسم لقب الهداف.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2025-2026.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2025-2026.. هاتريك إيبيريتشي إيزي يضعه في المنافسة

سجل إيجور تياجو في مباراة برايتون ليصل إلى الهدف التاسع له محافظاً على الوصافة خلف إرلينج هالاند.

الترتيباللاعبعدد الأهداف
1إرلينج هالاند - مانشستر سيتي14
2إيجور تياجو - برينتفورد9
3دانى ويلبيك - برايتون7
=4أنطوان سيمينيو - بورنموث6
=4جان فيليب ماتيتا - كريستال بالاس6
=6ريتشارليسون - توتنهام5
=6بريان مبويمو - مانشستر يونايتد5
=8جواو بيدرو - تشيلسي4
=8بيدرو نيتو - تشيلسي4
=8إنزو فيرنانديز - تشيلسي4
=8محمد صلاح - ليفربول4
=8إيبيريتشي إيزي - آرسنال4
=8فيكتور جيوكيرس - آرسنال4
=8جايدون أنتوني - بيرنلي4
=8نيك فولتيمادي - نيوكاسل4
=8إليمان ندياي - إيفرتون4
=8ويلسون إيسيدور - سندرلاند4
=8إيلي جونيور كروبي - بورنموث4
=8كالوم ويلسون - وست هام4
=20برونو جيمارايش - نيوكاسل3
=20هارفي بارنز - نيوكاسل3
=20هوجو إكيتيكي - ليفربول3
=20كودي جاكبو - ليفربول3
=20ميكي فان دي فين - توتنهام3
=20مويسيس كايسيدو - تشيلسي3
=20زيان فليمنج - بيرنلي3
=20إسماعيلا سار - كريستال بالاس3
=20جارود بوين - وست هام3
=20ريان جرافينبيرش - ليفربول3
=20كاسيميرو - مانشستر يونايتد3
=20مورجان روجرز - أستون فيلا3
=20دونيايل مالين - أستون فيلا3
=20إيمي بوينديا - أستون فيلا3
=20ماركوس تافيرنييه - بورنموث3
=20كيفن شادي - برينتفورد3
=20لوكاس باكيتا - وست هام3
=20لياندرو تروسارد - آرسنال3
=20بوكايو ساكا - آرسنال3
=20لوكاس نميشا - ليدز يونايتد3
=20مورجان جيبس وايت - نوتينجهام فورست3
=41جوراين تيمبر - آرسنال2
=41مارتن زوبيميندي - آرسنال2
=41إيميليانو بوينديا - أستون فيلا2
=41تريفوه تشالوباه - تشيلسي2
=41برينان جونسون - توتنهام2
=41جواو بالينيا - توتنهام2
=41فيديريكو كييزا - ليفربول2
=41كريس وود - نوتينجهام فورست2
=41نوح أوكافور - ليدز يونايتد2
=41برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد2
=41بينجامين سيسكو - مانشستر يونايتد2
