تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024-2025...

انطلق موسم 2024-2025، من الدوري الإنجليزي يوم الجمعة 16 أغسطس، والذي من المنتظر أن يكون موسمًا قويًا ومثيرًا.

نجح مانشستر سيتي، بقيادة بيب جوارديولا، في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، بالموسم الماضي متفوقًا على آرسنال في موسم شهد العديد من الإثارة والتنافس بين كافة الفرق.

وتمكن إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي من حسم لقب الهداف بعد منافسة قوية مع عدد من اللاعبين، وفي الموسم الحالي من المتوقع أن نرى سباقًا كبيرًا لحسم لقب الهداف.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024-2025

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024-2025: