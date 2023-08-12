جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023-2024

أحمد مجدي
Haaland SalahGoal/Getty
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تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024...

ازدادت شعبية الدوري الإنجليزي الممتاز في الوطن العربي كثيرًا في العقد الأخير خاصةً في العامين الأخيرين، حيث أصبح الأكثر متابعةً من قبل عشاق الكرة من المحيط للخليج بعد أن سيطر الدوري الإسباني في بداية العقد الثاني من الألفية الجديدة، والدوري الإيطالي في تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي.

هناك الكثير من العوامل التي ساهمت في زيادة شعبية الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها أنه أصبح قبلة للعديد من اللاعبين العرب الرائعين وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول.

حقق صلاح لقب هداف البريمييرليج 3 مرات منذ انضمامه إلى ليفربول ، الأول كان بدون منازع والثاني مناصفةً مع زميله ساديو ماني وبيير أوباميانج، ثم الثالث مناصفة مع سون هيونج مين لاعب توتنهام، وفي الموسم الماضي حصل إرلينج على لقب هداف المسابقة برصيد 36 هدفًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لا يمكن التنبؤ بوجهة جائزة هداف البريمييرليج هذا الموسم، فهناك العديد من المرشحين الذين يجب وضعهم في الاعتبار، على رأسهم نجم مانشستر سيتي إرلينج هالاند المرشح للحفاظ على لقبه، أيضًا محمد صلاح نجم ليفربول,

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وفي الأسطر التالية سنتعرف سويًا على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2023-2024.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023-2024: هالاند يحذر من البداية

هدفان في أول مباراة لمانشستر سيتي خلال الموسم منح بهما إرلينج هالاند رسالة تحذير واضحة لكل الخصوم..

الترتيب

اللاعب

عدد الأهداف

1

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي

2

=2

بوكايو ساكا - آرسنال

1

=2

إيدي نكيتياه - آرسنال

1

=2رودري - مانشستر سيتي1
=2تايو أيونيي1

هدافو الدوري الإنجليزي عبر التاريخ

يعتبر آلان شيرر هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بحصيلة 260 هدفًا في 441 مباراة، ويأتي هاري كين في المركز الثاني.

الترتيب

اللاعب

الأهداف

1

آلان شيرر

260

=2

هاري كين

213

=2

واين روني

208

4

أندي كول

187

5

سيرخيو أجويرو

184

6

فرانك لامبارد

177

7

تييري هنري

175

8

روبي فاولر

163

9

جيرمان ديفو

162

10

مايكل أوين

150

11

ليس فيرديناند

149

12

تيدي شيرنجهام

146

13

روبين فان بيرسي

144

14

محمد صلاح

139

15

جيمي فاردي

136

16

جيمي هاسلباينك

127

17

روبي كين

126

18

نيكولاس أنيلكا

125

19

دوايت يورك

123

=20

روميلو لوكاكو

121

=20

ستيفن جيرارد

121

22

رحيم ستيرلينج

115

23

إيان رايت

113

24

ساديو ماني

111

=25

ديون دبلن

110

=25

إيميل هيسكي

110

27

ريان جيجز

109

28

بيتر كراوتش

108

29

بول سكولز

107

30

دارين بينت

106

31

ديدييه دروجبا

104