جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023-2024

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024...

ازدادت شعبية الدوري الإنجليزي الممتاز في الوطن العربي كثيرًا في العقد الأخير خاصةً في العامين الأخيرين، حيث أصبح الأكثر متابعةً من قبل عشاق الكرة من المحيط للخليج بعد أن سيطر الدوري الإسباني في بداية العقد الثاني من الألفية الجديدة، والدوري الإيطالي في تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي.

هناك الكثير من العوامل التي ساهمت في زيادة شعبية الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها أنه أصبح قبلة للعديد من اللاعبين العرب الرائعين وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول.

حقق صلاح لقب هداف البريمييرليج 3 مرات منذ انضمامه إلى ليفربول ، الأول كان بدون منازع والثاني مناصفةً مع زميله ساديو ماني وبيير أوباميانج، ثم الثالث مناصفة مع سون هيونج مين لاعب توتنهام، وفي الموسم الماضي حصل إرلينج على لقب هداف المسابقة برصيد 36 هدفًا.

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لا يمكن التنبؤ بوجهة جائزة هداف البريمييرليج هذا الموسم، فهناك العديد من المرشحين الذين يجب وضعهم في الاعتبار، على رأسهم نجم مانشستر سيتي إرلينج هالاند المرشح للحفاظ على لقبه، أيضًا محمد صلاح نجم ليفربول,

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي الأسطر التالية سنتعرف سويًا على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2023-2024.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023-2024: هالاند يحذر من البداية

هدفان في أول مباراة لمانشستر سيتي خلال الموسم منح بهما إرلينج هالاند رسالة تحذير واضحة لكل الخصوم..

الترتيب اللاعب عدد الأهداف 1 إرلينج هالاند - مانشستر سيتي 2 =2 بوكايو ساكا - آرسنال 1 =2 إيدي نكيتياه - آرسنال 1 =2 رودري - مانشستر سيتي 1 =2 تايو أيونيي 1

هدافو الدوري الإنجليزي عبر التاريخ

يعتبر آلان شيرر هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بحصيلة 260 هدفًا في 441 مباراة، ويأتي هاري كين في المركز الثاني.