جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023-2024

ازدادت شعبية الدوري الإنجليزي الممتاز في الوطن العربي كثيرًا في العقد الأخير خاصةً في العامين الأخيرين، حيث أصبح الأكثر متابعةً من قبل عشاق الكرة من المحيط للخليج بعد أن سيطر الدوري الإسباني في بداية العقد الثاني من الألفية الجديدة، والدوري الإيطالي في تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي.
هناك الكثير من العوامل التي ساهمت في زيادة شعبية الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها أنه أصبح قبلة للعديد من اللاعبين العرب الرائعين وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول.
حقق صلاح لقب هداف البريمييرليج 3 مرات منذ انضمامه إلى ليفربول ، الأول كان بدون منازع والثاني مناصفةً مع زميله ساديو ماني وبيير أوباميانج، ثم الثالث مناصفة مع سون هيونج مين لاعب توتنهام، وفي الموسم الماضي حصل إرلينج على لقب هداف المسابقة برصيد 36 هدفًا.
لا يمكن التنبؤ بوجهة جائزة هداف البريمييرليج هذا الموسم، فهناك العديد من المرشحين الذين يجب وضعهم في الاعتبار، على رأسهم نجم مانشستر سيتي إرلينج هالاند المرشح للحفاظ على لقبه، أيضًا محمد صلاح نجم ليفربول,
جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب
وفي الأسطر التالية سنتعرف سويًا على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2023-2024.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023-2024: هالاند يحذر من البداية
هدفان في أول مباراة لمانشستر سيتي خلال الموسم منح بهما إرلينج هالاند رسالة تحذير واضحة لكل الخصوم..
الترتيب
اللاعب
عدد الأهداف
1
إرلينج هالاند - مانشستر سيتي
2
=2
بوكايو ساكا - آرسنال
1
=2
إيدي نكيتياه - آرسنال
1
|=2
|رودري - مانشستر سيتي
|1
|=2
|تايو أيونيي
|1
هدافو الدوري الإنجليزي عبر التاريخ
يعتبر آلان شيرر هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بحصيلة 260 هدفًا في 441 مباراة، ويأتي هاري كين في المركز الثاني.
الترتيب
اللاعب
الأهداف
1
آلان شيرر
260
=2
هاري كين
213
=2
واين روني
208
4
أندي كول
187
5
سيرخيو أجويرو
184
6
فرانك لامبارد
177
7
تييري هنري
175
8
روبي فاولر
163
9
جيرمان ديفو
162
10
مايكل أوين
150
11
ليس فيرديناند
149
12
تيدي شيرنجهام
146
13
روبين فان بيرسي
144
14
محمد صلاح
139
15
جيمي فاردي
136
16
جيمي هاسلباينك
127
17
روبي كين
126
18
نيكولاس أنيلكا
125
19
دوايت يورك
123
=20
روميلو لوكاكو
121
=20
ستيفن جيرارد
121
22
رحيم ستيرلينج
115
23
إيان رايت
113
24
ساديو ماني
111
=25
ديون دبلن
110
=25
إيميل هيسكي
110
27
ريان جيجز
109
28
بيتر كراوتش
108
29
بول سكولز
107
30
دارين بينت
106
31
ديدييه دروجبا
104