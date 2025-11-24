انطلق موسم 2025-2026، من الدوري الإسباني يوم الجمعة 15 أغسطس، ومن المنتظر أن يكون موسمًا قويًا ومثيرًا.

تمكن برشلونة، في الموسم الماضي من تحقيق لقب الدوري بعد منافسة قوية مع ريال مدريد، ولكن في الموسم الحالي سيعمل النادي الملكي، بتدعيماته الجديدة سواء على مستوى اللاعبين او الجهاز الفني، لاستعادة لقب الدوري من البلوجرانا.

ونجح كليليان مبابي، نجم ريال مدريد، من حسم لقب الهداف بعد منافسة قوية مع عدد من اللاعبين، وفي الموسم الحالي من المتوقع أن نرى سباقًا كبيرًا لحسم لقب الهداف مع وصول ماركوس راشفورد إلى برشلونة وغيرهم من النجوم.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2025-2026

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2025-2026: بيري ميلا يصل للهدف الخامس