Kylian Mbappe Jude Bellingham Real Madrid 2024-25Getty
بلال محمد

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2024-2025

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تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2024-2025...

انطلق موسم 2024-2025، من الدوري الإسباني يوم الجمعة 15 أغسطس، والذي من المنتظر أن يكون موسمًا قويًا ومثيرًا.

تمكن ريال مدريد، في الموسم الماضي من تحقيق لقب الدوري دون منافسة تقريبًا، ولكن في الموسم الحالي سيعمل برشلونة، بتدعيماته الجديدة سواء على مستوى اللاعبين او الجهاز الفني، لاستعادة لقب الدوري من الفريق الملكي.

ونجح أرتيم دوفبيك، لاعب جيرونا السابق من حسم لقب الهداف بعد منافسة قوية مع عدد من اللاعبين، وفي الموسم الحالي من المتوقع أن نرى سباقًا كبيرًا لحسم لقب الهداف خاصة مع وصول كيليان مبابي إلى ريال مدريد، وداني أولمو إلى برشلونة وغيرهم من النجوم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2024-2025

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2024-2025:

المركزاللاعبعدد الأهداف
=1أوهيان سانسيت - أتلتيك بيلباو1
=1كريسانتوس اوتشي - خيتافي1
=1مارك بارترا - ريال بيتيس1
=1جابريال اوسي - جيرونا1
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