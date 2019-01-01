جدول ترتيب فرق وهدافي الدوري المصري 2018-2019 | الزمالك يتعثر مرة آخرى أمام الجونة
في 31 يوليو 2018 انطلقت النسخة 60 من الدوري المصري الممتاز الذي كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر هذه المسابقة من أقدم وأقوى مسابقات الدوري في الشرق الأوسط وأفريقيا.
الأهلي هو البطل التاريخي للدوري حيث حقق اللقب 40 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على المسابقة برصيد 12 مرة، لكنه أكثر الأندية تحقيقاً للمركز الثاني برصيد 32 مرة، وبفارق كبير جداً - لكن أقل من الفارق بين المتصدر والوصيف - يأتي الإسماعيلي ثالثاً برصيد 3 ألقاب.
فاز الأهلي بالدوري المصري الموسم الماضي ، وكانت هذه المرة الثالثة على التوالي، أما المركز الثاني فتخلى عنه الفارس الأبيض للمرة الثالثة على التوالي وأتى في المركز الرابع، فيما حقق المصري المركز الثالث خلف الإسماعيلي الذي جاء وصيفاً.
يتكون الدوري المصري الممتاز من 18 فريق يتنافسون فيما بينهم ذهاباً وإياباً لتحديد البطل، وفي نهاية الموسم يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني لدوري أبطال أفريقيا، فيما يخوض صاحب المركز الثالث بطولة دوري الاتحاد الأفريقي في السنة التالية، وعلى الجانب الآخر تهبط الثلاث فرق التي تُنهي في المؤخرة للدرجة الأدنى.
وفي هذا التقرير نستعرض لكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم حتى الآن...
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جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2018-2019
شهدت عودة مباريات الدوري المصري الممتاز بعد نهاية كأس أمم أفريقيا، مباراة وحيدة يوم الأحد الموافق 21 يوليو، تلك التي جمعت بين الزمالك والجونة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليبتعد الفارق الأبيض أكثر عن الأهلي ويزداد الفارق إلى خمس نقاط.
تقدم طارق حامد للزمالك في الدقيقة 64 من عمر المباراة قبل أن يتعادل الجونة عن طريق أحمد ياسر ريان في الدقيقة 78 ويتقدم بقدم محمود الشبراوي قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي، ولكن محمود عبد العزيز تمكن من إنقاذ فريقه من الخسارة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 97.
جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2018-2019:
|
الترتيب
|
الفريق
|
لعب
|
فاز
|
تعادل
|
خسر
|
له
|
عليه
|
فارق
|
نقاط
|
1
|
الأهلي
|
32
|
23
|
5
|
4
|
52
|
19
|
+33
|
74
|
2
|
بيراميدز
|
34
|
19
|
13
|
2
|
61
|
31
|
+30
|
70
|
3
|
الزمالك
|
32
|
20
|
9
|
3
|
62
|
29
|
+33
|
69
|
4
|
المصري
|
34
|
12
|
16
|
6
|
45
|
38
|
+7
|
52
|
5
|
المقاولون العرب
|
33
|
13
|
9
|
11
|
44
|
35
|
+9
|
48
|
6
|
مصر المقاصة
|
34
|
12
|
10
|
12
|
34
|
36
|
−2
|
46
|
7
|
الإسماعيلي
|
33
|
10
|
13
|
10
|
29
|
33
|
−4
|
43
|
8
|
طلائع الجيش
|
34
|
10
|
11
|
13
|
41
|
39
|
+2
|
41
|
9
|
إنبي
|
34
|
9
|
13
|
12
|
39
|
42
|
−3
|
40
|
10
|
وادي دجلة
|
34
|
10
|
10
|
14
|
41
|
47
|
−6
|
40
|
11
|
الاتحاد السكندري
|
34
|
9
|
12
|
13
|
41
|
56
|
−15
|
39
|
12
|
سموحة
|
34
|
8
|
14
|
12
|
33
|
41
|
−8
|
38
|
13
|
الإنتاج الحربي
|
34
|
8
|
14
|
12
|
36
|
44
|
−8
|
38
|
14
|
الجونة
|
34
|
8
|
14
|
12
|
38
|
52
|
−14
|
38
|
15
|
حرس الحدود
|
34
|
8
|
14
|
12
|
30
|
37
|
−7
|
38
|
16
|
بتروجيت
|
34
|
8
|
11
|
15
|
30
|
43
|
−13
|
35
|
17
|
الداخلية
|
34
|
4
|
15
|
15
|
34
|
52
|
−18
|
27
|
18
|
النجوم
|
34
|
5
|
11
|
18
|
30
|
46
|
−16
|
26
جدول ترتيب هدافى الدورى المصري 2018-2019
لم تتأثر صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بنتيجة مباراة الزمالك والجونة، حيث تواجد أحمد علي لاعب المقاولون السابق وبيراميدز الحالي في الصدارة برصيد 18 هدفاً، أما المركز الثاني فيستمر فيه الثنائي خالد قمر ومحمود علاء برصيد 14 هدفاً لكلٍ منهما، ويتواجد إيريك تراوري في المركز الرابع برصيد 13 هدفاً.
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز:
|الترتيب
|اللاعب
|الأهداف
|1
|أحمد علي - بيراميدز
|18
|=2
|خالد قمر - الاتحاد
|14
|=2
|محمود علاء - الزمالك
|14
|4
|إيريك تراوري - بيراميدز
|13
|=5
|صلاح أمين - النجوم
|12
|=5
|حسام باولو - الداخلية
|12
|=7
|محمود كهربا - الزمالك
|11
|=7
|جون أنطوي - مصر المقاصة
|11
|=9
|مصطفى محمد - طلائع الجيش
|10
|=9
|يوسف أوباما - الزمالك
|10
|=9
|إبراهيما نداي - وادي دجلة
|10
|12
|شيميلس بيكلي - بتروجيت / مصر المقاصة
|9
نتيجة مباريات الجولة 33 في الدوري المصري 2018-19
|
المباراة
|
الموعد
|النتيجة
|الملعب
|
الجونة - الإسماعيلي
|
الأثنين 27 مايو 2019،
22:00 مصر، 23:00 السعودية
|0 - 0
|استاد الجونة
|
الداخلية - المصري
|الأثنين 27 مايو 2019،
22:00 مصر، 23:00 السعودية
|0 - 3
|استاد الجيش بالسويس
|
مصر المقاصة - طلائع الجيش
|الأثنين 27 مايو 2019،
22:00 مصر، 23:00 السعودية
|1 - 1
|استاد المقاولون العرب
|
النجوم - إنبي
|الأثنين 27 مايو 2019،
22:00 مصر، 23:00 السعودية
|1 - 1
|استاد بتروسبورت
|
حرس الحدود - بيراميدز
|الخميس 30 مايو 2019،
22:00 مصر، 23:00 السعودية
|1 - 1
|استاد جهاز الرياضة العسكري
|
الزمالك - الإنتاج الحربي
|الخميس 30 مايو 2019،
22:00 مصر، 23:00 السعودية
|1 - 1
|استاد بتروسبورت
|
الاتحاد السكندري - سموحة
|الأثنين 3 يونيو 2019،
22:00 مصر، 23:00 السعودية
|-
|استاد الجيش ببرج العرب
|بتروجيت - المقاولون العرب
|الأثنين 3 يونيو 2019،
22:00 مصر، 23:00 السعودية
|-
|استاد الجيش بالسويس
|الإنتاج الحربي - وادي دجلة
|الأثنين 3 يونيو 2019،
22:00 مصر، 23:00 السعودية
|-
|استاد كلية الشرطة