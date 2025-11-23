انطلق الدوري السعودي 2025-2026 يوم 28 أغسطس 2025 وبدأت المنافسة الشرسة، نحو تحقيق اللقب الغالي.
نجح نادي الاتحاد، في الموسم الماضي في تحقيق لقب الدوري، وسيعمل العميد بالموسم الجديد، على الاحتفاظ بلقبه، وسط صراع منتظر بين كافة الفرق للحصول على البطولة.
وفي هذا التقرير نستعرض لكم جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026.
ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026: انتصار الأهلي والاتحاد وفوز هام للهلال والنصر يواصل الانفراد بالصدرة
|المركز
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|النصر
|9
|9
|0
|0
|30
|5
|25
|27
|2
|الهلال
|9
|7
|2
|0
|24
|9
|15
|23
|3
|التعاون
|9
|7
|1
|1
|24
|13
|11
|22
|4
|الأهلي
|9
|5
|4
|0
|12
|6
|6
|19
|5
|القادسية
|9
|5
|2
|2
|16
|9
|7
|17
|6
|الخليج
|9
|4
|2
|3
|22
|15
|7
|14
|7
|الاتحاد
|9
|4
|2
|3
|17
|15
|2
|14
|8
|نيوم
|9
|4
|2
|3
|13
|14
|-1
|14
|9
|الاتفاق
|9
|3
|3
|3
|13
|18
|-5
|12
|10
|الفيحاء
|9
|3
|2
|4
|11
|13
|-2
|11
|11
|الخلود
|9
|3
|0
|6
|13
|17
|-4
|9
|12
|الحزم
|9
|2
|3
|4
|8
|14
|-6
|9
|13
|الشباب
|9
|1
|5
|3
|7
|11
|-4
|8
|14
|الرياض
|9
|2
|2
|5
|10
|19
|-9
|8
|15
|الأخدود
|9
|1
|2
|6
|9
|18
|-9
|5
|16
|ضمك
|9
|0
|5
|4
|8
|17
|-9
|5
|17
|الفتح
|9
|1
|2
|6
|10
|21
|-11
|5
|18
|النجمة
|9
|0
|1
|8
|7
|20
|-13
|1
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026 - الجولة التاسعة
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|الخلود - الحزم
|الجمعة 21 نوفمبر 2025
17:50 السعودية، 18:50 الإمارات
|2-1
|ملعب نادي الحزم
|الاتحاد - الرياض
|الجمعة 21 نوفمبر 2025
18:15 السعودية، 19:15 الإمارات
|1-2
|مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية
|الأهلي - القادسية
|الجمعة 21 نوفمبر 2025
20:30 السعودية، 21:30 الإمارات
|1-2
|الإنماء
|ضمك - النجمة
|السبت 22 نوفمبر 2025
16:40 السعودية، 17:40 الإمارات
|0-0
|ملعب نادي ضمك
|الاتفاق - الفيحاء
|السبت 22 نوفمبر 2025
17:25 السعودية، 18:25 الإمارات
|2-3
|ملعب ايجو
|الهلال - الفتح
|السبت 22 نوفمبر 2025
17:40 السعودية، 18:40 الإمارات
|1-2
|المملكة أرينا
|الأخدود - الشباب
|الأحد 23 نوفمبر 2025
18:05 السعودية، 19:05 الإمارات
|1-1
|مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية
|النصر - الخليج
|الأحد 23 نوفمبر 2025
20:30 السعودية، 21:30 الإمارات
|1-4
|الأول بارك
|التعاون - نيوم
|الأحد 23 نوفمبر 2025
20:30 السعودية، 21:30 الإمارات
|1-1
|ملعب نادي التعاون