تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....

انطلق الدوري السعودي 2024-2025 يوم 22 أغسطس 2024 وبدأت المنافسات المرتقبة على مستوى العالم بين كبار الأندية السعودية.

ولم يتم الإعلان عن موعد نهاية الموسم رسميًا، إلا أنه من المتوقع أن ينتهي بصورة طبيعية في شهر مايو 2025، إلا إذا تسبب التوقف المتعلق بمشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج والذي يتوقع أن يصل إلى 27 يومًا في زيادة مدة الموسم.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول ترتيب فرق الدوري السعودي 2024-2025، والذي يتم تحديثه تباعًا طيلة جولات المسابقة.

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Shahid

جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الهلال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 النصر 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الأهلي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 التعاون 0 0 0 0 0 0 0 0 5 الاتحاد 0 0 0 0 0 0 0 0 6 الاتفاق 0 0 0 0 0 0 0 0 7 الفتح 0 0 0 0 0 0 0 0 8 الشباب 0 0 0 0 0 0 0 0 9 الفيحاء 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ضمك 0 0 0 0 0 0 0 0 11 الخليج 0 0 0 0 0 0 0 0 12 الرائد 0 0 0 0 0 0 0 0 13 الوحدة 0 0 0 0 0 0 0 0 14 الرياض 0 0 0 0 0 0 0 0 15 الأخدود 0 0 0 0 0 0 0 0 16 القادسية 0 0 0 0 0 0 0 0 17 العروبة 0 0 0 0 0 0 0 0 18 الخلود 0 0 0 0 0 0 0 0

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جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 - الجولة الأولى