جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024

بلال محمد
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تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024....

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أعلنت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، جدول مباريات الدور الأول من دوري روشن موسم 2023-2024.

وبدأ الموسم الجديد من دوري روشن السعودي في 11 أغسطس 2023، ومن المنتظر أن تكون النسخة الجديدة نسخة قوية، ومثيرة بعد التدعيمات القوية التي قامت بها الفرق.

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ومع انضمام العديد من النجوم إلى فرق دوري روشن، سيزداد الحماس والتنافس بين الفرق، وسيكون من الصعب التكهن بنتيجة أي مباراة في المسابقة.

وفي نهاية الموسم يتأهل من دوري روشن السعودي فريقان إلى دور مجموعات دوري أبطال آسيا مباشرةً، ويلحق بهما صاحب المركز الثالث وبطل الكأس من الملحق، فيما يهبط آخر فريقين في جدول الترتيب مع نهاية الموسم.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2023-2024: الأهلي يضرب الحزم بثلاثية..

افتتح الأهلي مباريات دوري روشن موسم 2023-24، بفوز عريض على الحزم بثلاثة أهداف لهدف.

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الأهلي110031+23
2الفيحاء110031+23
3الطائي110010+13
4الرياض110010+13
5التعاون10101101
6الفتح10101101
7الاتحاد00000000
8الاتفاق00000000
9الأخدوج00000000
10الشباب00000000
11النصر00000000
12أبها00000000
13الهلال00000000
14الرائد00000000
15الوحدة100101-10
16ضمك100101-10
17الخليج100113-20
18الحزم100113-20

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024 - الجولة 1

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المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الأهلي - الحزمالجمعة 11 أغسطس 2023،
21:00 السعودية ومصر		1-3الأمير عبد الله الفيصل
الطائي - ضمكالسبت 12 أغسطس 2023،
18:00 السعودية ومصر		0-1مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية
الفيحاء - الخليجالسبت 12 أغسطس 2023،
21:00 السعودية ومصر		1-3مدينة المجمعة الرياضية
الفتح - التعاون الأحد 13 أغسطس 2023،
21:00 السعودية ومصر		1-1مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية
الرياض - الوحدةالأحد 13 أغسطس 2023،
21:00 السعودية ومصر		0-1الأمير فيصل بن فهد
أبها - الهلالالإثنين 14 أغسطس 2023،
18:00 السعودية ومصر		-مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية
الرائد - الاتحادالإثنين 14 أغسطس 2023،
18:00 السعودية ومصر		-مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية
الاتفاق - النصرالإثنين 14 أغسطس 2023،
21:00 السعودية ومصر		-الأمير محمد بن فهد
الشباب - الأخدودالإثنين 14 أغسطس 2023،
21:00 السعودية ومصر		-الأمير فيصل بن فهد

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 72025كريم بنزيما
  • 7160خاليدو كوليبالي
  • 10675روبرتو فيرمينو
  • 5596نجولو كانتي
  • 13077مارسيلو بروزوفيتش
  • 23560صفقة أخرى
132093 الأصوات

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