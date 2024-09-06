تعرف على جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا 2024-2025، مواعيد المباريات والقنوات الناقلة..

تأتي النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 بحلة جديدة تزدان بها البطولة الأوروبية الأقوى على الإطلاق.

وتشهد نسخة 2024-2025 من البطولة الأوروبية الأقوى وجود 36 فريقًا في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا 2024-2025، مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لحساب الأدوار التمهيدية ودور المجموعات.

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جدول ترتيب الدور الأول من دوري أبطال أوروبا 2024-2025

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مانشستر سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بايرن ميونخ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ريال مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 4 باريس سان جيرمان 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ليفربول 0 0 0 0 0 0 0 0 6 إنتر ميلان 0 0 0 0 0 0 0 0 7 بوروسيا دورتموند 0 0 0 0 0 0 0 0 8 لايبزيج 0 0 0 0 0 0 0 0 9 برشلونة 0 0 0 0 0 0 0 0 10 باير ليفركوزن 0 0 0 0 0 0 0 0 11 أتلتيكو مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 12 أتالانتا 0 0 0 0 0 0 0 0 13 يوفنتوس 0 0 0 0 0 0 0 0 14 بنفيكا 0 0 0 0 0 0 0 0 15 آرسنال 0 0 0 0 0 0 0 0 16 كلوب بروج 0 0 0 0 0 0 0 0 17 شاختار 0 0 0 0 0 0 0 0 18 ميلان 0 0 0 0 0 0 0 0 19 فينورد 0 0 0 0 0 0 0 0 20 سبورتنج لشبونة 0 0 0 0 0 0 0 0 21 أيندهوفن 0 0 0 0 0 0 0 0 22 دينامو زغرب 0 0 0 0 0 0 0 0 23 ريد بول سالزبورج 0 0 0 0 0 0 0 0 24 ليل 0 0 0 0 0 0 0 0 25 النجم الأحمر 0 0 0 0 0 0 0 0 26 يونج بويز 0 0 0 0 0 0 0 0 27 سيلتيك 0 0 0 0 0 0 0 0 28 سلوفان براتيسلافا 0 0 0 0 0 0 0 0 29 موناكو 0 0 0 0 0 0 0 0 30 سبارتا براج 0 0 0 0 0 0 0 0 31 أستون فيلا 0 0 0 0 0 0 0 0 32 بولونيا 0 0 0 0 0 0 0 0 33 جيرونا 0 0 0 0 0 0 0 0 34 شتوتجارت 0 0 0 0 0 0 0 0 35 شتورم جراتس 0 0 0 0 0 0 0 0 36 ستاد بريست 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات الدور الأول من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 - الجولة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب يونج بويز - أستون فيلا الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

19:45 مصر والسعودية - وانكدورف يوفنتوس - أيندهوفن الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 19:45 مصر والسعودية - أليانز تورينو ميلان - ليفربول الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 22:00 مصر والسعودية - سان سيرو بايرن ميونخ - دينامو زغرب الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 22:00 مصر والسعودية - أليانز أرينا ريال مدريد - شتوتجارت الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 22:00 مصر والسعودية - سانتياجو برنابيو سبورتنج لشبونة - ليل الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 22:00 مصر والسعودية - جوزيه ألفالادي سبارتا براج - ريد بول سالزبورج الأربعاء 18 سبتمبر 2024 19:45 مصر والسعودية - جنرالي أرينا بولونيا - شاختار دونيتسك الأربعاء 18 سبتمبر 2024 19:45 مصر والسعودية - ريناتو ديلارا سيلتيك - سلوفان براتيسلافا الأربعاء 18 سبتمبر 2024 22:00 مصر والسعودية - سيلتيك بارك كلوب بروج - بوروسيا دورتموند الأربعاء 18 سبتمبر 2024 22:00 مصر والسعودية - جان بريدل مانشستر سيتي - إنتر ميلان الأربعاء 18 سبتمبر 2024 22:00 مصر والسعودية - الاتحاد باريس سان جيرمان - جيرونا الأربعاء 18 سبتمبر 2024 22:00 مصر والسعودية - حديقة الأمراء فينورد - باير ليفركوزن الخميس 19 سبتمبر 2024 19:45 مصر والسعودية - دي كويب سيرفينا زفيزدا - بنفيكا الخميس 19 سبتمبر 2024 19:45 مصر والسعودية - رايكو ميتيتش موناكو - برشلونة الخميس 19 سبتمبر 2024 22:00 مصر والسعودية - لويس الثاني أتالانتا - آرسنال الخميس 19 سبتمبر 2024 22:00 مصر والسعودية - جيويس أتلتيكو مدريد - لايبزيج الخميس 19 سبتمبر 2024 22:00 مصر والسعودية - سيفيتاس ميتروبوليتانو ستاد بريست - شتورم جراتس الخميس 19 سبتمبر 2024 22:00 مصر والسعودية - فرانسيس لو بلي

جدول مباريات الدور الأول من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 - الجولة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب ريد بول سالزبورج - ستاد بريست الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

19:45 مصر والسعودية - ريد بول أرينا شتوتجارت - سبارتا براج الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 19:45 مصر والسعودية - إم إتش بي أرينا آرسنال - باريس سان جيرمان الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 22:00 مصر والسعودية - الإمارات باير ليفركوزن - ميلان الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 22:00 مصر والسعودية - باي أرينا بوروسيا دورتموند - سيلتيك الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 22:00 مصر والسعودية - سيجنال إيدونا بارك برشلونة - يونج بويز الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 22:00 مصر والسعودية - مونتجويك إنتر ميلان - سيرفينا زفيزدا الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 22:00 مصر والسعودية - جوزيبي مياتزا أيندهوفن - سبورتنج لشبونة الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 22:00 مصر والسعودية - فيليبس ستاديون سلوفان براتيسلافا - مانشستر سيتي الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 22:00 مصر والسعودية - تيهيلنه بوله شاختار دونيتسك - أتالانتا الأربعاء 2 أكتوبر 2024 19:45 مصر والسعودية - شاختار جيرونا - فينورد الأربعاء 2 أكتوبر 2024 19:45 مصر والسعودية - مونتليفي أستون فيلا - بايرن ميونخ الأربعاء 2 أكتوبر 2024 22:00 مصر والسعودية - فيلا بارك دينامو بوخارست - موناكو الأربعاء 2 أكتوبر 2024 22:00 مصر والسعودية - أركول دي تريمف ليفربول - بولونيا الأربعاء 2 أكتوبر 2024 22:00 مصر والسعودية - أنفيلد ليل - ريال مدريد الأربعاء 2 أكتوبر 2024 22:00 مصر والسعودية - بيار موروا لايبزيج - يوفنتوس الأربعاء 2 أكتوبر 2024 22:00 مصر والسعودية - ريد بول أرينا شتورم جراتس - كلوب بروج الأربعاء 2 أكتوبر 2024 22:00 مصر والسعودية - ميركور أرينا بنفيكا - أتلتيكو مدريد الأربعاء 2 أكتوبر 2024 22:00 مصر والسعودية - دا لوز

ما القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في دوري الأبطال من خلال خدمة البث المباشر.

ويمكنك مشاهدة المباريات مباشرة عبر تطبيق TOD.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.